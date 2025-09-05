IT-jättens larm: Företag är inte skyddade mot identitetsattacker

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Artificiell intelligens driver utvecklingen

Artificiell intelligens utgör både ett hot och en motor för förändring inom identitetssäkerhet. Enligt 44 procent av ledarna är AI-drivna nätfiskattacker ett av de främsta hoten.

Traditionella försvar räcker inte till mot den sofistikerade nivån av AI-drivna attacker, särskilt inte när de kombineras med komplexa leverantörskedjor.

Trots hoten driver AI även på moderniseringen av säkerhetssystem. 85 procent av företagen inför säkerhetsfokuserade identitetslösningar för att motverka AI-drivna hot. AI fungerar därmed som en katalysator som tvingar organisationer att åtgärda långvariga brister i sina strategier för identitetssäkerhet.

Phishing är ett stort problem

Nätfiske fortsätter att vara ett stort problem. 87 procent av ledarna anser att flerfaktorsautentisering (MFA) är avgörande för deras säkerhetsstrategi. Trots det känner bara 30 procent sig helt säkra på sina kontroller mot nätfiske.

De vanligaste orsakerna till identitetsintrång inkluderar svag eller obefintlig MFA, bristande täckning och misslyckade engångslösenord.

Bara 19 procent av företagen har implementerat FIDO2-tokens, som är den mest robusta formen av nätfiske-resistent MFA. Dessa hårdvarutokens är ofta reserverade för privilegierade användare.

De största hindren för bredare användning är kostnader för token-hantering, extra transportkostnader och hårdvarukostnader.

Säkerhet blir en eftertanke

Enligt 74 procent av IT-ledarna är identitetssäkerhet ofta en eftertanke vid planeringen av infrastruktur. Många IT-ledare erkänner att säkerhet läggs till i efterhand, först efter att en incident eller ett intrång har skett. Detta synsätt leder ofta till ytterligare kostnader och komplexitet.

Som svar på den fragmenterade miljön med flera verktyg utforskar 79 procent av företagen möjligheten att konsolidera sina leverantörer för att förbättra synligheten.

Trots detta anser endast 52 procent av organisationerna att de har en fullt integrerad överblick över identitets- och enhetsdata. Utan insyn i användares beteenden kan säkerhetsteam inte fatta konsekventa och välgrundade beslut.

