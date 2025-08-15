Dagensps.se
Så kan din semester leda till identitetsstöld

Håll hårt i dina uppgifter och din data för det går snabbt och enkelt. (Foto: Andrej Lišakov For Unsplash+ och Canva. Bilden är ett montage)
Håll hårt i dina uppgifter och din data för det går snabbt och enkelt. (Foto: Andrej Lišakov For Unsplash+ och Canva. Bilden är ett montage)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 15 aug. 2025Publicerad: 15 aug. 2025

Risken för identitetsstöld ökar i takt med resandet. Kriminella säljer stulna pass och kort på nätet och kan förstöra din semester.

Kriminella skapar en växande marknad för stulna resedokument på darknet, där dina personuppgifter säljs för överraskande låga priser.

Kriminellas guldgruva – från pass till bonuspoäng

En ny gemensam undersökning från företagen NordVPN och Saily visar att stulna resedokument har blivit en mycket lönsam affär för cyberbrottslingar. Det som en gång bara var en papperslapp kan nu ge kriminella tillgång till din identitet.

Enligt rapporten säljs skannade passkopior för så lite som 110 svenska kronor, medan verifierade pass från EU-länder kan kosta över 55 000 kronor. Även bonuskonton från flygbolag, med miljontals poäng, byter ägare för tusentals kronor, och bokningar från hotellplattformar som Booking.com säljs vidare för över 2 700 kronor.

Marijus Briedis, som är teknisk chef på NordVPN, menar att de “hisnande priserna vi ser på mörka webben visar hur värdefulla och sårbara resenärers personuppgifter har blivit”.

Det som gör resehandlingar så värdefulla är att de inte bara har ett högt andrahandsvärde utan också är enkla att använda för bedrägerier. Många onlineplattformar har svaga verifieringskrav och kräver ibland bara en skannad passkopia och en selfie för att bekräfta en persons identitet.

Släng inte dina boardingkort lättvindligt och köp resan på säker plats. (Foto: Canva)
Släng inte dina boardingkort lättvindligt och köp resan på säker plats. (Foto: Canva)
Säljer din identitet på darknet – surt avslut på semester

De kriminella använder flera olika metoder för att komma åt dina uppgifter. En vanlig väg är genom skadlig programvara, som genomsöker dina enheter och molnlagring efter känsliga filer. Även dataintrång hos flygbolag och resebyråer kan leda till att passagerarinformation lämnas ut.

Dessutom skapar bedragare falska nätfiskesajter som efterliknar officiella portaler för att lura dig att ladda upp pass och visum.

Till och med fysiska dokument, som borttappade eller slängda boardingkort, kan hamna på den mörka webben. Vykintas Maknickas, vd för Saily, förklarar att bedragare idag använder sig av avancerade AI-verktyg för att skapa trovärdiga nätfiskeattacker.

Detta gör det svårt att upptäcka bedrägerierna, och det bästa skyddet är att vara skeptisk och kritiskt granska alla digitala förfrågningar.

Med stulna uppgifter kan brottslingar begå identitetsstöld, öppna falska konton, ansöka om lån eller genomföra nätfiskeattacker genom att använda din personliga information.

Briedis från NordVPN menar att resehandlingar är “en guldgruva för hackare eftersom de ger direkt tillgång till din identitet nästan utan några hinder”.

Skydda dig mot identitetsstöld när du boka din semester

Att skydda sig handlar om att vara medveten om riskerna. Det är viktigt att förvara känsliga dokument i krypterade digitala valv istället för i molnmappar med offentliga delningsinställningar. Det är också avgörande att alltid vara vaksam mot nätfiskeförsök och att alltid dubbelkolla webbadresser innan du anger personuppgifter.

Maknickas understryker att ett av de mest effektiva sätten att skydda sig är att stanna upp och tänka kritiskt innan du svarar på en digital förfrågan. Om något känns fel, bör du alltid verifiera informationen via andra kanaler.

För extra säkerhet rekommenderas det att ha uppdaterade antivirusprogram och att alltid använda ett virtuellt privat nätverk, vpn, när du använder offentliga wifi-nätverk.

Slutligen är det viktigt att regelbundet kontrollera dina finansiella konton och bonuskonton för att snabbt upptäcka misstänkta aktiviteter.

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

