Datacenter poppar upp på oväntade ställen

När det ska byggas datacenter är nedkylning en viktig del, och därför brukar många företag förlägga dem i kalla regioner, som i norra Sverige.

Men det finns andra sätt att göra det på. Marocko har seglat upp som Afrikas främsta nav för datacenter och digital infrastruktur.

Landet har nu fler anläggningar än Sydafrika, med totalt 23 driftsatta datacenter, och siktet är inställt på att bli kontinentens digitala centrum, skriver Global Finance.

Ändrade lagen

Utvecklingen är resultatet av en långsiktig digital strategi där regeringen prioriterat datalagring, AI och bredbandsutbyggnad.

Den statliga digitalmyndigheten lanserade redan 2020 en färdplan som lyfte digital infrastruktur som en central del av landets framtida ekonomi.

Sedan dess har investeringar lockats genom skattelättnader och politiska beslut.

Ett avgörande steg togs 2021 när en ny lag slog fast att all känslig data måste lagras inom landets gränser.