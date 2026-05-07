EU sätter ned foten efter växande flygkaos och slår fast att passagerare fortfarande kan ha rätt till kompensation trots den globala bränslekrisen.
EU: Du har rätt till ersättning även vid flygkaos och bränslebrist
Den snabbt växande jetbränslekrisen i Europa har redan lett till inställda flyg, stigande biljettpriser och växande oro inför sommaren.
Flera flygbolag har försökt hänvisa till extraordinära omständigheter för att undvika kompensation till resenärer.
Nu kommer ett tydligt besked från EU.
Enligt unionens transportledning måste flygbolag fortsatt ersätta passagerare vid många bränslerelaterade inställningar. Det innebär att resenärer i flera fall fortfarande kan ha rätt till ekonomisk kompensation trots den pågående energikrisen.
Den växande bränslekrisen har redan fått flera europeiska flygbolag att minska antalet avgångar och höja biljettpriserna.
Samtidigt varnar experter för att situationen kan bli betydligt värre om energimarknaden fortsätter att pressas under sommaren.
Flygbolag pressas av bränslekrisen
Bakgrunden är den kraftiga turbulensen på energimarknaden efter konflikten kring Iran och störningarna i Hormuzsundet där stora delar av världens olje och bränsletransporter passerar.
Jetbränslepriserna har stigit kraftigt under våren och flera europeiska flygbolag har redan börjat skära ned sina program.
Lufthansa har exempelvis tagit bort tusentals avgångar medan andra bolag höjt biljettpriserna eller slagit ihop flygningar. Flera flygbolag har samtidigt försökt hänvisa till force majeure för att undvika ersättningskrav från passagerare.
Men EU:s besked innebär att stigande bränslekostnader i sig inte automatiskt befriar bolagen från ansvar gentemot kunderna.
Passagerare kan ha rätt till tusentals kronor
Enligt EU:s regelverk kan resenärer ha rätt till mellan cirka 2 700 och 6 500 kronor i ersättning beroende på flygningens längd och hur sent inställningen sker.
Rätten gäller framför allt om flyget ställs in mindre än två veckor före avresa eller om resenären drabbas av längre förseningar.
Vid vissa extraordinära händelser kan flygbolagen fortfarande undgå kompensation.
Orolig sommar väntar resenärer
Trots EU:s besked väntas sommaren bli utmanande för flygindustrin.
Analytiker varnar för fortsatt höga bränslepriser och fler neddragningar om situationen i Mellanöstern förvärras. För resenärer innebär det ökad osäkerhet men också ett tydligt besked om rättigheterna.
EU signalerar nu att flygbolagen inte enkelt kan använda bränslekrisen som en generell ursäkt för att slippa ersätta passagerare när flyg ställs in.
