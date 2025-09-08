Supporten för Windows 10 närmar sig sitt slut, men trots det använder nästan hälften av alla datoranvändare fortfarande det äldre operativsystemet.
Den osannolika trenden: Halva världen kvar på Windows 10
Supporten för Windows 10 närmar sig sitt slut, men trots det använder nästan hälften av alla datoranvändare fortfarande det äldre operativsystemet. Samtidigt stiger priserna på persondatorer och den nya generationens AI-datorer börjar ta över marknaden. Det dröjer innan alla har bytt Enligt vd:ar för de stora datortillverkarna Dell och HP, fortsätter uppgraderingen från Windows 10
Dödsfall kopplas till ChatGPT – OpenAI pressas av åklagare
OpenAI, bolaget bakom ChatGPT, pressas hårt efter uppgifter om dödsfall kopplade till användningen av deras chatbot. Amerikanska delstatsåklagare kräver nu att företaget skärper säkerheten – annars kan planerna på omstrukturering och framtida börsnotering stoppas. I ett brev till OpenAIs styrelseordförande Bret Taylor, som Financial Times tagit del av, skriver åklagarna Rob Bonta i Kalifornien och …
Samtidigt stiger priserna på persondatorer och den nya generationens AI-datorer börjar ta över marknaden.
Det dröjer innan alla har bytt
Enligt vd:ar för de stora datortillverkarna Dell och HP, fortsätter uppgraderingen från Windows 10 till Windows 11 i en långsammare takt än vad som tidigare observerats.
Enrique Lores, vd för HP, har uttalat att processen troligtvis kommer att sträcka sig in på 2026. Denna försening beror till stor del på att små och medelstora företag inte har bytt ut sina datorer. De väljer i stället att använda sig av de utökade supportpaketen från Microsoft, skriver Computer Sweden.
Enligt Ranjit Atwal, forskningschef på analysföretaget Gartner, beror den långsamma övergången på strama budgetar och att många företag ännu inte ser tillräckliga fördelar med att uppgradera till Windows 11.
Microsofts program för utökade säkerhetsuppdateringar, ESU, erbjuder support i ettårsintervaller fram till oktober 2028. Första året kostar det 61 dollar, vilket motsvarar ungefär 640 svenska kronor, per enhet.
Andra året stiger priset till 122 dollar, cirka 1 280 svenska kronor, och tredje året till 244 dollar, eller ungefär 2 560 svenska kronor per enhet.
En ny typ av datorer är här
Under det tredje kvartalet 2025 ökade HP:s leveranser av persondatorer till konsumenter med 8 procent och till kommersiella kunder med 3 procent, jämfört med samma period förra året. Lores lyfte fram att AI-datorer utgjorde cirka 25 procent av företagets försäljningsmix, vilket var ”ett helt kvartal före målet”.
Samtidigt har Dells konsumentintäkter minskat med 7 procent. Trots detta har företaget lyckats öka sin lönsamhet genom högre priser på sina datorer, enligt Jeff Clarke, vice ordförande och Chief Operating Officer på Dell Technologies.
Clarke anser att den fortsatt stigande efterfrågan på datorer beror på den åldrande basen av befintliga enheter och slutdatumet för Windows 10.
Gartner uppskattar att 77,8 miljoner AI-datorer kommer att levereras i år, vilket utgör 31 procent av den globala marknaden. Under 2026 förväntas den siffran stiga till 143 miljoner enheter och därmed stå för över 50 procent av den totala datorförsäljningen.
De flesta fördelar med AI-datorer kan fortfarande uppnås på icke-AI-datorer, men detta kommer att förändras i takt med att mjukvaran börjar dra full nytta av den inbyggda AI-bearbetningen.
Priserna stiger av flera skäl
Enligt Lores finns det en prisskillnad på ungefär 5 till 10 procent på de AI-certifierade datorerna jämfört med standarddatorer. Prisökningarna beror även på att datortillverkare höjer genomsnittspriset på grund av tullar på varor som importeras till USA.
Den ökade kostnaden för att flytta produktionskedjor utanför Kina påverkar lönsamheten och därmed även priserna för konsumenterna.
HP har flyttat sin produktion från Kina till länder som USA, Thailand, Mexiko och Vietnam. Dell har också gjort engångsinvesteringar för att flytta sina produktionsanläggningar. Dessa strategier har hittills mildrat prishöjningarna, men enligt Gartners forskningschef Ranjit Atwal är dessa alternativ inte längre tillgängliga.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
