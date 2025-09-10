Dagens PS
Apple utmanar Trump med sin prisstrategi

iPhone 17 air (Foto: Apple)
iPhone 17 air (Foto: Apple)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 10 sep. 2025Publicerad: 10 sep. 2025

Apples prissättningsstrategi trots Trumps tullar har överraskat marknaden. Nu avslöjas varför de håller nere priserna.

Efter Trumps senaste drag väljer teknikjätten att inte höja priserna på sina nya produkter, trots stora förluster.

En tunn nyhet som utmanar konkurrenterna

Apple har nyligen presenterat en uppgraderad serie av iPhones, med den tunna iPhone Air i spetsen. Trots att tullar från USA:s president Donald Trump har påverkat företagets vinst, har Apple valt att hålla priserna på en stabil nivå.

iPhone Air, som marknadsförs som Apples mest hållbara telefon hittills, har en ny A19 Pro-processor och ett batteri med högre densitet.

Priset börjar på 10 995 kronor för 256 gigabytes versionen, vilket är i linje med föregångaren iPhone 16 men med dubbelt så stor lagringskapacitet.

Analytiker hade tidigare spekulerat i prishöjningar för att kompensera för tullkostnaderna, skriver Reuters.

Tim Cook presenterade en del nyheter för Apple. (Foto: Apple)
Tim Cook presenterade en del nyheter för Apple. (Foto: Apple)
Apple sväljer kostnaden för att behålla sin position

De nya priserna är en tydlig indikation på att Apple är redo att absorbera kostnaderna för de införda tullarna, snarare än att låta dem drabba konsumenterna.

Detta för att försvara sin marknadsposition mot konkurrenter som Samsung och Google.

“De utnyttjar sin skala för att hålla priserna där de är,” säger Tom Mainelli, chef för IDC:s Devices & Consumer Research Group.

Han menar att Apple är medvetna om hur tullarna kan påverka konsumenternas köpkraft under årets andra halva, och att de därför vill göra det möjligt för folk att uppgradera till samma pris som förra året.

Apple har tidigare förutspått att tullarna kan komma att kosta företaget över 10 miljarder svenska kronor under det innevarande räkenskapskvartalet, skriver Reuters.

Wall Street fortsätter uppåt – men inte Apple

New York-börserna fortsatte att stiga under tisdagen. Men Apples aktie sjönk efter att företaget lanserat flera nya produkter. Under tisdagen kom en

Nya funktioner och utmaningar

Förutom iPhone Air introducerade Apple också iPhone 17 och iPhone 17 Pro, samt en ny version av sina trådlösa hörlurar, AirPods Pro 3, som nu har en funktion för live-översättning.

En annan uppmärksammad nyhet är en blodtrycksmätare i den senaste Apple Watch, en funktion som dock inväntar myndighetsgodkännande. Enligt Apple kommer funktionen inte att kunna upptäcka varje fall av högt blodtryck, men de förväntar sig att den kommer att kunna varna 1 miljon människor globalt.

iPhone Air, som med sitt tunna format ska konkurrera med Samsung Galaxy S25 Edge, kan vara ett steg mot att ta upp kampen med Samsungs vikbara telefoner.

Den kinesiska marknaden, där vikbara telefoner är populära och Apple har förlorat marknadsandelar, anses vara särskilt viktig för Apple i detta segment.

Därför stämmer Elon Musk Apple och OpenAI

Elon Musk anklagar Apple och OpenAI för att konspirera mot hans företag xAI av konkurrensskäl och har nu vänt sig till en federal domstol i Texas. Där

AI-funktioner hamnar i skymundan

Till skillnad från Google, som har fokuserat på sin Gemini AI-modell i sina senaste telefoner, var Apples presentation ganska sparsam när det gäller kommentarer om hur de tänker ta igen försprånget inom ai.

Företaget har förlitat sig på ett partnerskap med OpenAI för att driva flera ai-funktioner i sina enheter.

“De kringgick hjärtat i ai-kapplöpningen samtidigt som de positionerade sig som en långvarig innovatör på ai-hårdvarufronten, med kisel- och enhetsnivåintegration,” säger analytikern Gadjo Sevilla från eMarketer.

iPhone Air har även ett nytt N1-chip för wi-fi-kommunikation och ett C1X-modem för mobildata, enheter som traditionellt har levererats av Broadcom och Qualcomm.

Apple har alltså valt att stärka sin egen chiputveckling, vilket enligt Tim Millet, en av Apples chipexperter, ger “MacBook Pro-nivåer av datorkraft i en iPhone”.

Apple-aktien föll – nya Iphone för billig. Realtid

Priser

Nya iPhones

  • iPhone 17: Pris från 10 995 kr
  • iPhone Air: Pris från 13 995 kr
  • iPhone 17 Pro: Pris från 14 995 kr

Alla nya iPhones går att förbeställa från och med fredagen den 12 september och släpps den 19 september.

Nya Apple Watches

  • Apple Watch SE 3: Pris från 2 995 kr
  • Apple Watch Series 11: Pris från 4 995 kr
  • Apple Watch Ultra 3: Pris från 9 995 kr

Nya hörlurar

  • AirPods Pro 3: 2 995 kr

Det är bra att komma ihåg att priserna ovan är startpriser, vilket innebär att priset kan öka beroende på vilken lagringskapacitet, färg och andra specifikationer du väljer.

Nya produkter från Apple: Allt du behöver veta

De hemliga planerna har avslöjats bakom Apples senaste produktlansering, som innebär en helt ny strategi för företaget. Apple har just lanserat flera

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

