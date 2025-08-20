En ny undersökning avslöjar att en vanlig pryl som många använder dagligen kan vara betydligt smutsigare än de flesta tror, med en mängd bakterier som kan leda till problem.
Dina hörlurar är smutsigare än en toalett
Undersökningens oväntade resultat
En studie utförd av det brittiska apoteket och hörselvårdsföretaget Boots Hearingcare har kastat nytt ljus över våra hörlursvanor.
Undersökningen, som kombinerade bakteriell analys av olika ljudenheter med en enkät bland över 1 500 hörlursanvändare, visade en oväntad och oroande trend. Resultaten indikerar att hörlurar kan vara en riktig bakteriehärd.
Till exempel visade ett par on-ear hörlurar ett genomsnitt på 205 CFU (kolonibildande enheter) av bakterier. Detta kan jämföras med en typisk toalettsits som enbart hade 21,5 CFU.
Med andra ord, kan vissa hörlurar innehålla nästan tio gånger fler bakterier än en toalettsits.
En dold hälsorisk
Enligt studien betraktas allt över 50 CFU som ‘förorenat’ och majoriteten av de testade hörlurarna bedömdes därför inte som hygieniska.
Hannah Samuels, audionom på Boots Hearingcare, kommenterade resultatet:
“Det är verkligen överraskande att se att olika hörlursmodeller alla visar bakterienivåer som är högre än en toalettsits. De flesta skulle aldrig gissa att något de bär dagligen kan ha den typen av mikrobiell belastning. Det är en dold hälsorisk, och ett tydligt tecken på att vi behöver omvärdera hur ofta vi rengör dessa enheter.”
Enkätresultaten visade att endast 12,8 procent av användarna rengör sina hörlurar dagligen, och mer än en tredjedel (34 procent) gör det bara en gång i månaden eller mer sällan.
Hela 5,5 procent uppgav att de aldrig har rengjort sina hörlurar.
Hörlurar och öronhälsa
Studien visade också att in-ear hörlurar, både trådlösa och med sladd, användes av över 62 procent av deltagarna, vilket gör dem till den vanligaste typen av hörlur. Ungefär 40 procent av användarna lyssnar med hörlurar dagligen, och 22,4 procent använder dem i mer än en timme varje dag.
Den höga användningsfrekvensen, kombinerat med att in-ear modeller sitter djupt i hörselgången, kan utgöra ökade risker för individer med öronvax eller dålig hygien.
“Även om in-ear hörlurar kanske inte direkt orsakar inneröratsinfektioner, kan de bidra till tillstånd som kan leda till allvarliga problem om de inte hanteras korrekt”, förklarar Hannah Samuels.
Hon påpekar att daglig användning av sällan rengjorda hörlurar skapar en perfekt grogrund för infektioner.
Enligt Samuels kan frekvent användning av hörlurar, särskilt vid mycket öronvax, trycka vaxet längre in i örat, vilket kan leda till obehag och i vissa fall tillfällig hörselnedsättning. Dessutom kan den instängda fukten och värmen skapa en miljö som är gynnsam för bakterietillväxt, vilket ökar risken för öroninfektioner.
Hon rekommenderar att hörlurarna rengörs minst en gång i veckan, om inte oftare.
Enkla tips för bättre hörlurshygien
Hannah Samuels delade med sig av några av sina bästa tips för att upprätthålla en god hörlurshygien:
- Rengör hörlurarna regelbundet: Använd en fuktig mikrofiberduk med mild, oparfymerad tvål och varmt vatten. Låt dem lufttorka eller använd antibakteriella våtservetter. Rengör dem oftare om du använder dem under svettiga aktiviteter eller när du reser.
- Undvik att dela hörlurar: Att dela hörlurar med andra kan öka risken för att överföra bakterier eller till och med öroninfektioner.
- Använd inte hörlurar vid öroninfektioner: Använd aldrig in-ear hörlurar om du återhämtar dig från en öroninfektion. Det kan förlänga läkningen eller orsaka en ny infektion.
- Byt ut silikontopparna: Om du använder in-ear hörlurar, byt ut silikon- eller skumtopparna regelbundet för att minska bakterieansamling.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
