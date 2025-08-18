Dagens PS
Chat GPT:s energichock: "20 gånger mer"

Chat GPT en energislukare
En energislukare, så vitt vi vet. Inga officiella uppgifter finns, men forskare tror Chat GPT-5 kan dra 20 gånger mer energi än tidigare versioner. (Foto: Andy Wong/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 18 aug. 2025Publicerad: 18 aug. 2025

Energiförbrukningen hos senaste Chat GPT är kraftigt högre än tidigare modeller. Stigande kostnader och miljöpåverkan är följder.

Hur mycket energi förbrukar den senaste versionen av Chat GPT? Det finns inga officiella uppgifter, men helt klart är att det är betydligt mer än tidigare modeller, skriver Oilprice.

Open AI har inte släppt några officiella siffror, men akademiker som arbetar med att kvantifiera energianvändningen konstaterar att den är ”betydligt högre” än tidigare modeller.

Det finns inga krav på AI-företag att redovisa varken energiförbrukning eller miljöpåverkan.

Det gör att 84 procent av all trafik genomförs utan några miljörelaterade fakta, enligt Oilprice.

AI-jätten Chat GPT – från smart verktyg till miljardindustri. Dagens PS

”Helt otroligt”

”Det är helt otroligt att man kan köpa en bil och veta exakt hur mycket den förbrukar, men vi använder alla dessa AI-verktyg varje dag och har inga effektivitetsmått, utsläppsfaktorer, ingenting”, påpekar Sasha Luccioni, klimatansvarig på AI-företaget Hugging Face.

”Det är inte obligatoriskt, det är inte reglerat, men med tanke på var vi befinner oss i klimatkrisen borde det vara högst upp på agendan för tillsynsmyndigheter överallt”, menar hon.

Experter utanför Open AI har uppskattat att ChatGPT-5 kan använda så mycket som 20 gånger mer energi som den första versionen av Chat GPT.

”En mer komplex modell som GPT-5 förbrukar mer ström både under träning och under inferens. Den är också inriktad på långsiktigt tänkande. Jag kan säkert säga att den kommer att förbruka mycket mer ström än GPT-4”, sade Rakesh Kumar, professor vid University of Illinois, nyligen hos The Guardian.

Ny studie: Chatbottar får oss att dela tolv gånger mer personlig data. Dagens PS

Sam Altman och Open AI anklagades för bristande transparens och för att mörka en kraftigt högre energiförbrukning hos nya Chat GPT-5. (Foto: Aurelien Morissard/AP-TT)
20 gånger så mycket?

Medan en fråga till Chat GPT år 2023 skulle ha förbrukat cirka 2 wattimmar, fann forskare vid University of Rhode Islands AI-labb att Chat GPT-5 kan använda upp till 40 wattimmar elektricitet för att konfigurera ett medellångt svar.

I genomsnitt uppskattar de att modellen använder drygt 18 wattimmar för ett sådant.

Det placerar Chat GPT-5 med en högre energiförbrukning än någon annan av de AI-modeller de spårar, förutom två: OpenAI:s o3-resonemangsmodell och Deepseeks R1.

”Viktigare än någonsin”

Att beräkna dessa uppskattade energiförbrukningsnivåer är ingen enkel uppgift utifrån bristen på transparens.

”Det är viktigare än någonsin att ta itu med AI:s verkliga miljökostnader”, menar professor Marwan Abdelatti vid University of Rhode Island. Det är vanliga konsumenter som drabbas av den ökade energiförbrukningen.

New York Times varnar för att ”elpriserna för individer och småföretag kan stiga kraftigt i takt med att Amazon, Google, Microsoft och andra teknikföretag bygger datacenter och expanderar till energibranschen”.

Open AI: GPT-5 uppgraderar Chat GPT till “doktorandnivå”. Dagens PS

Ljummet mottagande för nya ChatGPT-5. Realtid

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

