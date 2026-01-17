Stor norsk försvarsorder till svenska bolaget

Fakturera utan företag – tryggt, enkelt och prisvärt

Intresset för försvars- och vapeninvesteringar är rekordstort och en prioriterad del för många är cybersäkerhet.

De senaste åren har inneburit en kraftig upprustning på området och det har skapat en nisch för nya, kreativa företag.

Ett sådant är Örnsköldsvik-baserade Clavister som arbetar med cybersäkerhet.

Företaget har landat en rad viktiga kontrakt och samarbete, bland annat med Nato, Saab, BAE Hägglunds och flera stora europeiska försvarsföretag.

Största ordern då

I januari 2024 fick man sin dittills största order. Det rörde sig om en leverans av ”Cyber Armour” till stridsfordonet CV90.

Värdet på ordern var 170 miljoner kronor – men nu toppar Clavister det rekordet.

Företagets vd John Vestberg kan inleda året med att notera bolagets största affär någonsin.

”Det känns jättebra och som en extra belöning att hårt jobb ändå ger ett bra utfall i slutändan”, säger han hos ÖA.

