Den dolda agendan: Så mörklägger företagen cyberattacker

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

De tysta riskerna för företagen

Flera tidigare säkerhetschefer, som valt att vara anonyma på grund av sekretessavtal, berättar om intensiva påtryckningar att dölja misstänkta incidenter.

En av dem, som arbetade på ett Fortune Global 500-företag, bevittnade detta fenomen upprepade gånger.

“Pressen var särskilt intensiv inför aktieägarmöten eller kvartalsrapporter”, berättar källan.

Beslut om att inte offentliggöra incidenter fattades konsekvent utan ciso-chefens inblandning, ofta under motiveringen att det inte nödvändigtvis var en cybersäkerhetsincident.

Läs också: Maria Larsson om sänkt skatt på pension: “Småsmulor”. E55

Enligt rapporten från Bitdefender är påtryckningarna mest förekommande i Singapore med 76 procent, följt av USA med 74 procent och Storbritannien med 58 procent, medan Frankrike har lägst siffra med 35 procent.

Företagen som försöker tysta ner incidenter riskerar att deras problem förvärras, enligt Caroline Morgan, delägare i CM Law.

ANNONS

Lagliga konsekvenser som höga böter från tillsynsmyndigheter, varumärkesskador och stämningar kan bli förödande. Ubers tidigare säkerhetschef, Joe Sullivan, dömdes till villkorlig dom för att ha mörklagt ett säkerhetsbrott 2016, vilket understryker de personliga riskerna.

“Om en informationssäkerhetschef försöker dölja något och upptäcks är det ofta slutet på karriären”, varnar Morgan.

Att skydda sig själv i en osäker värld

För att skydda sig själva i denna riskfyllda miljö måste ciso-chefer vidta en rad åtgärder, från att klart definiera roller till att skaffa sig personlig juridisk rådgivning. Enligt Charles Blauner, tidigare ciso-chef på en bank, är det avgörande att ha en tydlig ansvarsfördelning på företagen.

Han rekommenderar att man använder en RACI-matris (Responsible, Accountable, Consulted, and Informed) för att tydliggöra vem som fattar beslut om riskhantering.

Ett annat viktigt verktyg är noggrann dokumentation. “Dokumentation är avgörande”, säger Ilia Kolochenko, grundare av ImmuniWeb och verksam jurist.

Läs också: Miljardsatsningen ska skydda Sverige mot digitala attacker. Realtid

Ciso-chefer bör dokumentera alla möten, beslut och riskacceptanser, exempelvis genom ett riskregister. Detta kan vara så enkelt som ett kalkylblad där risker identifieras och accepteras av relevanta intressenter.

ANNONS

Kayla Williams, ciso på Devo, använder Google Sheets för att spåra godkännandeflöden, vilket skapar ett bevis som kan visas upp för revisorer.

Ciso-chefer bör även överväga juridiska skydd som skadeståndsavtal och försäkringar. Det är viktigt att förstå att en D&O-försäkring inte nödvändigtvis täcker alla former av personligt ansvar, som till exempel kriminella anklagelser.

En av de mest avgörande åtgärderna är att skaffa en egen advokat. Sullivan, den före detta Ubersäkerhetschefen, framhåller att företagets jurister arbetar för företaget, inte för individen. Att ha en egen advokat redan innan en kris uppstår kan vara avgörande för att fatta optimala beslut.

Missa inte:

Glömt koden igen? När minnet sviker – vad beror det på? News 55

Pensionsmyndighet-ändring hindrar jämställd pension för kvinnor. E55

Danmarks jättar vacklar – är framgångssagan över? Realtid