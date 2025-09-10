Apple utmanar Trump med sin prisstrategi

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Apple sväljer kostnaden för att behålla sin position

De nya priserna är en tydlig indikation på att Apple är redo att absorbera kostnaderna för de införda tullarna, snarare än att låta dem drabba konsumenterna.

ANNONS

Detta för att försvara sin marknadsposition mot konkurrenter som Samsung och Google.

“De utnyttjar sin skala för att hålla priserna där de är,” säger Tom Mainelli, chef för IDC:s Devices & Consumer Research Group.

Han menar att Apple är medvetna om hur tullarna kan påverka konsumenternas köpkraft under årets andra halva, och att de därför vill göra det möjligt för folk att uppgradera till samma pris som förra året.

Apple har tidigare förutspått att tullarna kan komma att kosta företaget över 10 miljarder svenska kronor under det innevarande räkenskapskvartalet, skriver Reuters.

Nya funktioner och utmaningar

Förutom iPhone Air introducerade Apple också iPhone 17 och iPhone 17 Pro, samt en ny version av sina trådlösa hörlurar, AirPods Pro 3, som nu har en funktion för live-översättning.

En annan uppmärksammad nyhet är en blodtrycksmätare i den senaste Apple Watch, en funktion som dock inväntar myndighetsgodkännande. Enligt Apple kommer funktionen inte att kunna upptäcka varje fall av högt blodtryck, men de förväntar sig att den kommer att kunna varna 1 miljon människor globalt.

iPhone Air, som med sitt tunna format ska konkurrera med Samsung Galaxy S25 Edge, kan vara ett steg mot att ta upp kampen med Samsungs vikbara telefoner.

ANNONS

Den kinesiska marknaden, där vikbara telefoner är populära och Apple har förlorat marknadsandelar, anses vara särskilt viktig för Apple i detta segment.

AI-funktioner hamnar i skymundan

Till skillnad från Google, som har fokuserat på sin Gemini AI-modell i sina senaste telefoner, var Apples presentation ganska sparsam när det gäller kommentarer om hur de tänker ta igen försprånget inom ai.

Företaget har förlitat sig på ett partnerskap med OpenAI för att driva flera ai-funktioner i sina enheter.

“De kringgick hjärtat i ai-kapplöpningen samtidigt som de positionerade sig som en långvarig innovatör på ai-hårdvarufronten, med kisel- och enhetsnivåintegration,” säger analytikern Gadjo Sevilla från eMarketer.

iPhone Air har även ett nytt N1-chip för wi-fi-kommunikation och ett C1X-modem för mobildata, enheter som traditionellt har levererats av Broadcom och Qualcomm.

Apple har alltså valt att stärka sin egen chiputveckling, vilket enligt Tim Millet, en av Apples chipexperter, ger “MacBook Pro-nivåer av datorkraft i en iPhone”.

Apple-aktien föll – nya Iphone för billig. Realtid

ANNONS

Priser

Nya iPhones

iPhone 17 : Pris från 10 995 kr

: Pris från 10 995 kr iPhone Air : Pris från 13 995 kr

: Pris från 13 995 kr iPhone 17 Pro: Pris från 14 995 kr

Alla nya iPhones går att förbeställa från och med fredagen den 12 september och släpps den 19 september.

Nya Apple Watches

Apple Watch SE 3 : Pris från 2 995 kr

: Pris från 2 995 kr Apple Watch Series 11 : Pris från 4 995 kr

: Pris från 4 995 kr Apple Watch Ultra 3: Pris från 9 995 kr

Nya hörlurar

AirPods Pro 3: 2 995 kr

Det är bra att komma ihåg att priserna ovan är startpriser, vilket innebär att priset kan öka beroende på vilken lagringskapacitet, färg och andra specifikationer du väljer.

ANNONS

Missa inte:

Så många svenskar äger en miljon kronor – i din ålder. E55

Analytiker: Tesla skulle falla fritt utan Elon Musk. Realtid

Sjukvårdsministern lämnar regeringen. News 55