Danska präster: "Vi har låtit AI gå för långt"

Danska präster har låtit AI gå för långt
Gud ser dig och numera även AI. Artificiell intelligens välkomnas av danska präster, vars fackförening uppmanar dem att använda AI aktivt. (Foto: Anders Wiklund/TT)
Uppdaterad: 08 aug. 2025Publicerad: 08 aug. 2025

AI och AI-användandet har gått för långt. Erkännandet kommer från oväntat håll. Det är Danmarks präster som uttalar sig.

Det handlar om kyrkan, Danmark, AI och prästernas fackförening. Ur den röran kommer nu en bekännelse. Prästerna erkänner att de låtit AI gå för långt. Men vi tar det väl från början?

Det är, som alla vet, naturligtvis så att likväl som det finns exempelvis lata journalister så finns det lata präster eller lata vad du vill.

För lata journalister innebär det, med dagens teknik, exempelvis möjligheten att låta AI bygga texterna och sedan bara göra finishen själv.

Låter AI göra delar av jobbet

I Danmark har prästerna numera en liknande möjlighet att låta AI göra delar av sitt jobb, berättar Fanny Willman i Kyrkans tidning.

Det är dessutom så att det danska fackförbundet för präster, Prästföreningen, uppmuntrar sina medlemmar att använda AI i jobb.

För det ändamålet har danska prästfacket skapat ett verktyg baserat på tre AI-modeller, Claude 3.5, GPT 4o och Gemini 2.0 pro, som sedan tränats att formulera sig som en evangelisk-luthersk teolog och assistera de danska prästerna.

Østerlars kyrka på Bornholm, störst av Bornholms fyra rundkyrkor. Nu rasar debatten i Danmark om hur prästerna har använt AI i sitt arbete. (Foto: Johan Nilsson/TT)
Kritik för hur det används

Dock har verktyget, ”Prästhjälparen”, fått kritik. Den har presenterats som något som inte bara kan hjälpa till utan dessutom skriva predikningar, vigsel och tal för begravningar.

Präster som varken tar jobbet eller budskapet på allvar har alltså, i likhet med till exempel lata journalister, alla möjligheter att glida fram på en räkmacka och låta AI göra jobbet.

I det 29-sidiga danska dokumentet, ”Vägledning: så använder du Prästföreningens Predikohjälpare”, ges exempel på hur AI-verktyget kan skriva en predikan.

Allt som krävs är att prästen ber om en sådan och inte riktar bönen till högste chefen utan till AI-verktyget i datorn.

Borde ta budskapet på allvar

Det här har, förstås, fått kritik, inte minst bland kyrkligt aktiva som tycker att det religiösa budskapet är värt att tas på allvar.

Prästföreningen backar nu och säger till Danmarks radio att ett större fokus borde ha lagts på hur själva AI-processen kan hjälpa prästen i jobbet.

Det viktiga är samtal med AI-resursen, inte att den levererar resultat, menar nu Prästföreningen.

”Äkta karisma en bristvara”

”Ordet är inte någon bristvara idag. Det är däremot trovärdigheten och äkta karisma”, skriver Fanny Willman.

”Förkunnelsen är inte varje prästs främsta gåva men den som frestas att låta AI skriva sina predikningar spelar ett högt spel. Med kyrkans så viktiga patos som insats. I en tid där tekniken kan låta som om den hade en gudsrelation behövs andliga ledare som vigt sitt liv åt densamma. Det märks ju när en präst inte bara läst, utan levt med texterna. Och det är inget nytt”, konstaterar Willman. 

Hennes egen AI-användning består i att hon använder ”AI-verktyg för korrekturläsning, ibland som hjälp med rubriksättning och oftare för att få en första överblick över större textmassor som utredningar och protokoll”, skriver hon.

”Läsaren ska däremot kunna vara trygg i att jag läser, tänker och skriver själv innan jag uttalar mig. Det samma förväntar jag mig av min präst.” 

AI Danmark Religion
