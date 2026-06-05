Misstänker du att mobiltelefonen tjuvlyssnar på dig ibland? Sanningen kan vara mycket värre än så.
Därför ska du INTE tejpa micken på mobiltelefonen
Det är ett välkänt fenomen att det dyker upp reklam för specifika produkter, resor eller tjänster på telefonen – precis efter att man pratat om dem.
Den krypande oron säger att telefonens mikrofon är påslagen i hemlighet och att de stora teknikjättarna tjuvlyssnar på dina konversationer, för att sedan kunna plantera kusligt träffsäker reklam i dina flöden.
Men tyska Input erfar att sanningen är mycket värre.
Gång på gång har studier misslyckats med att bevisa att våra mobiltelefoner tjuvlyssnar på oss. Och de stora teknikbolagen frånskjuter sig anklagelserna om att mikrofondata används till riktad annonsering.
Lockelsen borde dock vara stor, att få tekniken på plats borde vara en barnlek – men faktum är att Apple, Google, Meta och de andra teknikjättarna redan känner dig tillräckligt väl. De behöver inte lyssna på vad du säger för att förutspå vad du är sugen på att köpa.
Kakor? Ja tack!
Ditt beteende i appar, sökmotorer, på webbplatser och e-handlar – tillsammans med dina sociala relationer och platserna du besöker med GPS:en påslagen målar upp en tydlig bild av dig och vad som går att sälja till dig.
Trots att du själv inte knappat in ”Flyg till Rhodos” i sökmotorn efter planeringsfikat dyker reklamen för de soldränkta stränderna upp i flödet ändå. Det kan räcka att kompisen som satt vid samma bord sökte efter biljetter – vissa aktörer kan länka samman era enheter via platsdatan.
Annonsen når inte dig för att du pratat om semestern, den når dig för att systemet gissar att du är resesugen.
Är det bara en illusion?
Det finns också en psykologisk aspekt i det hela. Uppskattningar säger att vi ser uppemot 10 000 annonser per dag. Det är omöjligt för hjärnan att registrera och lägga samtliga på minnet.
Sådant som fångar sinnets uppmärksamhet är sådant vi redan är intresserade av. Utöver den där Rhodos-annonsen kanske du redan scrollat förbi 20 liknande, fast för andra orter. Men vad som fastnade på hornhinnan var destinationen du hade färskt i minnet.
Det kallas Baader-Meinhof-fenomenet och innebär i korta drag att hjärnan är mer benägen att lägga uppmärksamhet på sådant du nyss lärt dig, pratat om eller tänkt på. Visst är annonsbolagen duktiga på att gissa – men de fullkomligen bombarderar dig också med annonser som är helt ointressanta, dem lägger du dock knappt märke till.
Tejpa mikrofonen?
Att tejpa över datorns eller mobiltelefonens kamera har varit en strategi för att undvika att eventuella hackare spionerar på dig – men att tejpa över mikrofonen är ingen vidare strategi för att undslippa den riktade annonseringen, det är ändå ingen som lyssnar.
Istället är det värt att titta närmre på hur du kan minimera dina digitala fotavtryck, och bli lite mer av ett mysterium för de stora teknikbolagen. VPN:er är ett alternativ, och att tacka nej till cookies – eller kakor – är en riktigt bra början.
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