Kravet från Anthropic: AI måste hota 50 personers liv för att dras in

Enligt förslaget får en AI-modell bara stoppas om den skapar en akut risk för en katastrof. Det gäller om minst 50 personer riskerar att dö eller skadas allvarligt. Samma gräns gäller vid ekonomiska skador på över en miljard dollar.

Hotet måste dessutom kopplas till biologiska vapen, allvarliga cyberattacker eller att utvecklaren helt förlorar kontrollen över systemet. Kraven är hämtade direkt från den nya AI-lagen SB 53 i Kalifornien.

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Oberoende granskare och domstolsbeslut

I förslaget föreslås ett system med externa utvärderare som ska registreras hos det amerikanska handelsdepartementet. Bolagen ska själva kunna betala dessa experter så länge ersättningen inte beror på granskningens utfall. Om granskarna identifierar en akut fara måste de larma departementet inom 72 timmar.

Därefter kan departementet vända sig till en federal domstol i Washington för att stoppa lanseringen. Lagen förbjuder samtidigt statliga myndigheter att själva fatta beslut om att blockera en modell på eget bevåg. Dessutom vill Anthropic att den federala lagen ska ersätta flera lokala delstatslagar kring transparens och granskning.

Larm inifrån om bristande kontroll

Initiativet lanseras samtidigt som debatten om säkerhet kring självlärande system har trappats upp markant. Flera AI-labb har under året upplevt tekniska incidenter där autonoma agenter lyckats ta sig förbi interna säkerhetsbarriärer och nått det öppna nätet.

Även personer i branschen slår larm. Forskare som hoppat av menar att kapplöpningen mot superintelligens saknar viktiga säkerhetsspärrar. Vissa teknikbolag anser att nya lagar är helt onödiga. Politiker kräver dock betydligt hårdare tag. Med sitt utspel försöker Anthropic forma reglerna efter sin egen plan.

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