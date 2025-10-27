Bitcoin-miners byter bana – jagar nya vinster

Att ägna sig åt bitcoin-mining har varit en inkomstbringande aktivitet i åratal.

Men nu har den blivit mindre lönsam, och det får en hel del bitcoin-miningbolag att skifta fokus.

Numera ägnar många sina resurser åt artificiell intelligens istället för kryptovaluta, skriver Yahoo Finance.

Pressade vinster

Under 2025 har flera ledande aktörer inom mining börjat använda sina befintliga resurser – mark, energi och datacenter – för att hantera AI-arbetsbelastningar.

Bolag som IREN, Riot Platforms, TeraWulf och Cipher Mining hör till de mest offensiva i omställningen mot högpresterande datorsystem (HPC).

Bakgrunden är att lönsamheten inom bitcoin-mining har försämrats markant. Den ökade konkurrensen och prisvolatiliteten på kryptomarknaden har pressat vinsterna.

Det sker också en återkommande halvering av nya bitcoins i systemet, vilket gör det mindre lönsamt att ta fram nya.