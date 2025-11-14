BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

I mitten av september 2025 upptäckte Anthropic misstänkt aktivitet som visade sig vara en sofistikerad cyberoperation mot företag och myndigheter världen över.

Angriparna använde bolagets AI-modell Claude Code, som inte bara gav råd utan själv utförde stora delar av cyberattackerna, från kartläggning av mål till exploatering av sårbarheter och datauttag.

Enligt uppgifter i bland annat Axios kunde AI-systemet automatisera 80–90 procent av en kampanj riktad mot ett 30-tal organisationer, däribland teknikbolag och finansaktörer.

Angriparna ska ha lyckats lura systemet genom att utge sig för att vara säkerhetskonsulter som utförde legitima penetrationstester, och delade upp skadliga uppgifter i till synes oskyldiga delmoment, rapporter ar Times of India.

Lägre tröskel för avancerade cyberattacker

Anthropic beskriver kampanjen som en eskalering av tidigare fall där kriminella använt Claude för så kallad ”vibe hacking”, vilket innebär dataintrång och utpressning i industriell skala.

I en separat rapport från augusti 2025 berättar bolaget hur man stoppat försök att utnyttja modellen till att skriva phishing-mejl, skapa eller reparera skadlig kod och kringgå säkerhetsfilter.

Budskapet är tydligt. Tröskeln för att genomföra avancerade cyberattacker har sjunkit dramatiskt.

AI kan utföra cyberangrepp fortare och enklare än ett helt team hackers. (Foto: Unsplash)

Med rätt uppsättning kan AI-system göra jobbet snabbare, billigare och i mycket större skala än om det vore från ett helt team erfarna hackare, konstaterar Anthropic.