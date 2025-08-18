Chat GPT:s energichock: "20 gånger mer"

Hur mycket energi förbrukar den senaste versionen av Chat GPT? Det finns inga officiella uppgifter, men helt klart är att det är betydligt mer än tidigare modeller, skriver Oilprice.

Open AI har inte släppt några officiella siffror, men akademiker som arbetar med att kvantifiera energianvändningen konstaterar att den är ”betydligt högre” än tidigare modeller.

Det finns inga krav på AI-företag att redovisa varken energiförbrukning eller miljöpåverkan.

Det gör att 84 procent av all trafik genomförs utan några miljörelaterade fakta, enligt Oilprice.

”Helt otroligt”

”Det är helt otroligt att man kan köpa en bil och veta exakt hur mycket den förbrukar, men vi använder alla dessa AI-verktyg varje dag och har inga effektivitetsmått, utsläppsfaktorer, ingenting”, påpekar Sasha Luccioni, klimatansvarig på AI-företaget Hugging Face.

”Det är inte obligatoriskt, det är inte reglerat, men med tanke på var vi befinner oss i klimatkrisen borde det vara högst upp på agendan för tillsynsmyndigheter överallt”, menar hon.

Experter utanför Open AI har uppskattat att ChatGPT-5 kan använda så mycket som 20 gånger mer energi som den första versionen av Chat GPT.

”En mer komplex modell som GPT-5 förbrukar mer ström både under träning och under inferens. Den är också inriktad på långsiktigt tänkande. Jag kan säkert säga att den kommer att förbruka mycket mer ström än GPT-4”, sade Rakesh Kumar, professor vid University of Illinois, nyligen hos The Guardian.

