Aktivistfonderna slår rekord – är det värt att ta rygg på dom?

Elliott och BP

Paul Singers Elliott Investment Management, grundat 1977, hör till branschens mest inflytelserika aktörer. Fonden har drivit kampanjer mot argentinska staten och tyska RWE. Nu senast brittiska BP.

I RWE:s fall köpte Elliott förra året en post på nästan 5 procent och krävde att bolaget skulle höja sitt aktieåterköpsprogram, som då uppgick till 1,5 miljarder euro.

I BP har Elliott legat inne med en stor position sedan tidigare. Den 26 maj avsatte BP:s styrelse ordföranden Albert Manifold efter åtta månader på posten.

Styrelsen hänvisade till brister i bolagsstyrning och oacceptabelt uppförande. Att ordföranden i ett bolag av BP:s storlek fälls efter mindre än ett år säger något om trycket i bolag där aktivistfonder redan finns på ägarlistan.

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Elliotts fem största innehav:

Bolag Bransch Börsvärde (mdr euro) Triple Flag Precious Metals Ädelmetaller 5,4 Phillips 66 Raffinaderi 60,2 Suncor Energy Olja 65,2 Southwest Airlines Flygbolag 18,4 Pinterest Socialt nätverk 9,7

Källa: Focus Money nr 24/2026 (Factset UK Limited)

Starboard och Dynatrace

I slutet av april framkom att Jeff Smiths Starboard Value byggt en stor position i AI-mjukvarubolaget Dynatrace. Fondens krav är skarpare marginaler och tydligare strategi kring bolagets AI-erbjudande. Aktien har sedan dess stigit runt 15 procent.

Starboard tillhör de mest aktiva fonderna i segmentet. Fonden letar efter techbolag som omsätter mycket men tjänar för lite.

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Kapital saknas inte. De största hedgefonderna har mer pengar än de hinner allokera.

Bill Ackmans nya fond

Bill Ackman har ändrat inriktning. Efter år som klassisk aktivist fokuserar han nu på asymmetriska positioner, affärer med begränsad nedsida och hög uppsida.

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Förlagan är hans egen pandemiaffär 2020, då en satsning på 27 miljoner dollar i kreditderivat genererade 2,6 miljarder.

Strategin bygger på att utnyttja marknadens kortsiktighet. Ackmans plan är att hålla huvuddelen av kapitalet i korta amerikanska statspapper och slå till när tillfälle uppstår.

I slutet av april börsnoterades hans fond Pershing Square USA. Ambitionen: bygga en struktur i stil med Berkshire Hathaway.

Första handelsdagen föll aktien 18 procent. Portföljen är koncentrerad kring välkända namn: Amazon (17,4 procent), Uber (15,7 procent) och Microsoft (15,3 procent) utgör tillsammans knappt hälften av innehavet.

Mer pengar, nya metoder

Aktivismen fortsätter att växa. Europeiska förmögenhetskunder återvänder till hedgefonder efter flera års avvaktande. Enligt BNP Paribas planerar 64 procent av investerarna att öka sin hedgefondexponering i år samtidigt som fonderna minskar sina dollarpositioner och allokerar mer till Europa.

Stilen förändras också. Charlie Penner, som ledde Engine No. 1:s kampanj mot ExxonMobil, har startat fonden Ananym.

Penner väljer dialog framför konfrontation. Samtidigt blankar hedgefonder lyxbolag inför rapportsäsong. Aktivism är inte längre en enskild strategi. Det är ett dussin olika.

Sparare kan följa med på avstånd

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Amerikanska hedgefonder redovisar sina innehav kvartalsvis. Det gör det möjligt att följa aktivisternas positionsförändringar. Dynatrace, som steg 15 procent efter att Starboard-positionen blev känd, är ett aktuellt exempel.

Att som småsparare kopiera en hedgefondmiljardärs portfölj rakt av är sällan framgångsrikt. Fonderna har andra tidshorisonter, annan riskaptit och tillgång till instrument som inte finns på en vanlig aktiedepå.

Ackmans fond på minus 18 procent första dagen är en påminnelse.