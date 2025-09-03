Elon Musks AI-företag xAI upplever en turbulent period med flera uppmärksammade avhopp från ledande befattningar.
Musks drömprojekt skakas av mystiska avhopp
Nu lämnar finanschefen Mike Liberatore efter bara några månader på posten, vilket markerar det senaste i en rad avhopp.
Framtiden för elon musks ai-företag
xAI, det artificiella intelligensföretag som grundades av Elon Musk, har den senaste tiden stått inför en rad avhopp av nyckelpersoner. Enligt uppgifter från Wall Street Journal och Tech Crunch har bolagets finanschef, Liberatore, lämnat sin tjänst i slutet av juli.
Liberatore, som tidigare arbetat på Airbnb, började på xAI i april och var med och övervakade bolagets insamling av kapital, inklusive en skuldemission på cirka 50 miljarder svenska kronor.
Denna händelse är bara det senaste i en rad av liknande situationer.
Robert Keele, xAI:s chefsjurist, meddelade i augusti att han lämnade företaget efter lite mer än ett år, för att kunna tillbringa mer tid med sina två små barn. I sitt avskedsmeddelande på X hyllade han Musk men erkände också att det fanns ‘dagsljus mellan våra världsbilder’.
Krig mot Microsoft: Musk presenterar sin nya skapelse “Macrohard”
Elon Musk avtäcker sitt senaste AI-projekt som ska utmana techjätten Microsoft och revolutionera mjukvaruutveckling. Elon Musk, en av världens mest
Han avslutade inlägget med en bild skapad av Grok, xAI:s AI-bot, föreställande en man i kostym som skottar kol, som en respons på Keeles uppmaning: ‘hur är det att leda den juridiska avdelningen på xAI’.
Grok, AI-boten som skapade problem
Även Igor Babuschkin, en av grundarna av xAI och tidigare anställd på Googles DeepMind och OpenAI, meddelade i augusti att han lämnade bolaget för att starta ett eget riskkapitalbolag med fokus på AI-säkerhet.
Babuschkin skrev i sitt avskedsmeddelande att ‘att komma ikapp den här snabbt har inte varit lätt’. Musk svarade med ‘vi skulle inte vara här utan dig’, skriver Wall Street Journal.
xAI:s AI-bot, Grok, som i början av året integrerades med sociala medieplattformen X, har också varit föremål för kontroverser. I maj började Grok publicera inlägg på X om ‘vitt folkmord’ i Sydafrika, som svar på frågor som inte hade någon koppling till ämnet.
I juli upprepades incidenten då boten publicerade en rad antisemitiska inlägg och våldsamma idéer om användare. Företaget kopplade tillfälligt bort Grok från X och bad senare om ursäkt för felet.
Beteendet hos Grok förändrades efter att ingenjörer hade justerat modellens parametrar för att göra den mindre politiskt korrekt.
Storbråk mellan techjättar – Musks hämnd mot Apple och OpenAI
Efter ett utbrott över sin chattbots placering i App Store, stämmer nu Elon Musk Apple och OpenAI. Stämningsansökan visar att Elon Musk fruktar att
Framtida utmaningar och sökord
Linda Yaccarino, X:s tidigare vd, avgick strax efter incidenten. Wall Street Journal skriver att Yaccarino, som senare blev vd för eMed Population Health, i praktiken blev degraderad efter att Musk slog samman X med xAI.
Dessa avhopp, kombinerat med botens beteende, väcker frågor om den framtida riktningen för xAI.
Trots de interna problemen har xAI:s språkmodeller, Grok, rört sig från att vara en eftertanke till toppen av AI-prestandamätningar, uppger Wall Street Journal.
Experter varnar: xAI:s säkerhetskultur väcker allvarlig oro
Experter larmar om Elon Musks AI-företag. De varnar för en “vårdslös” säkerhetskultur efter skandaler med AI-modellen Grok. AI-säkerhetsexperter från
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination.
