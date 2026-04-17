Prylarna som blev investeringar – därför ska du rota på vinden i helgen

Glöm börsen för en sekund. Titta istället på prylarna du ärvt av din faster. Den kan vara värd mer än din senaste fondaffär – och det är inte ett skämt.
Titta på videosidan för en ren videoupplevelse.
Titta på videosidan för en ren videoupplevelse.
Vi har varit här förut. Under pandemin stängde världen och öppnade hemmen. Resor ställdes in, men konsumtionen tog inte paus. Den flyttade in i vardagsrummet. Resultatet: en ny generation köpare hittade till auktionshusen. Och de verkar inte ha gått därifrån.
Christofer Wikner, specialist på modern design hos Stockholms auktionskammare, konstaterar det som många anat: marknaden för design och inredningsobjekt är stark. Väldigt stark.
Det handlar inte längre om några få samlare med för mycket tid. Det är bredare än så. Digitaliseringen har gjort tröskeln löjligt låg. Du behöver inte ens lämna soffan för att sälja eller få en värdering. En bild räcker.
Och ibland visar det sig att det du trodde var “en helt vanlig stol” i själva verket är en biljett till en bättre weekend.
Det som driver priserna är inte särskilt mystiskt. 1900-talsdesign av kända formgivare dominerar.
Ta Axel Einar Hjorth, som ritade möbler för Nordiska Kompaniet. Eller Josef Frank för Svenskt Tenn.
Här finns något som marknaden älskar: tydlig avsändare, hög kvalitet och en historia som går att berätta över en middag.
Och priserna? De beter sig därefter. En möbel som köptes för några hundralappar för ett halvt sekel sedan kan i dag kosta tiotusentals kronor. I bästa fall betydligt mer.
Det finns något nästan rörande i hur vi behandlat våra designskatter.
Hjorths så kallade sportstugemöbler i furu – enkla, robusta, gjorda för ett liv i naturen – har länge setts som just det: enkla. Och därmed utbytbara.
Resultatet? Många har bokstavligen eldats upp.
I dag är det få kvar. Och det är precis så man skapar ett samlarobjekt.
Här kommer ett råd som går emot varje hemmafixarinstinkt: låt bli.
Den största värdeförstöraren på auktionsmarknaden är inte slitage. Det är välmenande renoveringar.
En slipning fel, en lackning för mycket – och plötsligt har du halverat värdet. I bästa fall.
Vill du göra något: fråga först. Gör sen. Eller ännu bättre, gör ingenting alls.
Allt går inte spikrakt upp. Svenskt konstglas är ett bra exempel. Det rusade i pris under 80- och 90-talet, drevs av starka samlare – och tappade sedan fart när de försvann.
Nu syns en försiktig återhämtning. Inte för att marknaden blivit nostalgisk, utan för att kvaliteten finns där.
Det är en nyttig påminnelse: hype är tillfällig. Bra grejer är det inte.
Ta en bild och skicka till ett auktionshus. Du får ofta en kostnadsfri första värdering.
Kolla signaturer, tillverkare och skick – små detaljer avgör stora pengar.
Renovera aldrig på chans. Fel åtgärd kan bli dyr.
