Frankrike slår rekord i elexport – kärnkraften levererar

Den ökade exporten möjliggjordes av att den totala elproduktionen steg med 4,6 procent samtidigt som den inhemska efterfrågan i stort sett var oförändrad. Det skapade ett betydande överskott av el som kunde exporteras till grannländerna.

Den stora franska kärnkraftsflottan spelade en avgörande roll för produktionsökningen och bidrog samtidigt till att hålla nere elpriserna på hemmamarknaden, trots stigande globala gaspriser efter konflikten i Mellanöstern.

Tjänade 3 miljarder euro

Terminspriset för fransk el med leverans 2027 låg i genomsnitt på 54 euro per megawattimme, jämfört med 89 euro i Tyskland och 101 euro i Italien. Det stärkte den franska elens konkurrenskraft på den europeiska marknaden.

Elhandeln gav också ett ekonomiskt lyft. Värdet av Frankrikes elexport uppgick till rekordhöga 3 miljarder euro under årets första sex månader, cirka 600 miljoner euro mer än under samma period i fjol.

Hela 95 procent av den franska elproduktionen kom från koldioxidsnåla energikällor, den högsta andelen som hittills uppmätts under ett första halvår.

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