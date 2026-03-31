Miljardsatsningen på nytt GPS-system nära totalt haveri efter 16 år

Tekniska brister hotar säkerheten

Systemet är designat för att hantera de senaste GPS-satelliterna och de nya, krypterade signalerna som är svårare att störa ut eller förfalska. Detta är avgörande i moderna konflikter som de i Ukraina och Mellanöstern.

Thomas Ainsworth, biträdande sekreterare för flygvapnet, berättade för kongressen i förra veckan att omfattande tester har avslöjat djupa systemfel i alla delar av projektet.

ANNONS

”I över 15 år har programmet upplevt betydande tekniska utmaningar, schemaförskjutningar och tillhörande kostnadsökningar”, säger Ainsworth.

Gamla systemet får nytt liv

Eftersom det nya systemet svikit har militären tvingats uppgradera sitt gamla kontrollsystem för att överhuvudtaget kunna använda de nya satelliterna. Enligt Ainsworth är det nu ett gångbart alternativ att helt enkelt fortsätta uppdatera det gamla systemet istället för att försöka laga OCX.

”Det är ett mycket påfrestande program. Vi överväger fortfarande hur vi ska säkerställa att vi går vidare”, fortsätter han.

Bristande expertis bakom fiaskot

Riksrevisionen i USA har konstaterat att haveriet beror på dåliga beslut vid upphandlingen och en oförmåga att i tid se problemen i mjukvaruutvecklingen. Det har handlat om allt från brister i cybersäkerheten till rent ingenjörsfusk.

RTX å sin sida hävdar att de levererat ett fungerande system och att de nu samarbetar med regeringen för att hantera de problem som uppstått efter leveransen. För de amerikanska skattebetalarna innebär det dock att miljarder kronor riskerar att ha kastats direkt i sjön.

ANNONS

