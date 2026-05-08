Google lanserar AI-hälsocoach för under 100 kronor i månaden.

Google beskriver tjänsten som ett sätt att ge vanliga människor tillgång till samma typ av vägledning som professionella idrottare får från tränare och experter.

Googles AI-hälsocoach lanseras globalt den 19 maj.

Den gamla Fitbit-appen har nu bytt namn och blir istället Google Health-appen, där den nya AI-funktionen alltså är en del av appen.

Du kommer kunna analysera din träning, sömn och olika aktiviteter där appen samtidigt ger dig personliga råd, föreslår träningspass, och hjälper dig att sätta nya mål över tid, enligt Tech Crunch.

Alphabet meddelade nyligen att bolaget nu har omkring 350 miljoner betalande abonnemang över sina olika tjänster, där YouTube och Google One driver tillväxten.

Med AI-hälsocoachen hoppas Google nu kunna göra hälsa och välmående till ännu ett område där användare är villiga att betala, denna gång under en hundralapp i månaden.

