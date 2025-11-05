Långsiktiga placerare i bitcoin har sålt av kryptovalutan till ett värde av omkring 45 miljarder dollar, det har utlöst en obalans på marknaden, enligt expert.
Flykt från tunga spelare skakar bitcoin
Bloomberg berättar om ett sjunkande förtroende för bitcoin hos stora marknadsaktörer.
Långsiktiga investerare har enligt nyhetsbyrån den senaste månaden sålt cirka 400 000 bitcoin.
Värdet på mängden bitcoin som avyttrats under denna tid uppskattas till omkring 45 miljarder dollar.
Markus Thielen, chef för 10x Research, förklarar i artikeln att det fått marknaden i obalans och det är den främsta orsaken till att bitcoin på tisdagen rasade med 7,4 procent.
Bitcoin har fallit över 20 procent från toppen
För första gången sedan juni sjönk bitcoin till under 100 000 dollargränsen, vilket innebär att tapp på mer än 20 procent från rekordnivån för en månad sedan.
Visserligen har bitcoin på onsdagsmorgonen i New York återhämtat en del av tisdagen dramatiska ras, upp 1,7 procent, men fortfarande satsar vissa optionshandlare på att nedgångarna fortsätter för det som är världens största kryptovaluta.
Vetle Lunde, forskningschef på K33, konstaterar i artikeln att det skett ”betydande vinsthemtagningar” av den ledande kryptovalutan sedan mitten av juli, mycket av det som händer återspeglar en försäljning, säger kryptovalutaexperten till Bloomberg som rapporterar om att en stor av den senaste utförsäljningen av bitcoin ägt rum på spotmarknaden.
”Det markerar ett skifte från det mönster som kryptohandlare har kommit att förvänta sig på sistone, där plötsliga utbrott av volatilitet vanligtvis drivs av likvidationer på terminsmarknaderna”, heter det.
Experten: “Valarna köper helt enkelt inte”
Tidigare i år uppges investerare som beskrivs som ”megavalar” har börjat sälja av stora volymer bitcoin, vilket bidrog till att kryptovalutan under sommaren rörde sig i sidled när institutionella aktörer samtidigt ”försökte absorbera utbudet”.
Men sedan den 10 oktober, för snart en månad sedan, började den breda efterfrågan avta och många började stänga sina positioner i kryptovalutan, enligt Markus Thielen och innehavare av mellan 100 och 1 000 bitcoin på senare tid sjunkit kraftigt.
”Valarna köper helt enkelt inte”, konstaterar han.
Läs även: Trump om benådad kryptomiljardär: ”Vem är det?” Dagens PS
Läs vidare: Kryptokraschen: “Såg armageddon” – 380 miljarder utplånade Realtid
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
