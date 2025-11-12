EU:s smärtsamma kalkyl: Dyraste gasen sen krigets början

Året då Ryssland anföll Ukraina blev EU smärtsamt medvetna om hur beroende man blivit av rysk gas. Det är ett av flera plågsamma uppvaknanden för en kontinent som räknat med fred och frihandel de senaste åren.

Nu, drygt tre år senare, kvarstår problemet. Inför den stundande vintern har priset på naturgas börjat rusa och det är EU:s stora behov som driver prisbilden.

Priset på naturgas har nått den högsta nivån sedan vintern 2022. (Bild: TradingEconomics)

EU har flyttat maktbalansen

Enligt Oilprice.com har Europas jakt på flytande naturgas förändrat hela den globala marknaden. Importerna har ökat kraftigt och mer än väl kompenserat för Asiens minskade efterfrågan. Det innebär att Europas behov styr prisnivåerna globalt.

Det nya läget har gjort naturgas betydligt dyrare och trängt ut mer priskänsliga köpare i Asien, samtidigt som europeiska hushåll och industrier får bära kostnaden för ett energisystem i omställning.

Under årets första tio månader importerade Europa över 100 miljoner ton flytande naturgas. 16 miljoner ton mer än samma period i fjol.