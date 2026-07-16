Smält salt. Det är ingrediensen som förändrar spelplanen för solkraft i Kina i en anläggning ute i öknen.
Gigantiskt solkraftverk levererar el – även när solen gått ned
Kina har tagit ett nytt steg i utbyggnaden av förnybar energi genom att ansluta världens största hybrida solkraftverk till elnätet.
Anläggningen, som ligger i Gobiöknen i Xinjiang, har en installerad effekt på en gigawatt.
Den kombinerar traditionella solpaneler med koncentrerad solkraft och ett värmelagringssystem baserat på smält salt.
Använder en annan teknik
Projektet, som utvecklats av statliga China Three Gorges Corporation, har nu inlett kommersiell provdrift, rapporterar Oilprice.com.
Kombinationen av olika tekniker gör att kraftverket kan fortsätta leverera el även efter solnedgången, eftersom den termiska energin kan lagras i upp till åtta timmar innan den omvandlas till elektricitet.
Till skillnad från de flesta moderna solkraftsanläggningar använder projektet inte litiumjonbatterier för energilagring.
I stället lagras värme i smält salt, en teknik som anses bättre lämpad för långvarig energilagring.
Litiumjonbatterier kan vanligtvis lagra energi under omkring fyra timmar, medan det kinesiska systemet är konstruerat för betydligt längre urladdningscykler.
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Bidrar till ökad osäkerhet
Den nya anläggningen tas i drift samtidigt som energisäkerhet blivit en allt viktigare fråga globalt.
Störningar i oljehandeln genom Hormuzsundet har bidragit till ökad osäkerhet på energimarknaderna och förstärkt intresset för energikällor som inte är beroende av internationella leveranskedjor eller geopolitiska konflikter.
Energilagring har blivit en av de viktigaste utmaningarna i omställningen till ett elsystem med en hög andel vind- och solkraft.
Eftersom elproduktionen varierar med väder och tid på dygnet krävs teknik som kan lagra överskottsenergi och leverera den när efterfrågan är hög.
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Har blivit världsledande
Kina har under de senaste åren blivit världsledande inom utbyggnaden av både sol- och vindkraft samt energilagring.
Landet investerar samtidigt i flera nya hybridanläggningar som kombinerar olika tekniker för att öka stabiliteten i elförsörjningen.
Redan nu byggs ytterligare ett ännu större hybridkraftverk i samma region av China Energy Engineering Corporation.
Den fortsatta satsningen visar att kinesiska energibolag ser värmelagring med smält salt som ett viktigt komplement till traditionella batterier i framtidens energisystem.
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