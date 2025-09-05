Dagens PS
IT-jättens larm: Företag är inte skyddade mot identitetsattacker

Identitetsbaserade attacker är vanliga och näringslivet står handfallna.
Identitetsbaserade attacker är vanliga och näringslivet står handfallna. (Foto: KeepCoding on Unsplash)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 05 sep. 2025Publicerad: 05 sep. 2025

En ny rapport avslöjar ett svagt skydd mot identitetsattacker inom näringslivet. Trots ökade hot känner sig få företag säkra på sina försvar.

Mest läst i kategorin

En ny rapport från Cisco Duo avslöjar ett svagt skydd mot identitetsbaserade attacker inom näringslivet. Trots växande hot är förtroendet för befintliga säkerhetslösningar anmärkningsvärt lågt.

Endast en minoritet av företagen känner sig trygga med sina nuvarande försvar.

Svagt skydd mot identitetsattacker oroar ledare

Endast en tredjedel av ledarna känner sig säkra på att deras nuvarande identitetsleverantör kan skydda mot identitetsbaserade attacker. Denna brist på förtroende är kopplad till komplexa system och en begränsad insyn i potentiella svagheter.

En majoritet, 94 procent av ledarna, anser att en komplicerad infrastruktur minskar säkerheten. Dessutom erkänner 75 procent att de saknar fullständig insyn i organisationens identitetssårbarheter.

Denna brist på kontroll är kostsam.

Snålhet och okunskap ligger ofta bakom bristen på säkerhet. (Foto: FlyD on Unsplash)
Snålhet och okunskap ligger ofta bakom bristen på säkerhet. (Foto: FlyD on Unsplash)

Över hälften av alla organisationer, närmare bestämt 51 procent, har drabbats av ekonomiska förluster till följd av identitetsrelaterade intrång. Som svar på dessa risker har 82 procent av de ekonomiska beslutsfattarna ökat sina budgetar för identitetssäkerhet.

Detta visar på en stark vilja att stärka försvaret och åtgärda kritiska brister.

Artificiell intelligens driver utvecklingen

Artificiell intelligens utgör både ett hot och en motor för förändring inom identitetssäkerhet. Enligt 44 procent av ledarna är AI-drivna nätfiskattacker ett av de främsta hoten.

Traditionella försvar räcker inte till mot den sofistikerade nivån av AI-drivna attacker, särskilt inte när de kombineras med komplexa leverantörskedjor.

Trots hoten driver AI även på moderniseringen av säkerhetssystem. 85 procent av företagen inför säkerhetsfokuserade identitetslösningar för att motverka AI-drivna hot. AI fungerar därmed som en katalysator som tvingar organisationer att åtgärda långvariga brister i sina strategier för identitetssäkerhet.

Falsklarmet som skapade panik: Sanningen om Googles dataintrång

Uppgifter om en massiv cyberattack mot Gmail-användare har fått nätet att koka, men Google dementerar nu rapporterna och hävdar att säkerheten är intakt.

Phishing är ett stort problem

Nätfiske fortsätter att vara ett stort problem. 87 procent av ledarna anser att flerfaktorsautentisering (MFA) är avgörande för deras säkerhetsstrategi. Trots det känner bara 30 procent sig helt säkra på sina kontroller mot nätfiske.

De vanligaste orsakerna till identitetsintrång inkluderar svag eller obefintlig MFA, bristande täckning och misslyckade engångslösenord.

Bara 19 procent av företagen har implementerat FIDO2-tokens, som är den mest robusta formen av nätfiske-resistent MFA. Dessa hårdvarutokens är ofta reserverade för privilegierade användare.

De största hindren för bredare användning är kostnader för token-hantering, extra transportkostnader och hårdvarukostnader.

Dramatisk ökning av AI-bedrägerier – så skyddar du dig

Tekniken utvecklas i rasande fart och kriminella ligger inte på latsidan. Nya typer av bedrägerier där AI används för att imitera röster och ansikten har

Säkerhet blir en eftertanke

Enligt 74 procent av IT-ledarna är identitetssäkerhet ofta en eftertanke vid planeringen av infrastruktur. Många IT-ledare erkänner att säkerhet läggs till i efterhand, först efter att en incident eller ett intrång har skett. Detta synsätt leder ofta till ytterligare kostnader och komplexitet.

Som svar på den fragmenterade miljön med flera verktyg utforskar 79 procent av företagen möjligheten att konsolidera sina leverantörer för att förbättra synligheten.

Trots detta anser endast 52 procent av organisationerna att de har en fullt integrerad överblick över identitets- och enhetsdata. Utan insyn i användares beteenden kan säkerhetsteam inte fatta konsekventa och välgrundade beslut.

AI-fusket i ansökningar får företag att agera

Arbetsmarknaden står inför en rejäl utmaning när allt fler jobbsökande använder artificiell intelligens för att fuska sig igenom anställningsintervjuer.

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

