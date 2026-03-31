Efter 16 år och investeringar på närmare 85 miljarder kronor fungerar det amerikanska försvarets nya mjukvara för GPS-nätverket fortfarande inte.
Miljardsatsningen på nytt GPS-system nära totalt haveri efter 16 år
Det som skulle vara en framtidssäkring mot störningar i krigszoner har förvandlats till ett ekonomiskt slukhål. Nu överväger Pentagon att skrota hela projektet trots att rymdstyrkan formellt tog över systemet så sent som förra året.
Problemen med mjukvaran är så omfattande att man nu ser det som ett rimligt alternativ att fortsätta med det gamla systemet från kalla krigets dagar.
Notan skenar för det militära prestigeprojektet
Det var under 2010 som RTX Corporation, tidigare känt som Raytheon, fick kontraktet att utveckla nästa generations kontrollsystem för GPS, kallat OCX. Tanken var att systemet skulle vara klart 2016 till en kostnad av cirka 39 miljarder kronor.
Verkligheten blev en annan.
Idag ligger prislappen på 81 miljarder kronor och med planerade tillägg landar den totala summan på över 85 miljarder kronor. Trots de enorma summorna är systemet fortfarande inte operativt, skriver Ars Technica.
Tekniska brister hotar säkerheten
Systemet är designat för att hantera de senaste GPS-satelliterna och de nya, krypterade signalerna som är svårare att störa ut eller förfalska. Detta är avgörande i moderna konflikter som de i Ukraina och Mellanöstern.
Thomas Ainsworth, biträdande sekreterare för flygvapnet, berättade för kongressen i förra veckan att omfattande tester har avslöjat djupa systemfel i alla delar av projektet.
”I över 15 år har programmet upplevt betydande tekniska utmaningar, schemaförskjutningar och tillhörande kostnadsökningar”, säger Ainsworth.
Gamla systemet får nytt liv
Eftersom det nya systemet svikit har militären tvingats uppgradera sitt gamla kontrollsystem för att överhuvudtaget kunna använda de nya satelliterna. Enligt Ainsworth är det nu ett gångbart alternativ att helt enkelt fortsätta uppdatera det gamla systemet istället för att försöka laga OCX.
”Det är ett mycket påfrestande program. Vi överväger fortfarande hur vi ska säkerställa att vi går vidare”, fortsätter han.
Bristande expertis bakom fiaskot
Riksrevisionen i USA har konstaterat att haveriet beror på dåliga beslut vid upphandlingen och en oförmåga att i tid se problemen i mjukvaruutvecklingen. Det har handlat om allt från brister i cybersäkerheten till rent ingenjörsfusk.
RTX å sin sida hävdar att de levererat ett fungerande system och att de nu samarbetar med regeringen för att hantera de problem som uppstått efter leveransen. För de amerikanska skattebetalarna innebär det dock att miljarder kronor riskerar att ha kastats direkt i sjön.
