De driver våra bilar, lagrar vår el och håller våra samhällen igång. Batterierna har gått från osynliga komponenter till att bli den nya oljan.
Den tysta revolutionen – batterier den nya oljan
Mest läst i kategorin
Trumps katastrof-varning: Risk för nytt tullkaos
Tullkaoset i april kan få en repris. USA:s president Donald Trump varnar för ett ”ekonomiskt kaos” om Högsta domstolen går emot hans tullpolitik. I ett nytt utspel i natt säger han att ett bakslag i domstolen skulle hota både tillväxt och nationell säkerhet. Läs även: Högsta domstolen ifrågasätter Trumps tullar – glädje på börsen – …
Wallenberg om AI-reglering: ”Gått för långt”
Det ser ljusare ut för den svenska ekonomin, enligt Svenskt Näringslivs ordförande Jacob Wallenberg. Samtidigt riskerar EU att halka efter omvärlden, bland annat på AI-området. Vi kan tappa chansen om vi reglerar för hårt. Det är jag orolig för, säger han. Det har varit ett turbulent ekonomiskt år på många sätt hittills, konstaterar Jacob Wallenberg, …
Swedbank tror börsjätten kan stiga 70 procent
Swedbanks aktieexpert är rejält positiv till den nordiska börsjätten på ”nuvarande pressade nivåer” och sätter ett köpråd som ger en uppsida på runt 70 procent. Det framgår av en ny analys från storbanken av David Evans som är chefsanalytiker och Head of Pharma & Biotech Sector Research på Kepler Cheuvreux som utför bankens analyser. Läs …
Miljardären hotar lämna New York – efter Mamdanis seger
”Jag flyttar till Florida”. Miljardären John Catsimatidis rasar efter New Yorks politiska omsvängning och hotar nu att skära i personal och lämna staden. Zohran Mamdani vann borgmästarvalet i New York och lovade bland annat en satsning på kommunalt drivna matbutiker med syfte att pressa ned matpriserna. Vinsten fick livsmedelsmiljardären att rasa. John Catsimatidis som äger …
Goldman Sachs: Det är ingen AI-bubbla
Enligt Wall Street-banken Goldman Sachs befinner sig marknaden inte i en AI-bubbla, berättar Fortune. Det var budskapet på Goldman Sachs årligt återkommande evenemang At the Helm i Aspen, Colorado, förra månaden som samlat 100 unga förmögna grundare, arvtagare och branschledare från hela världen. Det de rika kunderna runt 30 och 40 år hos bankjätten fick …
Batterier har gått från vardagskomponenter till att bli kärnan i den globala energiomställningen. Från elbilar till solenergi, och den som kontrollerar batterierna kontrollerar framtidens energi.
Missa inte: Vatten i batteriet – genombrott kan krossa litiums dominans. Dagens PS
Från oljefat till batterier
Världen befinner sig mitt i ett skifte. Enligt den norska sajten Teksiden investeras nu över 200 miljarder dollar per år i batteriteknologi, visar siffror från BloombergNEF. Efterfrågan på litium, kobolt och nikkel ökar snabbt, och beroendet av dessa metaller börjar påminna om oljans roll under 1900-talet.
Bara litiumjonbatterier står i dag själv för 70 procent av alla återuppladdningsbara enheter, från mobiltelefoner till elbilar. De har blivit avgörande för både vardagsteknik och energilagring i stor skala. När el ersätter fossila bränslen flyttas också världens energicentrum, från oljefälten i Mellanöstern till gruvor och batterifabriker i Asien.
Kina dominerar marknaden med över 70 procent av den globala produktionen och kontrollerar stora delar av hela värdekedjan. Europa försöker bygga upp egna resurser, men beroendet av asiatiska producenter oroar industrin.
Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest
Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Europas litiumlyft
Nu börjar dock Europas roll förändras. I september 2025 bekräftades ett av världens största litiumfynd i Tyskland, rapporterade Dagens PS. Enligt energibolaget Neptune Energy omfattar fyndet 43 miljoner ton litiumkarbonat i Altmark-regionen i norra Sachsen-Anhalt, en volym i klass med de stora fyndigheterna i Sydamerika.
“Detta gör det möjligt för oss att bidra betydligt till den tyska och europeiska försörjningsmarknaden för det kritiska råmaterialet litium”, sa Neptune Energys vd Andreas Scheck till Interesting Engineering.
