Vindkraftverket har utvecklats av det statliga energibolaget China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) och bygger på en så kallad Tension Leg Platform (TLP), en flytande konstruktion som hålls på plats med spända förankringskablar, rapporterar Oilprice.

307 meter hög

Tekniken gör det möjligt att installera vindkraftverk i betydligt djupare vatten än traditionella bottenfasta fundament.

Den imponerande konstruktionen är omkring 307 meter hög och väger upp till 8 000 ton. Med en installerad effekt på 16 MW är den den största flytande vindkraftsanläggningen av sitt slag som hittills byggts, enligt sajten.

Sparar 15 000 kubik brännolja

Anläggningen väntas producera omkring 54 miljoner kilowattimmar el per år. Enligt CNOOC innebär det en minskning av koldioxidutsläppen med cirka 35 000 ton årligen samtidigt som omkring 15 000 kubikmeter brännolja kan sparas. Elen ska överföras via undervattenskablar direkt till oljeplattformarna, där den ersätter dieseldrivna generatorer.

Tidigare i år installerade landet även världens största offshore-omvandlarstation, som omvandlar el från vindkraftparker till högspänd likström för effektiv överföring till land. Kina befäster sin position som världsledande inom havsbaserad vindkraft. Enligt branschdata stod landet för omkring 78 procent av all ny nätansluten offshorekapacitet globalt under 2025.

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