Därför är ditt hotellrum en guldgruva för cyberbrottslingar

Hotell kan vara en central plats för digitala hot, och en till synes avkopplande resa kan snabbt förvandlas till en farlig situation för dina personliga data.

Matas Cenys, en senior produktägare på Saily, förklarar att hackare utnyttjar svagheter i den offentliga infrastrukturen för att komma åt din information, och understryker vikten av att ta digital säkerhet på allvar, särskilt vid användning av okända nätverk utomlands.

Här är fem dolda hot som kan lura i ditt hotellrum, samt hur du kan skydda dig med smarta förebyggande åtgärder och säker mobil uppkoppling.

Hotellets wifi: Den osynliga fällan

Det publika wifi-nätverket som erbjuds på hotell är en bekvämlighet, men det är också en av de enklaste ingångarna för cyberbrottslingar att ta sig in på dina enheter.

Hackare kan utnyttja sårbarheter i nätverket genom att antingen infektera hotellets legitima wifi eller skapa falska kopior, så kallade “evil twins”, som ser ut som hotellets egna nätverk.

Syftet med dessa falska nätverk är att stjäla dina data, som lösenord, bankinformation och personliga uppgifter, och förvandla din semester till en mardröm. Det smartaste du kan göra är att alltid verifiera nätverksnamnet med hotellpersonalen.

Ännu bättre är att undvika offentliga nätverk helt genom att använda mobildata, till exempel via en e-sim-tjänst, vilket ger dig en säker och prisvärd internetåtkomst.