Tekniken som vinner stort när hela världen bygger datacenter

Kina leder racet

Byggandet av nya batterier ser ut att ta fart inom kort och i nuläget är det fortfarande Kina som leder racet.

“Kinesiska system är fortfarande betydligt billigare och mer avancerade vad gäller energitäthet och effektivitet”, uppger investmentbanken Jefferies.

“Bland de globala batterileverantörerna ser vi kinesiska konkurrenter som CATL och Sungrow som bäst positionerade för att dra nytta av den ökade amerikanska efterfrågan.”

Snabb ökning

Enligt UBS Securities, som har fokus på den kinesiska marknaden, kan efterfrågan på energilagring globalt öka med 40 procent under 2026.

Det är datacenter som driver denna kraftiga ökningen och lagring behövs för att utjämna fluktuationer från framför allt vin- och solenergi, berättar Reuters.

“Efterfrågan på AI-datacenter i USA är mycket stark, men elektricitet är den största flaskhalsen”, säger UBS Securities-analytikern Yan Yishu.

ChatGPT:s ägare OpenAI varnar för att man behöver investera biljoner i framtida datacenter. (Bild: Canva)

Behövs nya batterier

Oavsett vad Donald Trump tycker om grön energi så är det gröna källor som kommer fortsätta att ta fler marknadsandelar i USA de kommande åren och då behövs det många batterier för att lagra elen.

Det är just USA som är en viktig marknad för de kinesiska batteritillverkarna, som har en 20-procentig marknadsandel i USA. Problemet är att Trumps politik kan sätta käppar i hjulen för den kinesiska tekniken.

Nya marknader

Samtidigt har dock nya tillväxtmarknader i Mellanöstern, Latinamerika, Afrika och Sydostasien dykt upp på batterikartan – som Kina givetvis har ögonen på.

Även i Kina leder landet utvecklingen där marknadsbaserad prissättning för förnybar energi nu ligger på bordet, där aktörer tjänar på att ladda när priserna är låga och sälja el när priserna är höga.

Det kommer ge batterilagring ny medvind framöver.

