Begagnade elbilar genomgår just nu ett dramatiskt skifte. Efter flera år av höga priser och osäkerhet kring andrahandsvärdet har trenden vänt. Priserna faller snabbt, men intresset bland köparna ökar i rekordfart.
Het marknad för begagnade elbilar – rekordökning i lågkonjunktur
Enligt siffror från analysföretaget Vroom ökade utbudet av begagnade elbilar med hela 73 procent på fem månader tidigare i år. Det beror framför allt på att tidigare tjänste- och privatleasade elbilar nu når andrahandsmarknaden, skriver Alltomelbil.
Den kraftiga tillgången har lett till prisras, särskilt bland de dyrare modellerna. Statistik från Kvdbil visar att Audi e-tron tappat 28 procent i värde på ett år, medan Volkswagen ID.4 och Nissan Leaf backat med 16 respektive 9 procent. Samtidigt börjar billigare modeller stabiliseras i pris.
“Vi ser ett skifte där allt fler vågar välja elbil. Det handlar både om ett större utbud och ett förändrat konsumentbeteende”, säger Daniel Odsberg, försäljningschef på Kvdbil.
I takt med att utbudet ökar pressas priserna ned, men samtidigt öppnas nya möjligheter för köpare. Enligt Autovista24 steg elbilsförsäljningen i Europa med nära 25 procent under första halvåret 2025, ledd av Tesla Model Y, Model 3 och Volkswagen ID.4.
Det bredare modellutbudet kan göra elbilar mer tillgängliga – men också öka risken för snabbare värdefall.
Läs även: Elbilsrevolutionen 2025: “Billigare än bensinbil”
Prisras lockar fler att köpa begagnade elbilar
Trots att försäljningen av begagnade bilar totalt sjönk med 3,1 procent under årets andra kvartal, gick elbilarna mot strömmen. Försäljningen ökade med 43,7 procent jämfört med samma period i fjol. Totalt såldes 20 812 begagnade elbilar, motsvarande 6,5 procent av marknaden.
“Allt fler hushåll vågar ta steget till elektrifierade alternativ. Här spelar andrahandsmarknaden en avgörande roll genom att göra tekniken tillgänglig för fler”, säger Daniel Odsberg i ett pressmeddelande.
En begagnad elbil kostar i dag omkring 200 000–300 000 kronor, medan en ny motsvarande modell ligger kring 500 000 kronor.
De mest efterfrågade modellerna är Kia Niro, Volkswagen ID.4 och Nissan Leaf, med försäljningsökningar på mellan 35 och 160 procent jämfört med i fjol.
Framåt väntas asiatiska märken som MG och Kia ta ännu större plats på marknaden. Tillsammans med nya miljökrav och ökad konkurrens tros det driva priserna ned ytterligare, och ge svenska bilköpare fler prisvärda elbilsalternativ än någonsin.
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
