Googles förre vd kan bli miljardvinnare på Anthropics börsnotering

Schmidt investerade i bolaget redan 2021 när Anthropic värderades till 461 miljoner dollar. Hans nuvarande innehav och eventuella försäljningar är dock inte fullt klarlagda.

Ägarandelen kan vara värd miljarder

Inför en börsnotering har värderingar på mellan 1 800 och 2 000 miljarder dollar diskuterats.

Vid den högre nivån skulle en ägarandel på 1 procent motsvara 20 miljarder dollar – eller omkring 200 miljarder kronor med en växelkurs på 10 kronor per dollar.

Investerare har även diskuterat en lägre värdering på omkring 1 500 miljarder dollar, något som skulle ge samma ägarandel ett värde på 15 miljarder dollar, cirka 150 miljarder kronor, enligt Reuters.

Beloppen är hypotetiska värden på aktieinnehavet, inte en beräknad realiserad vinst. Den faktiska ägarandelen kan ha förändrats genom försäljningar och utspädning.

Intäkterna växer – men tempot spelar roll

Anthropic har snabbt blivit en av de mest uppmärksammade aktörerna inom artificiell intelligens. Bolaget konkurrerar med Open AI och har stora teknikbolag som Alphabet, Amazon och Nvidia bland sina investerare.

Anthropics intäkter steg till 16,8 miljarder dollar under tredje kvartalet. Tillväxttakten bromsade dock jämfört med kvartalet före, vilket kan påverka hur investerare värderar bolaget inför noteringen, rapporterar Financial Times.

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Kampen om kapitalet hårdnar också. OpenAI försöker påskynda sin kapitalanskaffning inför Anthropics väntade börsnotering, rapporter Reuters.

Schmidt var vd för Google mellan 2001 och 2011 och fortsatte därefter som styrelseordförande i moderbolaget Alphabet fram till 2018. Efter tiden på Google har han investerat i flera teknikbolag med ett växande fokus på artificiell intelligens.

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