Så kan din semester leda till identitetsstöld

Säljer din identitet på darknet – surt avslut på semester

De kriminella använder flera olika metoder för att komma åt dina uppgifter. En vanlig väg är genom skadlig programvara, som genomsöker dina enheter och molnlagring efter känsliga filer. Även dataintrång hos flygbolag och resebyråer kan leda till att passagerarinformation lämnas ut.

Dessutom skapar bedragare falska nätfiskesajter som efterliknar officiella portaler för att lura dig att ladda upp pass och visum.

Till och med fysiska dokument, som borttappade eller slängda boardingkort, kan hamna på den mörka webben. Vykintas Maknickas, vd för Saily, förklarar att bedragare idag använder sig av avancerade AI-verktyg för att skapa trovärdiga nätfiskeattacker.

Detta gör det svårt att upptäcka bedrägerierna, och det bästa skyddet är att vara skeptisk och kritiskt granska alla digitala förfrågningar.

Med stulna uppgifter kan brottslingar begå identitetsstöld, öppna falska konton, ansöka om lån eller genomföra nätfiskeattacker genom att använda din personliga information.

Briedis från NordVPN menar att resehandlingar är “en guldgruva för hackare eftersom de ger direkt tillgång till din identitet nästan utan några hinder”.

Skydda dig mot identitetsstöld när du boka din semester

Att skydda sig handlar om att vara medveten om riskerna. Det är viktigt att förvara känsliga dokument i krypterade digitala valv istället för i molnmappar med offentliga delningsinställningar. Det är också avgörande att alltid vara vaksam mot nätfiskeförsök och att alltid dubbelkolla webbadresser innan du anger personuppgifter.

Maknickas understryker att ett av de mest effektiva sätten att skydda sig är att stanna upp och tänka kritiskt innan du svarar på en digital förfrågan. Om något känns fel, bör du alltid verifiera informationen via andra kanaler.

För extra säkerhet rekommenderas det att ha uppdaterade antivirusprogram och att alltid använda ett virtuellt privat nätverk, vpn, när du använder offentliga wifi-nätverk.

Slutligen är det viktigt att regelbundet kontrollera dina finansiella konton och bonuskonton för att snabbt upptäcka misstänkta aktiviteter.

