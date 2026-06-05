Efterfrågan på biobränsle rusar – det får experter att oroa sig

Experter varnar nu för att en kraftig ökning av produktionen av biodrivmedel kan driva upp livsmedelspriserna och förvärra risken för en global matkris.

Efterfrågan kan öka rejält

När oljepriset närmar sig 100 dollar per fat söker många länder alternativ till fossila bränslen.

USA, Indonesien, Brasilien och Thailand hör till de länder som planerar att öka inblandningen av biodrivmedel i bensin och diesel för att minska beroendet av olja.

Enligt beräkningar från tankesmedjan Transport & Environment kan efterfrågan på biodrivmedel öka med omkring 30 procent redan i år, skriver The Guardian.

Om oljeleveranserna fortsätter att vara begränsade kan efterfrågan stiga med så mycket som 70 procent fram till 2030.

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