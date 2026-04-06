En avancerad röntgenkamera är en av delarna som ska skickas upp i en satellit. Bakom projektet står två ovanliga samarbetspartners, Europa och Kina.
Ovanligt samarbete – Europa och Kina skickar upp satellit
Europa och Kina ses som rivaler inom en hel del områden just nu, men i rymden verkar samarbetet gå bättre.
Nu bygger de båda en gemensam satellitmission med fokus på solaktivitetens påverkan på jorden.
Projektet, kallat SMILE, syftar till att öka förståelsen för hur jordens magnetfält skyddar planeten mot skadlig strålning från solen.
Ses som ovanligt projekt
Satelliten planeras att skjutas upp med en Vega-C-raket från den europeiska rymdbasen i Franska Guyana.
Den ska placeras i en elliptisk bana som sträcker sig långt ovanför Nordpolen, vilket möjliggör detaljerade observationer av samspelet mellan solvindar och jordens magnetosfär, skriver Financial Times.
Bakom projektet står European Space Agency och Chinese Academy of Sciences, som inledde samarbetet redan 2016.
Initiativet betraktas som ovanligt i en tid då konkurrensen inom rymdsektorn har intensifierats, inte minst mellan Kina och USA.
Kan slå ut elnät
Trots det har europeiska och kinesiska forskare fortsatt att arbeta tillsammans inom ramen för projektet.
SMILE ska studera så kallat rymdväder, det vill säga hur variationer i solens aktivitet kan orsaka geomagnetiska stormar.
Dessa fenomen kan påverka satellitkommunikation, navigationssystem och i värsta fall slå ut elnät och annan kritisk infrastruktur.
Avancerad kamera skickas upp
Genom att förbättra prognoserna hoppas forskarna kunna minska riskerna för omfattande störningar.
Satelliten är utrustad med fyra vetenskapliga instrument, däribland en avancerad röntgenkamera som ska kartlägga magnetosfärens gränser.
För första gången blir det möjligt att följa hur denna skyddande “bubbla” förändras i realtid när den utsätts för sol.
Ska kolla på norrsken
Dessutom kan ett ultraviolett instrument kontinuerligt observera norrsken över polarområdena under längre perioder.
Projektet har dock mött flera utmaningar. Exportkontroller, säkerhetsregler och tekniska problem har lett till förseningar, och flera myndigheter har behövt godkänna överföringen av komponenter mellan Kina och Europa.
Trots detta sker uppskjutningen under en period av hög solaktivitet, vilket anses gynnsamt för forskningen.
