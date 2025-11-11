Dagens PS
Den tysta revolutionen – batterier den nya oljan

Arbetare flyttar litiumjonbatterier på en fabrik i Taizhou, Kina.
Arbetare hanterar litiumjonbatterier i en fabrik i Taizhou, Jiangsu-provinsen i Kina. Landet står för över 70 procent av världens batteriproduktion. (Foto: Chinatopix/AP/TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 11 nov. 2025Publicerad: 11 nov. 2025

De driver våra bilar, lagrar vår el och håller våra samhällen igång. Batterierna har gått från osynliga komponenter till att bli den nya oljan.

Batterier har gått från vardagskomponenter till att bli kärnan i den globala energiomställningen. Från elbilar till solenergi, och den som kontrollerar batterierna kontrollerar framtidens energi.

Från oljefat till batterier

Världen befinner sig mitt i ett skifte. Enligt den norska sajten Teksiden investeras nu över 200 miljarder dollar per år i batteriteknologi, visar siffror från BloombergNEF. Efterfrågan på litium, kobolt och nikkel ökar snabbt, och beroendet av dessa metaller börjar påminna om oljans roll under 1900-talet.

Bara litiumjonbatterier står i dag själv för 70 procent av alla återuppladdningsbara enheter, från mobiltelefoner till elbilar. De har blivit avgörande för både vardagsteknik och energilagring i stor skala. När el ersätter fossila bränslen flyttas också världens energicentrum, från oljefälten i Mellanöstern till gruvor och batterifabriker i Asien.

Kina dominerar marknaden med över 70 procent av den globala produktionen och kontrollerar stora delar av hela värdekedjan. Europa försöker bygga upp egna resurser, men beroendet av asiatiska producenter oroar industrin.

Europas litiumlyft

Nu börjar dock Europas roll förändras. I september 2025 bekräftades ett av världens största litiumfynd i Tyskland, rapporterade Dagens PS. Enligt energibolaget Neptune Energy omfattar fyndet 43 miljoner ton litiumkarbonat i Altmark-regionen i norra Sachsen-Anhalt, en volym i klass med de stora fyndigheterna i Sydamerika.

“Detta gör det möjligt för oss att bidra betydligt till den tyska och europeiska försörjningsmarknaden för det kritiska råmaterialet litium”, sa Neptune Energys vd Andreas Scheck till Interesting Engineering.

Utvinningen ska ske med direkt litiumutvinning (DLE), en metod där litium hämtas ur underjordisk saltlake i stället för via traditionell gruvdrift. Tekniken kräver mindre mark och kan minska påverkan på ekosystemen. Om projektet lyckas kan det ge Europa ett helt nytt strategiskt läge i den globala batteriekonomin.

Ett nytt stort fynd av litium i Tyskland kan förändra mycket.
Ett nytt stort fynd av litium i Tyskland kan förändra mycket. (Foto: Unsplash)

Litium sliter på miljön

Men den snabba expansionen har en baksida. Litium, ofta kallat “det vita guldet”, är en av världens mest eftertraktade metaller. Efterfrågan har tredubblats sedan 2020, och Internationella energiorganet bedömer att produktionen måste sexdubblas till 2035 för att möta elbilsmarknadens behov.

Historiskt har utvinningen varit förknippad med omfattande miljöskador och intrång på urfolks marker. I Sydamerika har gruvor tömt vattenreservoarer och förstört jordbruksmark. Samtidigt försöker nya projekt visa att utvinningen kan ske på ett mer hållbart sätt.

Det amerikanska Thacker Pass-projektet lyfts fram som ett exempel. Enligt Daily Galaxy ska avancerad gruvteknik användas för att minska utsläpp och markstörningar, ett försök att sätta en ny standard för hållbar utvinning.

Trots det kvarstår andra problem i den stora efterfrågan på batterier. I Kongo bryts stora delar av världens kobolt under svåra arbetsförhållanden. Den gröna omställningen minskar utsläppen, men skapar samtidigt nya sociala och ekologiska risker.

EU vill minska beroendet

Kritiken mot hur råvarorna bryts har fått Europa att söka egna vägar. EU har satt målet att producera 10 procent av de kritiska råvaror som krävs för batteriproduktion till 2030 för att minska importberoendet och stärka den egna industrin.

Projekt pågår i Sverige, Finland och Portugal, men flera av dem har mött motstånd från lokala samhällen och miljöorganisationer.

Forskningen inom natrium- och faststoffbatterier pågår parallellt, och enligt MIT Technology Review kan dessa teknologier minska beroendet av sällsynta metaller i framtiden.

Nyfiken skribent som bevakar privatekonomi, världen och finans – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på ekonomi och omvärld.

Nyfiken skribent som bevakar privatekonomi, världen och finans – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på ekonomi och omvärld.

