Datacenter poppar upp på oväntade ställen

datacenter
I Marockos berömda gränder finns det inte plats för några datacenter, men på landsbygden en bit utanför städerna börjar de dyka upp i stor skala. (Foto: Mosa'ab Elshamy/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 29 okt. 2025Publicerad: 29 okt. 2025

Att bygga datacenter i Afrika har länge varit en dyr och omständlig process. Det försöker Marocko ändra på, tack vare stor tillgång på solenergi.

När det ska byggas datacenter är nedkylning en viktig del, och därför brukar många företag förlägga dem i kalla regioner, som i norra Sverige.

Men det finns andra sätt att göra det på. Marocko har seglat upp som Afrikas främsta nav för datacenter och digital infrastruktur.

Landet har nu fler anläggningar än Sydafrika, med totalt 23 driftsatta datacenter, och siktet är inställt på att bli kontinentens digitala centrum, skriver Global Finance.

Ändrade lagen

Utvecklingen är resultatet av en långsiktig digital strategi där regeringen prioriterat datalagring, AI och bredbandsutbyggnad.

Den statliga digitalmyndigheten lanserade redan 2020 en färdplan som lyfte digital infrastruktur som en central del av landets framtida ekonomi.

Sedan dess har investeringar lockats genom skattelättnader och politiska beslut.

Ett avgörande steg togs 2021 när en ny lag slog fast att all känslig data måste lagras inom landets gränser.

Drev på byggnationer

Detta ledde till att både myndigheter och privata företag började flytta hem sina datalagringstjänster, vilket i sin tur drev på byggandet av nya anläggningar.

De flesta datacenter i Marocko ägs i dag av telekomföretag som Maroc Telecom och Inwi, samt av operatörer som Medasys och N+One.

Större banker har egna anläggningar, medan mindre finansaktörer hyr kapacitet.

Stort projekt på gång

Konkurrensen mellan regionerna Casablanca-Settat och Rabat-Salé-Kénitra har samtidigt intensifierats, då båda lockar investerare med skatteförmåner och välutbyggd energiförsörjning.

Internationella investeringar har också börjat strömma in. Amerikanska Iozera tecknade i fjol ett avtal värt 500 miljoner dollar för att bygga ett datacenter i kuststaden Tétouan.

Längre söderut planeras dessutom ett hyperscale-projekt på 500 megawatt, en investering som beskrivs som central för att befästa landets digitala suveränitet, skriver North Africa Post.

Rejäla satsningar

Den nya anläggningen väntas bli en av de största i regionen och kommer att komplettera det snabbt växande nätverket av molntjänster och AI-infrastruktur i landet.

Projektet ingår i regeringens program Maroc Numérique 2030, som har en budget på 11 miljarder dirham för perioden 2024–2026 och omfattar satsningar på utbildning, fiberoptik och digital innovation.

Datacenter är mycket energikrävande, och Marocko satsar på att få en allt större del av sin energiförsörjning från solkraft, skriver APA News.

AfrikaAIDatacenter
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

