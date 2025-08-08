Danska präster: "Vi har låtit AI gå för långt"

Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …

Kritik för hur det används

Dock har verktyget, ”Prästhjälparen”, fått kritik. Den har presenterats som något som inte bara kan hjälpa till utan dessutom skriva predikningar, vigsel och tal för begravningar.

Präster som varken tar jobbet eller budskapet på allvar har alltså, i likhet med till exempel lata journalister, alla möjligheter att glida fram på en räkmacka och låta AI göra jobbet.

I det 29-sidiga danska dokumentet, ”Vägledning: så använder du Prästföreningens Predikohjälpare”, ges exempel på hur AI-verktyget kan skriva en predikan.

Allt som krävs är att prästen ber om en sådan och inte riktar bönen till högste chefen utan till AI-verktyget i datorn.

Borde ta budskapet på allvar

Det här har, förstås, fått kritik, inte minst bland kyrkligt aktiva som tycker att det religiösa budskapet är värt att tas på allvar.

Prästföreningen backar nu och säger till Danmarks radio att ett större fokus borde ha lagts på hur själva AI-processen kan hjälpa prästen i jobbet.

Det viktiga är samtal med AI-resursen, inte att den levererar resultat, menar nu Prästföreningen.

”Äkta karisma en bristvara”

”Ordet är inte någon bristvara idag. Det är däremot trovärdigheten och äkta karisma”, skriver Fanny Willman.

”Förkunnelsen är inte varje prästs främsta gåva men den som frestas att låta AI skriva sina predikningar spelar ett högt spel. Med kyrkans så viktiga patos som insats. I en tid där tekniken kan låta som om den hade en gudsrelation behövs andliga ledare som vigt sitt liv åt densamma. Det märks ju när en präst inte bara läst, utan levt med texterna. Och det är inget nytt”, konstaterar Willman.

Hennes egen AI-användning består i att hon använder ”AI-verktyg för korrekturläsning, ibland som hjälp med rubriksättning och oftare för att få en första överblick över större textmassor som utredningar och protokoll”, skriver hon.

”Läsaren ska däremot kunna vara trygg i att jag läser, tänker och skriver själv innan jag uttalar mig. Det samma förväntar jag mig av min präst.”

