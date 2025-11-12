Dagens PS
EU:s smärtsamma kalkyl: Dyraste gasen sen krigets början

Smärtsamt dyr naturgas börjar bli en ny vintertradition för EU. (Bild: Canva)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 12 nov. 2025Publicerad: 12 nov. 2025

Vintern är i antåg och EU står inför en bekant situation. En gasberoende kontinent försöker säkra sina lager och priserna skjuter i höjden.

Året då Ryssland anföll Ukraina blev EU smärtsamt medvetna om hur beroende man blivit av rysk gas. Det är ett av flera plågsamma uppvaknanden för en kontinent som räknat med fred och frihandel de senaste åren.

Läs även:
Rysk gas fortsätter strömma till EU trots löften. Dagens PS

Nu, drygt tre år senare, kvarstår problemet. Inför den stundande vintern har priset på naturgas börjat rusa och det är EU:s stora behov som driver prisbilden.

Naturgas prisbild
Priset på naturgas har nått den högsta nivån sedan vintern 2022. (Bild: TradingEconomics)

EU har flyttat maktbalansen

Enligt Oilprice.com har Europas jakt på flytande naturgas förändrat hela den globala marknaden. Importerna har ökat kraftigt och mer än väl kompenserat för Asiens minskade efterfrågan. Det innebär att Europas behov styr prisnivåerna globalt.

Det nya läget har gjort naturgas betydligt dyrare och trängt ut mer priskänsliga köpare i Asien, samtidigt som europeiska hushåll och industrier får bära kostnaden för ett energisystem i omställning.

Under årets första tio månader importerade Europa över 100 miljoner ton flytande naturgas. 16 miljoner ton mer än samma period i fjol.

Leverantörerna varnar

Det ökade beroendet har inte bara ekonomiska konsekvenser. Stora gasproducenter som Exxon och QatarEnergy hotar nu att dra sig ur den europeiska marknaden om EU går vidare med sin nya lagstiftning om hållbarhetsrapportering, den så kallade Corporate Sustainability Due Diligence Directive.

Reglerna kräver att bolag redovisar både utsläpp och mänskliga rättigheter i hela leveranskedjan. Något producenterna anser vara orimligt. Exxon har varnat för att man kan sluta leverera till Europa, och Qatar har hotat med samma sak om EU inte backar.

USA dominerar: Ett nytt beroende växer fram

USA har samtidigt blivit Europas dominerande gasleverantör. Under första halvåret 2025 stod amerikansk LNG för 57 procent av EU:s import. Länder som Tyskland och Grekland är särskilt utsatta, där kommer 94 respektive 84 procent av gasen från USA.

Analytiker varnar nu för att Europa riskerar att byta ett beroende mot ett annat. Energisäkerheten kan snabbt försämras om vädret blir kallare eller om leveranser störs.

Optimisterna talar om att gasbehovet ska minska i takt med mer vind- och solkraft. Men svaga vindar tvingar ofta länder som Tyskland att öka gaskonsumtionen.

Med vintern runt hörnet, stigande priser och växande importbehov är det tydligt att Europas energisårbarhet består. Och att notan, återigen, riskerar att bli rekordhög.

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

