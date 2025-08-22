Dagens PS
Oljepriset faller – vad betyder det för investerare?

David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 22 aug. 2025Publicerad: 22 aug. 2025

Oljepriset faller delvis drivet av förväntningar om vapenvila i Ukraina och minskad geopolitisk osäkerhet. Vad betyder det här egentligen för konsumenter och investerare? 

Edvard Lundqvist, redaktionschef på Dagens PS, förklarar och reder ut.

Lägre prisnivå än vid årsskiftet

“Det vi såg kanske framför allt i slutet på veckan var ju att fredssamtalen mellan Ryssland och USA pressade ner oljepriset. Det handlar om efterfrågan och tillgång att Ryssland är en väldigt stor aktör på oljemarknaden”, säger han om orsaken till den senaste tidens utveckling av oljepriset.

I slutet av juli handlades oljan för 72,5 US dollar per fat, en siffra som nu har fallit till strax över 67 US dollar.

Oljepriset imploderar – för andra gången

Efter veckor av uppgångar och en återgång till de höga priserna innan Liberation Day och handelskrigets början har oljepriset landat en bra bit under 70 dollar.

Sedan årsskiftet är oljepriset ned runt 9 procent.

“En vapenvila skulle kunna innebära hävda sanktioner och då reagerar marknaden också.”

Positivt för Sverige

Hur påverkar då de lägre priserna konsumenter, företagare och energimarknaden? 

“På väldigt kort sikt påverkar det kanske för svensk del i första hand positivt”, säger Edvard Lundqvist och utvecklar;

“Vi köper ju i princip bara olja. Här finns det ingen egen oljeproduktion, så här märks det av i form av lägre kostnader. Du behöver inte betala lika mycket nu. Tankar företagen som du handlar av får sänkta transportkostnader.”

För länder som är oljeproducenter kan effekten bli mer negativ. Där blir oljan mindre värd vilken påverkar länder som till exempel Norge, Saudiarabien och Ryssland. 

Oljepriset könsligt för rykten

Som investerare tycker Edvard Lundqvist det är framförallt två saker man bör ha i åtanke med koppling till oljepriset.

“Dels att den här prisnivån som vi ser i dag fortfarande är en ganska hög nivå om man tar ett större perspektiv. Och om du tittar på vad de stora analysorganen säger, som IEA, så säger de att det här priset som vi har i dag egentligen är priset man har förväntat sig för i år.”

Det andra perspektivet som redaktionschefen vill lyfta är att tillgången är väldigt volatil och känslig för spekulation och rykten

“Blir det exempelvis prat om upptrappningar i Mellanöstern då ökar priset dramatiskt. Blir det prat om en vapenvilja i Ukraina så sjunker oljepriset.”

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

