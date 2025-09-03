Musks drömprojekt skakas av mystiska avhopp

Nu lämnar finanschefen Mike Liberatore efter bara några månader på posten, vilket markerar det senaste i en rad avhopp.

Framtiden för elon musks ai-företag

xAI, det artificiella intelligensföretag som grundades av Elon Musk, har den senaste tiden stått inför en rad avhopp av nyckelpersoner. Enligt uppgifter från Wall Street Journal och Tech Crunch har bolagets finanschef, Liberatore, lämnat sin tjänst i slutet av juli.

Liberatore, som tidigare arbetat på Airbnb, började på xAI i april och var med och övervakade bolagets insamling av kapital, inklusive en skuldemission på cirka 50 miljarder svenska kronor.

Denna händelse är bara det senaste i en rad av liknande situationer.

Robert Keele, xAI:s chefsjurist, meddelade i augusti att han lämnade företaget efter lite mer än ett år, för att kunna tillbringa mer tid med sina två små barn. I sitt avskedsmeddelande på X hyllade han Musk men erkände också att det fanns ‘dagsljus mellan våra världsbilder’.

Han avslutade inlägget med en bild skapad av Grok, xAI:s AI-bot, föreställande en man i kostym som skottar kol, som en respons på Keeles uppmaning: ‘hur är det att leda den juridiska avdelningen på xAI’.