Elon Musk anklagar Apple och OpenAI för att konspirera mot hans företag xAI av konkurrensskäl och har nu vänt sig till en federal domstol i Texas.
Därför stämmer Elon Musk Apple och OpenAI
Mest läst i kategorin
Han kunde ha varit världens näst rikaste
Han hade kunnat vara näst rikaste efter Elon Musk men valde en annan väg. Här är varför Apples medgrundare tackade nej till miljarderna. Han kunde ha toppat listorna. I stället valde Steve Wozniak bort miljarderna och säger att han blev lyckligare på köpet. Så här landade Apples medgrundare i ett beslut som hade kunnat ge …
SJ-bossen i blåsväder efter plumpt utspel om vd:n
Mot sin vilja sparkar SJ:s styrelse Monica Lingegård som vd. Den statliga tågoperatörens ordförande Kenneth Bengtssons argument stinker åldersdiskriminering. ”Vi behöver en vd som kan ha ett perspektiv på fem–sju år och det räcker att titta på födelsebeviset för Monica så inser man att då kommer ett vd-skifte under den här perioden”, säger Bengtsson till …
Köpråd för börsjätten: "Obegripligt låg värdering"
Den svenska börsjätten har halkat efter index under flera år men nu kan ett nära 20 procentigt kurslyft ligga i korten. ”Aktien är nämligen ett av mycket få stora svenska börsbolag som gynnas av en svagare dollar”, skriver Dagens Industris analytiker Ulf Petersson som stämplar bolaget som veckans aktie. Läs även: Veckans börsprofil: ”Vi står …
Oron sprider sig: Nvidias besked avgör
AI-investeringar tär på jättarnas vinster. Nu ökar oron och den här veckan vill AI-skeptiska investerare få svar från Nvidia. Efter två år av kraftig indextillväxt, nästan enbart beroende av jättarna Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon Meta och Alphabet och deras enorma investeringar i AI-teknik, måste alla investerare vara uppmärksamma denna vecka, skriver Dagens näringsliv. På onsdag …
LKAB:s vd avslöjar monsternotan för kyrkflytten
I två dygn har Sverige och världens blickar riktas mot gruvstaden Kiruna där den spektakulära flytten av stadens kyrka har ägt rum. Kostnaden för den historiska operationen har helt täckts av det statliga gruvbolaget LKAB. Läs även: Sverige lyfter som gruvland – Dagens PS 600 ton tung 600 ton kyrka, 10 000 besökare och 3000 …
Där lämnade serieentreprenören Elon Musks startupföretag xAI på måndagen in en stämningsansökan mot Apple och ChatGPT-tillverkaren OpenAI.
Enligt stämningsansökan ägnar sig Apple och OpenAI åt att olagligt konspirera mot xAI för att hindra konkurrens inom artificiell intelligens.
Musk: De vill ha kvar sitt monopol
Det här rapporterar bland andra CNN som citerar vad xAI skriver i stämningsansökan mot de rivaliserande techjättarna. Det heter att Apple och OpenAI ”låst marknader för att upprätthålla sina monopol och hindra innovatörer som X och xAI från att konkurrera”.
Läs även: Giganternas kamp: Musk ville ha Zuckerbergs hjälp mot Altman Realtid
Enligt xAI undertrycker Apple och OpenAI Musks företags produkter på Apple App Store.
Apple och OpenAI har inte kommenterat uppgifterna för CNN, som berättar att Elon Musk tidigare i augusti hotade att Cupertino, som är Apples Kalifornienbaserade företag.
Han hävdade då i ett X-inlägg att Apple ”gör det omöjligt för något AI-företag förutom OpenAI att nå förstaplatsen i App Store”.
Har stämt Sam Altman separat
Apples partnerskap med OpenAI har integrerat deras AI-plattform ChatGPT i iPhones, iPads och Macs.
Elon Musk, som även är elbilsjätten Teslas och rymdbolaget SpaceX:s vd, har även stämt OpenAI:s vd Sam Altman separat i en domstol i Kalifornien då han vill stoppa omvandlingen av OpenAI från en ideell till en vinstdrivande verksamhet.
Musk grundade 2025 tillsammans med Sam Altman OpenAI som en ideell organisation.
CNN konstaterar vidare att ”Apples metoder i App Store har varit föremål för flera stämningar”.
Läs även: Det kan kosta Elon Musks X miljarder kronor DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
I Sverige kostar floppade projekt många miljarder. Ofta går det fel redan från början. Undvik detta och delta i kostnadsfritt event där vi med enkla verktyg ger dig tips och råd hur du ska undvika att floppa.
Senaste nytt
Krig mot Microsoft: Musk presenterar sin nya skapelse "Macrohard"
Elon Musk avtäcker sitt senaste AI-projekt som ska utmana techjätten Microsoft och revolutionera mjukvaruutveckling. Elon Musk, en av världens mest omskrivna entreprenörer, har nu gett nya insikter i sitt senaste AI-projekt. Det nya initiativet, som bär ett rätt fyndigt namn, ska inte bara utmana en av de största teknikjättarna, utan också förändra hur programvara utvecklas …
Provkörd: Porsche Taycan GTS – underbar vardagsracer
Porsche har presenterat en elbil som väcker uppmärksamhet var man än kör med sin unika blandning av snabbhet och läckra yttre. Porsches senaste skapelse, Taycan GTS, är mer än bara en ny modell. Det är en bil med en körupplevelse som verkligen sticker ut. Utrustad med dubbla elmotorer och en tvåväxlad växellåda, levererar den omedelbart …
Historiskt beslut: Ny ”gas” ska ge högre pensioner
Efter år av diskussioner har riksdagens pensionsgrupp nått en uppgörelse. En ny mekanism – kallad ”gas” – införs i pensionssystemet. Syftet är att pensionärerna ska få mer pengar i tider då systemet går med stora överskott. Förändringen beskrivs som en av de största på flera decennier. Om inkomstpensionens överskott blir tillräckligt stort, ska en del …
Swedbank: Räntan sänks två gånger till i år
Det är Swedbank som i en dagsfärsk konjunkturrapport utgår från att Riksbanken sänker styrräntan ytterligare två gånger till i år till 1,50 procent. ”Sänkningarna är viktiga för att få fart på ekonomin. Under 2027 kan en höjning komma om tillväxten tar fart”, säger den svenska storbankens chefsekonom Mattias Persson. Swedbank tror att inflationen, även om …
Storbråk mellan techjättar – Musks hämnd mot Apple och OpenAI
Efter ett utbrott över sin chattbots placering i App Store, stämmer nu Elon Musk Apple och OpenAI. Stämningsansökan visar att Elon Musk fruktar att samarbetet kan omkullkasta hans drömmar om en "superapp" och befästa OpenAIs position. Elon Musks rädsla för monopol Musk, som äger X och xAI, har lämnat in en stämningsansökan mot Apple och …