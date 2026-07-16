Gigantiskt solkraftverk levererar el – även när solen gått ned

Bidrar till ökad osäkerhet

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Den nya anläggningen tas i drift samtidigt som energisäkerhet blivit en allt viktigare fråga globalt.

Störningar i oljehandeln genom Hormuzsundet har bidragit till ökad osäkerhet på energimarknaderna och förstärkt intresset för energikällor som inte är beroende av internationella leveranskedjor eller geopolitiska konflikter.

Energilagring har blivit en av de viktigaste utmaningarna i omställningen till ett elsystem med en hög andel vind- och solkraft.

Eftersom elproduktionen varierar med väder och tid på dygnet krävs teknik som kan lagra överskottsenergi och leverera den när efterfrågan är hög.

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Har blivit världsledande

Kina har under de senaste åren blivit världsledande inom utbyggnaden av både sol- och vindkraft samt energilagring.

Landet investerar samtidigt i flera nya hybridanläggningar som kombinerar olika tekniker för att öka stabiliteten i elförsörjningen.

Redan nu byggs ytterligare ett ännu större hybridkraftverk i samma region av China Energy Engineering Corporation.

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Den fortsatta satsningen visar att kinesiska energibolag ser värmelagring med smält salt som ett viktigt komplement till traditionella batterier i framtidens energisystem.

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