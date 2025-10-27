En bitcoin har kostat över en miljon i månader. Ändå faller lönsamheten – och det får miners att utforska nya jaktmarker.
Bitcoin-miners byter bana – jagar nya vinster
Bitcoin-miners byter bana – jagar nya vinster
En bitcoin har kostat över en miljon i månader. Ändå faller lönsamheten – och det får miners att utforska nya jaktmarker. Att ägna sig åt bitcoin-mining har varit en inkomstbringande aktivitet i åratal. Men nu har den blivit mindre lönsam, och det får en hel del bitcoin-miningbolag att skifta fokus. Numera ägnar många sina resurser åt artificiell intelligens istället för kryptovaluta, skriver Yahoo Finance.
Att ägna sig åt bitcoin-mining har varit en inkomstbringande aktivitet i åratal.
Men nu har den blivit mindre lönsam, och det får en hel del bitcoin-miningbolag att skifta fokus.
Numera ägnar många sina resurser åt artificiell intelligens istället för kryptovaluta, skriver Yahoo Finance.
Pressade vinster
Under 2025 har flera ledande aktörer inom mining börjat använda sina befintliga resurser – mark, energi och datacenter – för att hantera AI-arbetsbelastningar.
Bolag som IREN, Riot Platforms, TeraWulf och Cipher Mining hör till de mest offensiva i omställningen mot högpresterande datorsystem (HPC).
Bakgrunden är att lönsamheten inom bitcoin-mining har försämrats markant. Den ökade konkurrensen och prisvolatiliteten på kryptomarknaden har pressat vinsterna.
Det sker också en återkommande halvering av nya bitcoins i systemet, vilket gör det mindre lönsamt att ta fram nya.
“Har vad de behöver”
Samtidigt erbjuder AI-segmentet betydligt bättre avkastningsmöjligheter för bolag med tillgång till billig, stabil och ofta förnybar el.
“Efterfrågan på AI-kapacitet är enorm just nu, och bitcoin-miners har vad AI-datacenter behöver: prisvärd och konsekvent datorkraft i kylda miljöer”, säger Daniel Keller, vd på InFlux Technologies.
För teknikjättar som Microsoft, Google och Amazon, som alla bygger nya AI-center, har tillgången till elnät och tillstånd blivit en flaskhals.
Byter till AI
Det öppnar för samarbeten med mindre aktörer som redan har etablerad infrastruktur nära elnäten.
Enligt analyser från Bernstein kan miningbolagens färdiga elanslutningar minska byggtiden för nya datacenter med upp till tre fjärdedelar jämfört med traditionella etableringar.
Bland de bolag som kommit längst i omställningen finns CleanSpark, som nyligen meddelade planer på att använda sina anläggningar för AI-relaterad datorkraft.
Ställer om
Riot Platforms har inlett arbetet med att konvertera delar av sitt stora center i Texas för blandad drift av kryptomining och HPC.
TeraWulf och Cipher Mining har tecknat fleråriga avtal värda flera miljarder dollar med Fluidstack, ett molnbolag med stöd från Google.
Också Galaxy Digital ställer om sin 1 500 hektar stora anläggning i Texas till ett nav för AI- och datakraft i samarbete med CoreWeave, som levererar beräkningstjänster till bland annat OpenAI och Microsoft.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
