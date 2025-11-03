Kinas rekord: Den avancerade tekniken kan bli ett nytt vapen

I Kina har ett nytt världsrekord satts, inte med krut och eld, utan med ljus och precisionsteknik. Nästan 16 000 drönare skapade en himmelsk koreografi, vilket visar på en häpnadsväckande nivå av synkroniserad kontroll.

Denna typ av storstilad föreställning ersätter traditionella fyrverkerier och lyfter frågan om hur denna avancerade teknik kan användas utanför underhållningsbranschen.

Kinas ljusshow slog nytt globalt rekord

Kina, specifikt staden Liuyang som är känd som “världens fyrverkerihuvudstad”, har nyligen utmärkt sig genom att sätta ett dubbelt världsrekord. Nästan 16 000 drönare, 15 947 enheter för att vara exakt, genomförde en synkroniserad flyguppvisning, skriver Tech radar.

Detta är den största drönaruppvisningen som någonsin registrerats, och den slog därmed det tidigare rekordet på 10 197 drönare från september förra året.

Uppvisningen, som gick under namnet “A Firework Belonging to Me”, utformades i samarbete med pyroteknikexperter och Highgreat Technology Co, och ersatte traditionellt krut med digital programmering.

Oerhört häftiga drönarshower men kan detta nyttjas för annat? (Foto: HighGreat drone show Youtube)

Drönarna formade bland annat träd och blommor i luften, och 7 496 av enheterna bidrog till ett andra världsrekord genom att avfyra fyrverkerier under showen.