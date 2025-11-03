Kinas senaste världsrekord med tusentals drönare var en bländande ljusshow. Men experter ser något annat än underhållning i den otroliga precisionen.
Kinas rekord: Den avancerade tekniken kan bli ett nytt vapen
I Kina har ett nytt världsrekord satts, inte med krut och eld, utan med ljus och precisionsteknik. Nästan 16 000 drönare skapade en himmelsk koreografi, vilket visar på en häpnadsväckande nivå av synkroniserad kontroll.
Denna typ av storstilad föreställning ersätter traditionella fyrverkerier och lyfter frågan om hur denna avancerade teknik kan användas utanför underhållningsbranschen.
Kinas ljusshow slog nytt globalt rekord
Kina, specifikt staden Liuyang som är känd som “världens fyrverkerihuvudstad”, har nyligen utmärkt sig genom att sätta ett dubbelt världsrekord. Nästan 16 000 drönare, 15 947 enheter för att vara exakt, genomförde en synkroniserad flyguppvisning, skriver Tech radar.
Detta är den största drönaruppvisningen som någonsin registrerats, och den slog därmed det tidigare rekordet på 10 197 drönare från september förra året.
Uppvisningen, som gick under namnet “A Firework Belonging to Me”, utformades i samarbete med pyroteknikexperter och Highgreat Technology Co, och ersatte traditionellt krut med digital programmering.
Drönarna formade bland annat träd och blommor i luften, och 7 496 av enheterna bidrog till ett andra världsrekord genom att avfyra fyrverkerier under showen.
Precisionsteknik i realtid
Varje drönare i formationen följde en exakt bana, möjliggjord genom avancerad positioneringsteknik känd som RTK (Real-Time Kinematic) och mesh-nätverk, där uppdateringar skickades i realtid för att bibehålla precisionen.
RTK-tekniken använder en basstation med känd position för att skicka korrektionsdata till drönaren, vilket ger en positioneringsnoggrannhet på centimeternivå, i stället för de flera meter som är vanliga med enbart GPS.
Den här typen av storskalig koordinering kräver extrem precision, och eventuella programvarufel kan förvandla en rekorduppsättning till en säkerhetsrisk, vilket har setts vid tidigare evenemang i Liuyang där drönare har fallit mot publiken.
Från underhållning till försvarsintressen
Utöver den estetiska skönheten lyfter framgången med denna teknik intressanta frågor om dess potential bortom underhållning. Samma system som möjliggör synkroniserade ljusformationer kan enkelt anpassas för andra koordinerade uppgifter, såsom kartläggning, signalstörning eller annan avancerad övervakning.
Källan noterar att överlappet mellan underhållningsteknik och militär forskning är tydligt. Även om föreställningen presenterades som en hyllning till kreativitet och nationell stolthet, demonstrerade den kapacitet som kan vara av intresse för både evenemangsarrangörer och försvarsstrateger.
Kinas senaste rekord visar hur precisionsprogrammering kan förvandla hårdvara till konst, samtidigt som det signalerar en teknisk förmåga som kan påverka framtida utveckling inom drönarteknik.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
