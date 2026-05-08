Google tar ett nytt steg in i den snabbt växande marknaden för AI-driven hälsa och träning. Från den 19 maj lanserar teknikjätten sin nya tjänst “Google Health Coach” – en AI-baserad hälsocoach för under 100 kronor i månaden.
Google lanserar AI-hälsocoach för under 100 kronor i månaden
Mitt i den negativa vågen som svept över techjättarna Google och Meta på sistone, som anklagas för att medvetet ha designat sina plattformar för att göra barn beroende, försöker Google stärka sitt rykte.
Techjätten gör det genom att lansera en AI-hälsocoach.
Tjänsten kostar 9,99 dollar i månaden, eller 93 kronor, och blir en del av abonnemanget Google Health Premium, som tidigare hette Fitbit Premium.
Lanseringen visar hur snabbt AI nu integreras i hälso- och träningsbranschen.
Teknikföretag ser stora möjligheter i att använda AI för att ge exempelvis personliga träningsprogram, hälsoanalyser av medicinsk data och förebyggande hälsovård.
Snabb tillgång till vägledning
Google beskriver tjänsten som ett sätt att ge vanliga människor tillgång till samma typ av vägledning som professionella idrottare får från tränare och experter.
Googles AI-hälsocoach lanseras globalt den 19 maj.
Den gamla Fitbit-appen har nu bytt namn och blir istället Google Health-appen, där den nya AI-funktionen alltså är en del av appen.
Personliga råd
Du kommer kunna analysera din träning, sömn och olika aktiviteter där appen samtidigt ger dig personliga råd, föreslår träningspass, och hjälper dig att sätta nya mål över tid, enligt Tech Crunch.
Alphabet meddelade nyligen att bolaget nu har omkring 350 miljoner betalande abonnemang över sina olika tjänster, där YouTube och Google One driver tillväxten.
Med AI-hälsocoachen hoppas Google nu kunna göra hälsa och välmående till ännu ett område där användare är villiga att betala, denna gång under en hundralapp i månaden.
