Apple skrotar populär Iphone-färg – här är de nya färgerna

Det är färgerna.

Enligt Forbes väljer bolaget att ta bort den uppmärksammade nyansen Cosmic Orange, som varit ett tydligt kännetecken för den senaste modellen.

I stället introduceras en ny signaturfärg.

Mörkröd.

Samtidigt som Apple justerar design och färgval riktas stort fokus mot prissättningen. Enligt en ny analys kan bolaget välja att hålla priset stabilt trots stigande komponentkostnader.

Ett skifte i Apples designstrategi

Den nya färgen, som beskrivs som Dark Cherry, signalerar en återgång till en mer klassisk och nedtonad estetik. ”Den nyans vi hört om ligger närmare vinrött än klarrött”.

Det är ingen slump.

Apple har historiskt använt färgval som ett verktyg för att styra uppfattningen om sina produkter.

I en tid där tekniska skillnader mellan generationer blivit mindre tydliga får designen en allt större betydelse.

Färg blir en differentieringsfaktor.

Och ett sätt att skapa upplevd nyhet.