Utvinningen ska ske med direkt litiumutvinning (DLE), en metod där litium hämtas ur underjordisk saltlake i stället för via traditionell gruvdrift. Tekniken kräver mindre mark och kan minska påverkan på ekosystemen. Om projektet lyckas kan det ge Europa ett helt nytt strategiskt läge i den globala batteriekonomin.
Litium sliter på miljön
Men den snabba expansionen har en baksida. Litium, ofta kallat “det vita guldet”, är en av världens mest eftertraktade metaller. Efterfrågan har tredubblats sedan 2020, och Internationella energiorganet bedömer att produktionen måste sexdubblas till 2035 för att möta elbilsmarknadens behov.
Historiskt har utvinningen varit förknippad med omfattande miljöskador och intrång på urfolks marker. I Sydamerika har gruvor tömt vattenreservoarer och förstört jordbruksmark. Samtidigt försöker nya projekt visa att utvinningen kan ske på ett mer hållbart sätt.
Det amerikanska Thacker Pass-projektet lyfts fram som ett exempel. Enligt Daily Galaxy ska avancerad gruvteknik användas för att minska utsläpp och markstörningar, ett försök att sätta en ny standard för hållbar utvinning.
Trots det kvarstår andra problem i den stora efterfrågan på batterier. I Kongo bryts stora delar av världens kobolt under svåra arbetsförhållanden. Den gröna omställningen minskar utsläppen, men skapar samtidigt nya sociala och ekologiska risker.
EU vill minska beroendet
Kritiken mot hur råvarorna bryts har fått Europa att söka egna vägar. EU har satt målet att producera 10 procent av de kritiska råvaror som krävs för batteriproduktion till 2030 för att minska importberoendet och stärka den egna industrin.
Projekt pågår i Sverige, Finland och Portugal, men flera av dem har mött motstånd från lokala samhällen och miljöorganisationer.
Forskningen inom natrium- och faststoffbatterier pågår parallellt, och enligt MIT Technology Review kan dessa teknologier minska beroendet av sällsynta metaller i framtiden.
Läs även: Europa kan bli litiumstormakt – gigantisk fyndighet bekräftad. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar privatekonomi, världen och finans – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på ekonomi och omvärld.
Nyfiken skribent som bevakar privatekonomi, världen och finans – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på ekonomi och omvärld.
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Miljardärens fru gick loss – köpte ambassad i London
Jack Ma och hans familj fortsätter att bygga upp sin fastighetsportfölj utomlands. En historisk byggnad i London är senaste tillskottet. Jack Ma, en av Kinas rikaste personer, gjorde uppmärksammad comeback i sitt Alibaba tidigare i år efter en tid i kylan. Men nu är det hans fru som väcker uppmärksamheten – med ett husköp. Enligt …
Jorden – inte lika lysande som förr
Nej, jorden håller inte på att slockna. Men faktum är att forskare kan se att vår planet lyser svagare än tidigare. Här är orsakerna. Nya satellitmätningar visar att jorden reflekterar mindre solljus. Nasa-satelliter konstaterar att mer av solljuset stannar kvar här på jorden, fångat i mörka ytor. Det här skulle kunna göra vår planet ännu …
Här är vad svenskarna lägger pengar på nu
De svenska hushållens konsumtion ökade i september, meddelar SCB. Den kategori som ökar mest kan kanske överraska. Hushållens konsumtion ökade med 0,3 procent i september 2025 jämfört med augusti, meddelar Statistiska centralbyrån och intygar att det är mätt i fasta priser kalenderkorrigerade och säsongsrensade tal. I jämförelse med september 2024 var ökningen av hushållens konsumtion …
Den tysta revolutionen – batterier den nya oljan
De driver våra bilar, lagrar vår el och håller våra samhällen igång. Batterierna har gått från osynliga komponenter till att bli den nya oljan. Batterier har gått från vardagskomponenter till att bli kärnan i den globala energiomställningen. Från elbilar till solenergi, och den som kontrollerar batterierna kontrollerar framtidens energi. Missa inte: Vatten i batteriet – …
Fyra enkla tips som gör dig till en bättre chef
När Steve Jobs gick bort 2011 fick gästerna på hans privata minnesstund en oväntad gåva. Inte en exklusiv Apple-pryl, utan en bok som följt honom genom livet: Autobiography of a Yogi av Paramahansa Yogananda. Att just den boken blev hans sista hälsning säger något om hur djupt yogans filosofi präglade honom, och hur relevant den …