OpenAI: GPT-5 uppgraderar ChatGPT till "doktorandnivå"

Enligt vd och medgrundare Sam Altman markerar modellen början på en ny era för ChatGPT och kan erbjuda expertis på doktorsnivå inom områden som programmering och skrivande.

Altman: Färre hallucinationer

Altman framhåller att GPT-5 är mer pålitlig, med färre så kallade hallucinationer, och mindre benägen att vilseleda användare. Modellen uppges också vara bättre på logiskt resonemang och att visa hur den kommer fram till sina slutsatser.

“Jag tror att något som GPT-5 hade varit helt otänkbart vid någon annan tidpunkt i mänsklighetens historia”, säger Altman vid en pressträff inför torsdagens lansering.

Han jämförde utvecklingen med tidigare versioner av ChatGPT:

“GPT-3 kändes som att prata med en gymnasieelev, GPT-4 som en universitetsstudent – men GPT-5 är första gången det verkligen känns som att tala med en expert inom vilket ämne som helst”, säger han.