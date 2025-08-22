På semestern förväntar sig många att koppla av och lämna vardagens bekymmer bakom sig. Men den digitala säkerheten tar aldrig semester, och för cyberbrottslingar är ditt hotellrum en guldgruva av ouppmärksamma resenärer.
Därför är ditt hotellrum en guldgruva för cyberbrottslingar
Hotell kan vara en central plats för digitala hot, och en till synes avkopplande resa kan snabbt förvandlas till en farlig situation för dina personliga data.
Matas Cenys, en senior produktägare på Saily, förklarar att hackare utnyttjar svagheter i den offentliga infrastrukturen för att komma åt din information, och understryker vikten av att ta digital säkerhet på allvar, särskilt vid användning av okända nätverk utomlands.
Här är fem dolda hot som kan lura i ditt hotellrum, samt hur du kan skydda dig med smarta förebyggande åtgärder och säker mobil uppkoppling.
Ny studie: Chatbottar får oss att dela tolv gånger mer personlig data
En ny internationell studie visar hur lätt AI-chattbottar kan få människor att dela med sig av känsliga detaljer. De uppfattas som hjälpsamma och vänliga,
Hotellets wifi: Den osynliga fällan
Det publika wifi-nätverket som erbjuds på hotell är en bekvämlighet, men det är också en av de enklaste ingångarna för cyberbrottslingar att ta sig in på dina enheter.
Hackare kan utnyttja sårbarheter i nätverket genom att antingen infektera hotellets legitima wifi eller skapa falska kopior, så kallade “evil twins”, som ser ut som hotellets egna nätverk.
Syftet med dessa falska nätverk är att stjäla dina data, som lösenord, bankinformation och personliga uppgifter, och förvandla din semester till en mardröm. Det smartaste du kan göra är att alltid verifiera nätverksnamnet med hotellpersonalen.
Ännu bättre är att undvika offentliga nätverk helt genom att använda mobildata, till exempel via en e-sim-tjänst, vilket ger dig en säker och prisvärd internetåtkomst.
“Inga sätt att gömma sig” – svenska satelliter mot skuggflottan
Tusentals fartyg försöker gömma sig. Svenska satelliter ska göra det “extremt svårt, för att inte säga omöjligt” att försvinna från radarn. Europa har
USB-laddningsportar: En osynlig datatjuv i ditt hotellrum
De inbyggda USB-portarna i hotellrum är onekligen praktiska, särskilt för resenärer från andra länder, men de utgör också en betydande risk.
Modifierade USB-portar kan användas för “juice jacking”, en metod där skadlig programvara överförs till din enhet via laddningskabeln. Denna skadliga kod kan stjäla lösenord, bankkortsnummer och till och med spåra din plats.
För att skydda dig själv bör du alltid använda din egen laddare och ansluta den direkt till ett eluttag. Du kan också överväga att resa med en datablockerare för USB-portar eller en bärbar powerbank för att minimera riskerna.
Smarta TV-apparater: Avlyssning i ditt hotellrum
De smarta TV-apparaterna som finns i många hotellrum kan verka harmlösa, men de är ofta utrustade med kameror och mikrofoner som kan utnyttjas av hackare om de är dåligt säkrade. Dessa enheter kan användas för att avlyssna dig eller komma över inloggningsuppgifter till olika streamingtjänster.
För att minska risken, undvik att logga in på appar med dina personliga konton. Om möjligt, koppla ur TV:n när den inte används och täck över kameran.
Automatiska anslutningar: När bekvämlighet blir en risk
Många smartphones är inställda på att automatiskt ansluta till kända wifi-nätverk. Denna funktion kan vara bekväm hemma, men på resande fot, i närheten av osäkra nätverk, kan det utgöra en stor risk.
Din enhet kan omedvetet återansluta till skadliga nätverk även när du inte är i rummet. För att förhindra detta, stäng av automatisk anslutning för både wifi och bluetooth.
Det är också rekommenderat att använda säkerhetsappar, som en brandvägg eller VPN-tjänst, som är inställda på att starta automatiskt när du ansluter till offentliga nätverk.
Intel-ingenjör dömd för stöld av hemligheter till Microsoft
En ingenjör som arbetade för teknikföretaget Intel, och som senare började på konkurrenten Microsoft, har nu blivit dömd. Han hade stulit hemligheter från
Nätfiske: Varning för bedrägliga meddelanden
Avancerade cyberbrottslingar, som gruppen DarkHotel, är specialiserade på att attackera välbärgade resenärer på lyxhotell. De använder sig av nätfiske och nätverk infekterade med skadlig programvara.
Deras nätfiskemejl är mycket övertygande och personligt utformade för att lura även de mest vaksamma användarna. För att undvika att bli ett offer, var alltid på din vakt och undvik att klicka på misstänkta länkar eller ladda ner okända bilagor.
Håll din programvara och dina appar uppdaterade, eftersom detta minskar risken för sårbarheter.
Så kan din semester leda till identitetsstöld
Risken för identitetsstöld ökar i takt med resandet. Kriminella säljer stulna pass och kort på nätet och kan förstöra din semester. Kriminella skapar en
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
