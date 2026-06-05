Oljan blir dyrare i och med konflikten i Mellanöstern. Fler vill då ha biobränsle, men det kan få problematiska effekter, enligt vissa bedömare.
Efterfrågan på biobränsle rusar – det får experter att oroa sig
Kriget mellan Iran, USA och Israel har fått oljepriset att sticka iväg uppåt.
Det riskerar att få oväntade konsekvenser långt utanför energimarknaden.
Experter varnar nu för att en kraftig ökning av produktionen av biodrivmedel kan driva upp livsmedelspriserna och förvärra risken för en global matkris.
Efterfrågan kan öka rejält
När oljepriset närmar sig 100 dollar per fat söker många länder alternativ till fossila bränslen.
USA, Indonesien, Brasilien och Thailand hör till de länder som planerar att öka inblandningen av biodrivmedel i bensin och diesel för att minska beroendet av olja.
Enligt beräkningar från tankesmedjan Transport & Environment kan efterfrågan på biodrivmedel öka med omkring 30 procent redan i år, skriver The Guardian.
Om oljeleveranserna fortsätter att vara begränsade kan efterfrågan stiga med så mycket som 70 procent fram till 2030.
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Skapar konkurrens
Utvecklingen väcker oro eftersom biodrivmedel ofta produceras av grödor som också används som livsmedel eller djurfoder.
Ökad efterfrågan på sådana råvaror riskerar därför att skapa konkurrens om både odlingsmark och gödsel.
Samtidigt har kriget påverkat tillgången på gödselmedel, vilket redan har bidragit till stigande kostnader för jordbruket världen över.
Kombinationen av högre energipriser, dyrare gödsel och ökad användning av grödor till bränsle kan därmed pressa upp matpriserna ytterligare.
Kräver mycket jordburksmark
Historiska erfarenheter pekar på betydande effekter. Under livsmedelskrisen 2007–2008 bedömde FN livsmedels- och jordbruksorganisation att biodrivmedel bidrog till en stor del av prisuppgångarna på majs och soja.
I dag står biodrivmedel för omkring fyra procent av världens energianvändning inom transportsektorn. Om de planer som nu diskuteras genomförs kan andelen stiga till cirka sex procent.
En mer omfattande expansion skulle kräva enorma arealer jordbruksmark. Enligt uppskattningar skulle det behövas ett område motsvarande Sydafrikas yta för att biodrivmedel ska kunna täcka en femtedel av världens vägtransportbränsle.
Tror mer på eldrivna fordon
Förespråkare för elektrifiering menar att eldrivna fordon erbjuder en betydligt effektivare lösning.
Solenergi producerad på en bråkdel av den mark som i dag används för biodrivmedelsgrödor skulle kunna generera motsvarande energimängd och samtidigt minska trycket på livsmedelsproduktionen.
Oro finns därför för att försök att lösa energikrisen på kort sikt kan förvärra problemen på livsmedelsmarknaden och slå hårdast mot hushåll i världens fattigare länder.
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