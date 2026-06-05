Därför ska du INTE tejpa micken på mobiltelefonen

Men tyska Input erfar att sanningen är mycket värre.

Gång på gång har studier misslyckats med att bevisa att våra mobiltelefoner tjuvlyssnar på oss. Och de stora teknikbolagen frånskjuter sig anklagelserna om att mikrofondata används till riktad annonsering.

Lockelsen borde dock vara stor, att få tekniken på plats borde vara en barnlek – men faktum är att Apple, Google, Meta och de andra teknikjättarna redan känner dig tillräckligt väl. De behöver inte lyssna på vad du säger för att förutspå vad du är sugen på att köpa.

Kakor? Ja tack!

Ditt beteende i appar, sökmotorer, på webbplatser och e-handlar – tillsammans med dina sociala relationer och platserna du besöker med GPS:en påslagen målar upp en tydlig bild av dig och vad som går att sälja till dig.

Trots att du själv inte knappat in ”Flyg till Rhodos” i sökmotorn efter planeringsfikat dyker reklamen för de soldränkta stränderna upp i flödet ändå. Det kan räcka att kompisen som satt vid samma bord sökte efter biljetter – vissa aktörer kan länka samman era enheter via platsdatan.

Annonsen når inte dig för att du pratat om semestern, den når dig för att systemet gissar att du är resesugen.