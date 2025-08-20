Dina hörlurar är smutsigare än en toalett

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

En dold hälsorisk

Enligt studien betraktas allt över 50 CFU som ‘förorenat’ och majoriteten av de testade hörlurarna bedömdes därför inte som hygieniska.

Hannah Samuels, audionom på Boots Hearingcare, kommenterade resultatet:

“Det är verkligen överraskande att se att olika hörlursmodeller alla visar bakterienivåer som är högre än en toalettsits. De flesta skulle aldrig gissa att något de bär dagligen kan ha den typen av mikrobiell belastning. Det är en dold hälsorisk, och ett tydligt tecken på att vi behöver omvärdera hur ofta vi rengör dessa enheter.”

Enkätresultaten visade att endast 12,8 procent av användarna rengör sina hörlurar dagligen, och mer än en tredjedel (34 procent) gör det bara en gång i månaden eller mer sällan.

Hela 5,5 procent uppgav att de aldrig har rengjort sina hörlurar.

Dessa är en riktig bakteriehärd. (Foto: Daniel Romero on Unsplash)

Hörlurar och öronhälsa

Studien visade också att in-ear hörlurar, både trådlösa och med sladd, användes av över 62 procent av deltagarna, vilket gör dem till den vanligaste typen av hörlur. Ungefär 40 procent av användarna lyssnar med hörlurar dagligen, och 22,4 procent använder dem i mer än en timme varje dag.

Den höga användningsfrekvensen, kombinerat med att in-ear modeller sitter djupt i hörselgången, kan utgöra ökade risker för individer med öronvax eller dålig hygien.

“Även om in-ear hörlurar kanske inte direkt orsakar inneröratsinfektioner, kan de bidra till tillstånd som kan leda till allvarliga problem om de inte hanteras korrekt”, förklarar Hannah Samuels.

Hon påpekar att daglig användning av sällan rengjorda hörlurar skapar en perfekt grogrund för infektioner.

Hur ofta har du rengjort dina hörlurar? (Foto: Soundtrap on Unsplash)

Enligt Samuels kan frekvent användning av hörlurar, särskilt vid mycket öronvax, trycka vaxet längre in i örat, vilket kan leda till obehag och i vissa fall tillfällig hörselnedsättning. Dessutom kan den instängda fukten och värmen skapa en miljö som är gynnsam för bakterietillväxt, vilket ökar risken för öroninfektioner.

Hon rekommenderar att hörlurarna rengörs minst en gång i veckan, om inte oftare.

Enkla tips för bättre hörlurshygien

Hannah Samuels delade med sig av några av sina bästa tips för att upprätthålla en god hörlurshygien:

Rengör hörlurarna regelbundet : Använd en fuktig mikrofiberduk med mild, oparfymerad tvål och varmt vatten. Låt dem lufttorka eller använd antibakteriella våtservetter. Rengör dem oftare om du använder dem under svettiga aktiviteter eller när du reser.

: Använd en fuktig mikrofiberduk med mild, oparfymerad tvål och varmt vatten. Låt dem lufttorka eller använd antibakteriella våtservetter. Rengör dem oftare om du använder dem under svettiga aktiviteter eller när du reser. Undvik att dela hörlurar : Att dela hörlurar med andra kan öka risken för att överföra bakterier eller till och med öroninfektioner.

: Att dela hörlurar med andra kan öka risken för att överföra bakterier eller till och med öroninfektioner. Använd inte hörlurar vid öroninfektioner : Använd aldrig in-ear hörlurar om du återhämtar dig från en öroninfektion. Det kan förlänga läkningen eller orsaka en ny infektion.

: Använd aldrig in-ear hörlurar om du återhämtar dig från en öroninfektion. Det kan förlänga läkningen eller orsaka en ny infektion. Byt ut silikontopparna: Om du använder in-ear hörlurar, byt ut silikon- eller skumtopparna regelbundet för att minska bakterieansamling.

