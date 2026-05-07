EU: Du har rätt till ersättning även vid flygkaos och bränslebrist

Nu kommer ett tydligt besked från EU.

Enligt unionens transportledning måste flygbolag fortsatt ersätta passagerare vid många bränslerelaterade inställningar. Det innebär att resenärer i flera fall fortfarande kan ha rätt till ekonomisk kompensation trots den pågående energikrisen.

Den växande bränslekrisen har redan fått flera europeiska flygbolag att minska antalet avgångar och höja biljettpriserna.

Samtidigt varnar experter för att situationen kan bli betydligt värre om energimarknaden fortsätter att pressas under sommaren.

Flygbolag pressas av bränslekrisen

Bakgrunden är den kraftiga turbulensen på energimarknaden efter konflikten kring Iran och störningarna i Hormuzsundet där stora delar av världens olje och bränsletransporter passerar.

Jetbränslepriserna har stigit kraftigt under våren och flera europeiska flygbolag har redan börjat skära ned sina program.

Lufthansa har exempelvis tagit bort tusentals avgångar medan andra bolag höjt biljettpriserna eller slagit ihop flygningar. Flera flygbolag har samtidigt försökt hänvisa till force majeure för att undvika ersättningskrav från passagerare.

Men EU:s besked innebär att stigande bränslekostnader i sig inte automatiskt befriar bolagen från ansvar gentemot kunderna.