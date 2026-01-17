Dagens PS
Stor norsk försvarsorder till svenska bolaget

Cybersäkerhet är centralt när Clavister nu får en norsk stororder
Militärövning i norska Narvik. Nu ska en stororder till svenska Clavister förstärka kommunikationen och stärka cybersäkerheten i Norge. (Foto: Anders Wiklund/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 17 jan. 2026Publicerad: 17 jan. 2026

Cybersäkerhet blir en allt större angelägenhet. Nu får Clavister i Örnsköldsvik en stororder från det norska försvaret.

Intresset för försvars- och vapeninvesteringar är rekordstort och en prioriterad del för många är cybersäkerhet.

De senaste åren har inneburit en kraftig upprustning på området och det har skapat en nisch för nya, kreativa företag.

Ett sådant är Örnsköldsvik-baserade Clavister som arbetar med cybersäkerhet.

Företaget har landat en rad viktiga kontrakt och samarbete, bland annat med Nato, Saab, BAE Hägglunds och flera stora europeiska försvarsföretag.

Största ordern då

I januari 2024 fick man sin dittills största order. Det rörde sig om en leverans av ”Cyber Armour” till stridsfordonet CV90.

Värdet på ordern var 170 miljoner kronor – men nu toppar Clavister det rekordet.

Företagets vd John Vestberg kan inleda året med att notera bolagets största affär någonsin.

”Det känns jättebra och som en extra belöning att hårt jobb ändå ger ett bra utfall i slutändan”, säger han hos ÖA.

Rekord när Norge beställer

Det som känns ”jättebra” är det försvarskontrakt med norska försvaret som nu presenteras.

Ordern har ett värde på 280 miljoner kronor med en option på ytterligare 15 miljoner.

”Det här betyder extremt mycket för oss, på så många olika plan”, säger John Vestberg.

”Det är ett så pass stort affärsvärde och så stor marginaleffekt för oss att vi nästan från en dag till en annan blir ett otroligt vinstdrivande företag. Vi kan i det närmaste bli skuldfria efter det här projektet.”

All kommunikation i norska försvaret mellan soldater och fordon kommer att gå via Clavisters mjukvara, en stor framgång för Ö-viksföretaget. (Foto: Pressbild Clavister)
”Blir ännu vassare”

Affären innebär även att Norge finansierar utveckling av Clavisters produktkatalog.

”Det gör fortsättningsvis att vårt produkterbjudande blir ännu vassare”, konstaterar Vestberg.

Clavister kommer att leverera mjukvara. Leveranserna sker under cirka 36 månader och därefter följer en support- och underhållsperiod på 4 år, med möjlighet till förlängning.

”All kommunikation i det norska försvaret mellan soldater och fordon kommer gå genom vår mjukvara”, berättar Vestberg.

”Olika enheter i fält ska kunna kommunicera både säkert och effektivt på mängder av olika sätt, oavsett var de är någonstans. Det är otroligt tekniskt sofistikerat.”

De första kontakterna mellan parterna togs i februari 2023.

”Det är ett exempel på hur otroligt långa den här typen av affärer är. Det är en offentlig upphandling så det har varit hård konkurrens från en del stora försvarsbolag.”

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

