Prylarna som blev investeringar – därför ska du rota på vinden i helgen

Namnen som aldrig dör

Det som driver priserna är inte särskilt mystiskt. 1900-talsdesign av kända formgivare dominerar.

Ta Axel Einar Hjorth, som ritade möbler för Nordiska Kompaniet. Eller Josef Frank för Svenskt Tenn.

Här finns något som marknaden älskar: tydlig avsändare, hög kvalitet och en historia som går att berätta över en middag.

Och priserna? De beter sig därefter. En möbel som köptes för några hundralappar för ett halvt sekel sedan kan i dag kosta tiotusentals kronor. I bästa fall betydligt mer.

ANNONS

Designklassiker som länge stod i skymundan har blivit eftertraktade samlarobjekt. (Foto: Viggo Cavling)

Svenskarnas märkliga hobby: att kasta pengar på majbrasan

Det finns något nästan rörande i hur vi behandlat våra designskatter.

Hjorths så kallade sportstugemöbler i furu – enkla, robusta, gjorda för ett liv i naturen – har länge setts som just det: enkla. Och därmed utbytbara.

Resultatet? Många har bokstavligen eldats upp.

I dag är det få kvar. Och det är precis så man skapar ett samlarobjekt.

Gör mindre – tjäna mer

Här kommer ett råd som går emot varje hemmafixarinstinkt: låt bli.

Den största värdeförstöraren på auktionsmarknaden är inte slitage. Det är välmenande renoveringar.

ANNONS

En slipning fel, en lackning för mycket – och plötsligt har du halverat värdet. I bästa fall.

Vill du göra något: fråga först. Gör sen. Eller ännu bättre, gör ingenting alls.

Trender kommer och går – kvalitet består

Allt går inte spikrakt upp. Svenskt konstglas är ett bra exempel. Det rusade i pris under 80- och 90-talet, drevs av starka samlare – och tappade sedan fart när de försvann.

Nu syns en försiktig återhämtning. Inte för att marknaden blivit nostalgisk, utan för att kvaliteten finns där.

Det är en nyttig påminnelse: hype är tillfällig. Bra grejer är det inte.

En till synes vanlig stol kan visa sig vara en investering med oväntat värde. (Foto: Viggo Cavling)

Perfect Weekend Guide: Så vet du om din stol är värd pengar

Ta en bild och skicka till ett auktionshus. Du får ofta en kostnadsfri första värdering.

Kolla signaturer, tillverkare och skick – små detaljer avgör stora pengar.

Renovera aldrig på chans. Fel åtgärd kan bli dyr.

ANNONS