Den tysta revolutionen – batterier den nya oljan

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …

Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

Europas litiumlyft

Nu börjar dock Europas roll förändras. I september 2025 bekräftades ett av världens största litiumfynd i Tyskland, rapporterade Dagens PS. Enligt energibolaget Neptune Energy omfattar fyndet 43 miljoner ton litiumkarbonat i Altmark-regionen i norra Sachsen-Anhalt, en volym i klass med de stora fyndigheterna i Sydamerika.

ANNONS

“Detta gör det möjligt för oss att bidra betydligt till den tyska och europeiska försörjningsmarknaden för det kritiska råmaterialet litium”, sa Neptune Energys vd Andreas Scheck till Interesting Engineering.

Utvinningen ska ske med direkt litiumutvinning (DLE), en metod där litium hämtas ur underjordisk saltlake i stället för via traditionell gruvdrift. Tekniken kräver mindre mark och kan minska påverkan på ekosystemen. Om projektet lyckas kan det ge Europa ett helt nytt strategiskt läge i den globala batteriekonomin.

Ett nytt stort fynd av litium i Tyskland kan förändra mycket. (Foto: Unsplash)

Litium sliter på miljön

Men den snabba expansionen har en baksida. Litium, ofta kallat “det vita guldet”, är en av världens mest eftertraktade metaller. Efterfrågan har tredubblats sedan 2020, och Internationella energiorganet bedömer att produktionen måste sexdubblas till 2035 för att möta elbilsmarknadens behov.

Historiskt har utvinningen varit förknippad med omfattande miljöskador och intrång på urfolks marker. I Sydamerika har gruvor tömt vattenreservoarer och förstört jordbruksmark. Samtidigt försöker nya projekt visa att utvinningen kan ske på ett mer hållbart sätt.

Det amerikanska Thacker Pass-projektet lyfts fram som ett exempel. Enligt Daily Galaxy ska avancerad gruvteknik användas för att minska utsläpp och markstörningar, ett försök att sätta en ny standard för hållbar utvinning.

Trots det kvarstår andra problem i den stora efterfrågan på batterier. I Kongo bryts stora delar av världens kobolt under svåra arbetsförhållanden. Den gröna omställningen minskar utsläppen, men skapar samtidigt nya sociala och ekologiska risker.

EU vill minska beroendet

ANNONS

Kritiken mot hur råvarorna bryts har fått Europa att söka egna vägar. EU har satt målet att producera 10 procent av de kritiska råvaror som krävs för batteriproduktion till 2030 för att minska importberoendet och stärka den egna industrin.

Projekt pågår i Sverige, Finland och Portugal, men flera av dem har mött motstånd från lokala samhällen och miljöorganisationer.

Forskningen inom natrium- och faststoffbatterier pågår parallellt, och enligt MIT Technology Review kan dessa teknologier minska beroendet av sällsynta metaller i framtiden.

Läs även: Europa kan bli litiumstormakt – gigantisk fyndighet bekräftad. Dagens PS