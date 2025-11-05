Flykt från tunga spelare skakar bitcoin

Bloomberg berättar om ett sjunkande förtroende för bitcoin hos stora marknadsaktörer.

Långsiktiga investerare har enligt nyhetsbyrån den senaste månaden sålt cirka 400 000 bitcoin.

Värdet på mängden bitcoin som avyttrats under denna tid uppskattas till omkring 45 miljarder dollar.

Markus Thielen, chef för 10x Research, förklarar i artikeln att det fått marknaden i obalans och det är den främsta orsaken till att bitcoin på tisdagen rasade med 7,4 procent.

Bitcoin har fallit över 20 procent från toppen

För första gången sedan juni sjönk bitcoin till under 100 000 dollargränsen, vilket innebär att tapp på mer än 20 procent från rekordnivån för en månad sedan.

Visserligen har bitcoin på onsdagsmorgonen i New York återhämtat en del av tisdagen dramatiska ras, upp 1,7 procent, men fortfarande satsar vissa optionshandlare på att nedgångarna fortsätter för det som är världens största kryptovaluta.

Vetle Lunde, forskningschef på K33, konstaterar i artikeln att det skett ”betydande vinsthemtagningar” av den ledande kryptovalutan sedan mitten av juli, mycket av det som händer återspeglar en försäljning, säger kryptovalutaexperten till Bloomberg som rapporterar om att en stor av den senaste utförsäljningen av bitcoin ägt rum på spotmarknaden.

”Det markerar ett skifte från det mönster som kryptohandlare har kommit att förvänta sig på sistone, där plötsliga utbrott av volatilitet vanligtvis drivs av likvidationer på terminsmarknaderna”, heter det.