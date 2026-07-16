Frankrikes nettoexport av el steg till en rekordnivå under första halvåret 2026, driven av en återhämtning i kärnkraftsproduktionen och en ökad produktion från förnybara energikällor.
Frankrike slår rekord i elexport – kärnkraften levererar
Enligt det franska stamnätsbolaget RTE uppgick nettoexporten till 51 terawattimmar (TWh), vilket är 36 procent högre än under motsvarande period 2025 och 19 procent över det tidigare rekordet från första halvåret 2024.
Den ökade exporten möjliggjordes av att den totala elproduktionen steg med 4,6 procent samtidigt som den inhemska efterfrågan i stort sett var oförändrad. Det skapade ett betydande överskott av el som kunde exporteras till grannländerna.
Den stora franska kärnkraftsflottan spelade en avgörande roll för produktionsökningen och bidrog samtidigt till att hålla nere elpriserna på hemmamarknaden, trots stigande globala gaspriser efter konflikten i Mellanöstern.
Tjänade 3 miljarder euro
Terminspriset för fransk el med leverans 2027 låg i genomsnitt på 54 euro per megawattimme, jämfört med 89 euro i Tyskland och 101 euro i Italien. Det stärkte den franska elens konkurrenskraft på den europeiska marknaden.
Elhandeln gav också ett ekonomiskt lyft. Värdet av Frankrikes elexport uppgick till rekordhöga 3 miljarder euro under årets första sex månader, cirka 600 miljoner euro mer än under samma period i fjol.
Hela 95 procent av den franska elproduktionen kom från koldioxidsnåla energikällor, den högsta andelen som hittills uppmätts under ett första halvår.
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