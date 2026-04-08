Storbritannien satsar på ny radar – för att klara mer vindkraft

Det rör sig om ett nytt radarsystem som ska klara av mer utbyggnad av havsbaserad vindkraft i landet, 10 gigawatt enligt ett pressmeddelande från den brittiska regeringen.

Kontraktet är en del av det så kallade NJORD-programmet och omfattar fyra tekniska lösningar som ska motverka försämringar i den så kallade luftlägesbilden – det vill säga förmågan att övervaka och identifiera objekt i luftrummet, rapporterar UK Defence Journal.

”Undanröja betydande hinder”

Stora vindkraftparker kan störa radar genom att skapa ekon och skuggzoner, vilket minskar den del av luftrummet som kan övervakas effektivt. Det ska nu britterna alltså försöka komma runt.

”Denna nya radarteknik kommer att undanröja ett betydande hinder för havsbaserade vindkraftsparker, så att vi kan leverera den rena, inhemska kraft som behövs för att skydda familjer från instabila fossilbränslemarknader, samtidigt som vi stärker vår nationella säkerhet”, säger energiminister Michael Shanks i pressmeddelandet.

Processer saknas i Sverige

Ny Teknik uppmärksammar också saken, och jämför med läget i Sverige. Här avslog regeringen i november 2024 avslog 13 planerade havsbaserade vindkraftsprojekt i Östersjön med hänvisning till försvarsskäl.

”För att kunna identifiera tekniska lösningar som fungerar både för försvaret och för vindkraftsutbyggnaden behövs fungerande former för dialog. I dag saknas sådana processer i Sverige, skriver branschorganisationen Green Power Swedens vice vd Lina Kinning i ett mejl till Ny Teknik.

Organisationen menar att det krävs strukturer för att identifiera lösningar där elproduktion och försvar kan samexistera, likt Storbritannien.

