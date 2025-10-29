Att bygga datacenter i Afrika har länge varit en dyr och omständlig process. Det försöker Marocko ändra på, tack vare stor tillgång på solenergi.
Datacenter poppar upp på oväntade ställen
Mest läst i kategorin
AI som flygledare – ingen bra idé
I takt med att flygtrafiken ökar vill många se att AI tar över som flygledare i kontrollrummen. Inte en bra idé ur ett säkerhetsperspektiv varnar en expert. AI tar över allt mer i samhället och flygtrafiken utgör inget undantag. Tekniken har redan rullats ut inom stridsflygplan i USA, och i Sverige är Saab inne på …
AI-genererade kvitton omöjliga att upptäcka – miljoner på spel
Artificiell intelligens har gett upphov till en ny våg av bedrägerier där anställda använder avancerade bildgeneratorer för att skapa bluffkvitton. Experter varnar nu för att de fejkade underlagen är så övertygande att de mänskliga ögonen inte längre går att lita på. Detta fenomen växer snabbt och utgör ett betydande hot mot företags ekonomiska hantering. AI-genererade …
Amazon vill ersätta 600 000 jobb – men håller det hemligt
Automatisering kan ge högre produktivitet men betydligt färre anställda. Det är Amazons förhoppning – men man kommunicerar det helst inte utåt. Amazon är USA:s näst största privata arbetsgivare med cirka 1,2 miljoner anställda. Men nu förbereder bolaget en av de största omställningarna i modern amerikansk arbetslivshistoria. Enligt interna dokument planerar bolaget att ersätta mer än …
AI håller USA:s ekonomi flytande – men till vilket pris?
Den amerikanska ekonomin har trotsat alla prognoser om recession de senaste två åren, trots högre räntor, handelskonflikter och geopolitisk oro. Förklaringen? Artificiell intelligens. “AI har hållit ekonomin borta från recession”, säger James Egelhof, chefekonom för USA på BNP Paribas, till Yahoo Finance. AI-drivna investeringar har kompenserat för effekterna av höjda räntor och skapat en våg …
Forskarna slår larm: Då utvecklar AI psykopatiska drag
Det börjar med några miljoner inlägg från X. Sedan händer något mörkt i maskinens “hjärna”. Senast häromdagen visade en ny studie att användning av sociala medier kan kopplas till lägre kognitiv förmåga hos barn under 13 år. Men det är inte bara människor som riskerar att bli mindre skärpta av nätets snuttifierade innehåll. AI-modeller som …
När det ska byggas datacenter är nedkylning en viktig del, och därför brukar många företag förlägga dem i kalla regioner, som i norra Sverige.
Men det finns andra sätt att göra det på. Marocko har seglat upp som Afrikas främsta nav för datacenter och digital infrastruktur.
Landet har nu fler anläggningar än Sydafrika, med totalt 23 driftsatta datacenter, och siktet är inställt på att bli kontinentens digitala centrum, skriver Global Finance.
Ändrade lagen
Utvecklingen är resultatet av en långsiktig digital strategi där regeringen prioriterat datalagring, AI och bredbandsutbyggnad.
Den statliga digitalmyndigheten lanserade redan 2020 en färdplan som lyfte digital infrastruktur som en central del av landets framtida ekonomi.
Sedan dess har investeringar lockats genom skattelättnader och politiska beslut.
Ett avgörande steg togs 2021 när en ny lag slog fast att all känslig data måste lagras inom landets gränser.
Senaste nytt
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. (Texten innehåller annonslänkar.) Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en …
Weekendresa till Köpenhamn – häng med Viggo Cavling till Kødbyen och Vesterbro
Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Visste du att du kan stödja svensk forskning genom att ge bort dina aktier, helt utan att vare sig du eller mottagaren behöver betala kapitalvinstskatt? Det kallas aktiegåva, och det är ett sätt att göra skillnad som få känner till, men som kan få stor betydelse för framtidens hjärt- och lungforskning. – Hjärt- och kärlsjukdomar …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Drev på byggnationer
Detta ledde till att både myndigheter och privata företag började flytta hem sina datalagringstjänster, vilket i sin tur drev på byggandet av nya anläggningar.
De flesta datacenter i Marocko ägs i dag av telekomföretag som Maroc Telecom och Inwi, samt av operatörer som Medasys och N+One.
Större banker har egna anläggningar, medan mindre finansaktörer hyr kapacitet.
Stort projekt på gång
Konkurrensen mellan regionerna Casablanca-Settat och Rabat-Salé-Kénitra har samtidigt intensifierats, då båda lockar investerare med skatteförmåner och välutbyggd energiförsörjning.
Internationella investeringar har också börjat strömma in. Amerikanska Iozera tecknade i fjol ett avtal värt 500 miljoner dollar för att bygga ett datacenter i kuststaden Tétouan.
Längre söderut planeras dessutom ett hyperscale-projekt på 500 megawatt, en investering som beskrivs som central för att befästa landets digitala suveränitet, skriver North Africa Post.
Rejäla satsningar
Den nya anläggningen väntas bli en av de största i regionen och kommer att komplettera det snabbt växande nätverket av molntjänster och AI-infrastruktur i landet.
Projektet ingår i regeringens program Maroc Numérique 2030, som har en budget på 11 miljarder dirham för perioden 2024–2026 och omfattar satsningar på utbildning, fiberoptik och digital innovation.
Datacenter är mycket energikrävande, och Marocko satsar på att få en allt större del av sin energiförsörjning från solkraft, skriver APA News.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
Senaste nytt
AI som flygledare – ingen bra idé
I takt med att flygtrafiken ökar vill många se att AI tar över som flygledare i kontrollrummen. Inte en bra idé ur ett säkerhetsperspektiv varnar en expert. AI tar över allt mer i samhället och flygtrafiken utgör inget undantag. Tekniken har redan rullats ut inom stridsflygplan i USA, och i Sverige är Saab inne på …
Datacenter poppar upp på oväntade ställen
Att bygga datacenter i Afrika har länge varit en dyr och omständlig process. Det försöker Marocko ändra på, tack vare stor tillgång på solenergi. När det ska byggas datacenter är nedkylning en viktig del, och därför brukar många företag förlägga dem i kalla regioner, som i norra Sverige. Men det finns andra sätt att göra …
Slutade jobba vid 34 – pengarna jobbar åt honom nu
Han hade fått nog av tolvtimmarsdagar och gummikycklingmiddagar. Vid 34 års ålder kunde han lämna allt – tack vare sin passiva inkomst. Efter år av långa dagar och sena kvällar gjorde han det många bara drömmer om. När inkomsterna täckte räkningarna i San Francisco sa han tack och hej till finanslivet. Missa inte: Så mycket …
Fed sänker räntan – oro för jobben växer
USA:s centralbank gör som väntat och sänker räntan – samtidigt som åtstramningen avslutas tidigare än planerat. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve sänker räntan och meddelar att den avslutar sin balansräkningsneddragning, den så kallade quantitative tightening, redan den första december. Beskedet bekräftar den mjukare linje som många analytiker förutspått och markerar ett tydligt skifte i penningpolitiken. …
Publiken har blivit idrottsklubbarnas guldkalv
Trots ekonomiska utmaningar som inflation och höga elpriser är det allt mer publik på fotboll och hockey i Sverige. ”Sporten behövs som glädjekälla”, säger Carlos Esterling från EY Sports Business. Publiksnittet i fotbollsallsvenskan och SHL fortsätter att öka för tredje säsongen i följd. Trots att svensk ekonomi inte är glödhet just nu. Enligt flera samstämmiga …