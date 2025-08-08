Dagens PS
OpenAI: GPT-5 uppgraderar ChatGPT till "doktorandnivå"

Sam Altman
OpenAI:s vd Sam Altman. (Foto: Mark Schiefelbein/AP/TT)
Daniel Jacobs
Daniel Jacobs
Uppdaterad: 08 aug. 2025Publicerad: 08 aug. 2025

Natten till fredagen svensk tid släppte OpenAI den nya versionen av sin AI-chatbot – GPT-5 – som företaget beskriver som ”smartare, snabbare och mer användbar” än tidigare modeller.

Enligt vd och medgrundare Sam Altman markerar modellen början på en ny era för ChatGPT och kan erbjuda expertis på doktorsnivå inom områden som programmering och skrivande.

Altman: Färre hallucinationer

Altman framhåller att GPT-5 är mer pålitlig, med färre så kallade hallucinationer, och mindre benägen att vilseleda användare. Modellen uppges också vara bättre på logiskt resonemang och att visa hur den kommer fram till sina slutsatser.

“Jag tror att något som GPT-5 hade varit helt otänkbart vid någon annan tidpunkt i mänsklighetens historia”, säger Altman vid en pressträff inför torsdagens lansering.

Han jämförde utvecklingen med tidigare versioner av ChatGPT:

“GPT-3 kändes som att prata med en gymnasieelev, GPT-4 som en universitetsstudent – men GPT-5 är första gången det verkligen känns som att tala med en expert inom vilket ämne som helst”, säger han.

Bistår programmerare

OpenAI lyfter särskilt fram modellens förmåga att skapa kompletta programvaror och bistå utvecklare med avancerad kodhjälp. Lanseringen placerar GPT-5 i direkt konkurrens med liknande satsningar från andra amerikanska AI-bolag, som Elon Musks Grok och Anthropics Claude Code.

Samtidigt möts GPT-5 av viss skepsis. Forskare och etikexperter påpekar att även de mest avancerade modellerna i grunden imiterar mänskligt resonemang och att hypen kring lanseringar riskerar att överskugga behovet av reglering och transparens.

“Som dessa modeller blir mer kapabla, blir behovet av omfattande reglering allt mer akut”, säger Gaia Marcus vid Ada Lovelace-institutet till BBC.

Upphovsrättsproblem

Även kommersiella aktörer uttrycker oro. Getty Images produktchef Grant Farhall menar att det är avgörande att granska hur AI-modeller tränas och att upphovspersoner får ersättning när deras material används.

GPT-5 görs tillgänglig för alla användare från och med torsdagen, och de närmaste dagarna lär utvisa om modellen lever upp till de högt ställda förväntningarna.

Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.

