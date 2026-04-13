BP har tonat ned satsningar på förnybar energi och istället ökar takten inom olja och gas. Det är ett skäl till vissa aktieägares missnöje.
Uppror bland BP:s aktieägare inför oviss årsstämma
Det brittiska energibolaget BP står inför ett växande uppror från de egna aktieägarna inför bolagets årsstämma den 23 april.
Flera inflytelserika aktörer har uppmanat investerare att rösta emot styrelsens rekommendationer.
Kritiken riktas mot bolagsstyrning, klimatrapportering och styrelsens beslut att stoppa ett aktieägarförslag.
Tunga röster
Bland de som protesterar finns pensionsorganisationen Local Authority Pension Fund Forum, proxy-rådgivarna Glass Lewis och Institutional Shareholder Services samt kapitalförvaltaren Legal & General Investment Management.
Tillsammans väger dessa aktörer tungt i hur institutionella investerare röstar.
Kärnan i konflikten är beslutet att stoppa ett klimatrelaterat förslag från aktivistgruppen Follow This, skriver CNBC.
Förslaget syftade till att tvinga bolaget att redovisa sin långsiktiga strategi i scenarier där efterfrågan på olja och gas minskar.
Kan minska inflytandet
Bolagets styrelse ansåg dock att förslaget var ogiltigt och inte skulle få någon praktisk effekt.
Samtidigt vill bolaget avskaffa två tidigare klimatresolutioner och införa möjligheten att hålla helt digitala bolagsstämmor.
Kritiker menar att detta riskerar att försvaga aktieägarnas inflytande och minska transparensen. Frågan har därmed utvecklats till en bredare diskussion om ägardemokrati i stora börsbolag.
Satsar mer på fossila bränslen
Situationen sammanfaller med en strategisk kursändring där BP ökar sitt fokus på kärnverksamheten inom olja och gas, samtidigt som satsningar på förnybar energi tonas ned.
Den nya vd:n Meg O’Neill leder omställningen, som syftar till att stärka lönsamheten efter flera år av svag utveckling, skriver The Times.
Aktiemarknaden har hittills reagerat positivt. Bolagets aktie har stigit kraftigt det senaste året och överträffat många konkurrenter i Europa och USA.
Ses som en viktig signal
Uppgången har delvis drivits av spekulationer om uppköp och förbättrade framtidsutsikter.
Trots detta visar den växande kritiken att stödet för bolagets strategi inte är enhälligt. Flera investerare efterfrågar tydligare redovisning av risker kopplade till fossila investeringar och hur dessa står sig i en energiomställning.
Utfallet på årsstämman väntas bli en viktig signal för hur långt stora energibolag kan gå i att prioritera affärsstrategi framför ökade krav på klimatansvar och insyn.
