Därför stämmer Elon Musk Apple och OpenAI

Där lämnade serieentreprenören Elon Musks startupföretag xAI på måndagen in en stämningsansökan mot Apple och ChatGPT-tillverkaren OpenAI.

Enligt stämningsansökan ägnar sig Apple och OpenAI åt att olagligt konspirera mot xAI för att hindra konkurrens inom artificiell intelligens.

Musk: De vill ha kvar sitt monopol

Det här rapporterar bland andra CNN som citerar vad xAI skriver i stämningsansökan mot de rivaliserande techjättarna. Det heter att Apple och OpenAI ”låst marknader för att upprätthålla sina monopol och hindra innovatörer som X och xAI från att konkurrera”.

Enligt xAI undertrycker Apple och OpenAI Musks företags produkter på Apple App Store.

Apple och OpenAI har inte kommenterat uppgifterna för CNN, som berättar att Elon Musk tidigare i augusti hotade att Cupertino, som är Apples Kalifornienbaserade företag.

Han hävdade då i ett X-inlägg att Apple ”gör det omöjligt för något AI-företag förutom OpenAI att nå förstaplatsen i App Store”.

Har stämt Sam Altman separat

Apples partnerskap med OpenAI har integrerat deras AI-plattform ChatGPT i iPhones, iPads och Macs.

Elon Musk, som även är elbilsjätten Teslas och rymdbolaget SpaceX:s vd, har även stämt OpenAI:s vd Sam Altman separat i en domstol i Kalifornien då han vill stoppa omvandlingen av OpenAI från en ideell till en vinstdrivande verksamhet.

Musk grundade 2025 tillsammans med Sam Altman OpenAI som en ideell organisation.

CNN konstaterar vidare att ”Apples metoder i App Store har varit föremål för flera stämningar”.

