Den osannolika trenden: Halva världen kvar på Windows 10

Samtidigt stiger priserna på persondatorer och den nya generationens AI-datorer börjar ta över marknaden.

Det dröjer innan alla har bytt

Enligt vd:ar för de stora datortillverkarna Dell och HP, fortsätter uppgraderingen från Windows 10 till Windows 11 i en långsammare takt än vad som tidigare observerats.

Enrique Lores, vd för HP, har uttalat att processen troligtvis kommer att sträcka sig in på 2026. Denna försening beror till stor del på att små och medelstora företag inte har bytt ut sina datorer. De väljer i stället att använda sig av de utökade supportpaketen från Microsoft, skriver Computer Sweden.

Enligt Ranjit Atwal, forskningschef på analysföretaget Gartner, beror den långsamma övergången på strama budgetar och att många företag ännu inte ser tillräckliga fördelar med att uppgradera till Windows 11.

Det är många faktorer bakom varför man inte har uppdaterat. (Foto: Tadas Sar on Unsplash)

Microsofts program för utökade säkerhetsuppdateringar, ESU, erbjuder support i ettårsintervaller fram till oktober 2028. Första året kostar det 61 dollar, vilket motsvarar ungefär 640 svenska kronor, per enhet.

Andra året stiger priset till 122 dollar, cirka 1 280 svenska kronor, och tredje året till 244 dollar, eller ungefär 2 560 svenska kronor per enhet.