Cyberattacker ökar kraftigt när hackare tar hjälp av AI

cyberattack
Hackare tar hjälp av AI för att utföra sofistikerade cyberattacker. (Foto: Unsplash)
Tim Waage
Tim Waage
Uppdaterad: 14 nov. 2025Publicerad: 14 nov. 2025

Cyberattacker som tidigare krävde stora team kan nu utföras på några ögonblick med hjälp av AI, enligt färska uppgifter som väcker oro inom säkerhetssektorn.

I mitten av september 2025 upptäckte Anthropic misstänkt aktivitet som visade sig vara en sofistikerad cyberoperation mot företag och myndigheter världen över.

Angriparna använde bolagets AI-modell Claude Code, som inte bara gav råd utan själv utförde stora delar av cyberattackerna, från kartläggning av mål till exploatering av sårbarheter och datauttag.

Enligt uppgifter i bland annat Axios kunde AI-systemet automatisera 80–90 procent av en kampanj riktad mot ett 30-tal organisationer, däribland teknikbolag och finansaktörer.

Angriparna ska ha lyckats lura systemet genom att utge sig för att vara säkerhetskonsulter som utförde legitima penetrationstester, och delade upp skadliga uppgifter i till synes oskyldiga delmoment, rapporter ar Times of India.

Läs även: Miljarder konton i rekordstor läcka – alla borde byta lösenord

Lägre tröskel för avancerade cyberattacker

Anthropic beskriver kampanjen som en eskalering av tidigare fall där kriminella använt Claude för så kallad ”vibe hacking”, vilket innebär dataintrång och utpressning i industriell skala.

I en separat rapport från augusti 2025 berättar bolaget hur man stoppat försök att utnyttja modellen till att skriva phishing-mejl, skapa eller reparera skadlig kod och kringgå säkerhetsfilter.

Budskapet är tydligt. Tröskeln för att genomföra avancerade cyberattacker har sjunkit dramatiskt.

AI kan utföra cyberangrepp fortare och enklare än ett helt team hackers. (Foto: Unsplash)

Med rätt uppsättning kan AI-system göra jobbet snabbare, billigare och i mycket större skala än om det vore från ett helt team erfarna hackare, konstaterar Anthropic.

Så kan företag möta AI-drivna hackers

Utvecklingen bekräftar varningar från flera håll.

Storbritanniens nationella cybersäkerhetscenter NCSC bedömer att AI nästan säkert kommer att öka både volymen och effekten av cyberattacker de kommande åren.

En färsk rapport från Microsoft visar dessutom hur flera stater redan använder AI för att förstärka attacker, desinformation och avancerad nätspionage, skriver AP News.

För företag innebär det att klassiska skydd som brandväggar, manuella logggranskningar och enklare utbildningar inte längre räcker.

Organisationer behöver kombinera grundläggande hygien, som flerfaktorsautentisering och patchning, med egna AI-baserade verktyg för att upptäcka och svara på AI-drivna cyberattacker i realtid.

Lika viktigt är att styrelser och ledningar förstår att AI inte bara är en innovationsfråga, utan en central del av riskhanteringen.

Missa inte: Den dolda agendan: Så mörklägger företagen cyberattacker

Tim Waage
Tim Waage

Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.

