Oljepriset faller – vad betyder det för investerare?

Positivt för Sverige

Hur påverkar då de lägre priserna konsumenter, företagare och energimarknaden?

“På väldigt kort sikt påverkar det kanske för svensk del i första hand positivt”, säger Edvard Lundqvist och utvecklar;

“Vi köper ju i princip bara olja. Här finns det ingen egen oljeproduktion, så här märks det av i form av lägre kostnader. Du behöver inte betala lika mycket nu. Tankar företagen som du handlar av får sänkta transportkostnader.”

För länder som är oljeproducenter kan effekten bli mer negativ. Där blir oljan mindre värd vilken påverkar länder som till exempel Norge, Saudiarabien och Ryssland.

Oljepriset könsligt för rykten

Som investerare tycker Edvard Lundqvist det är framförallt två saker man bör ha i åtanke med koppling till oljepriset.

“Dels att den här prisnivån som vi ser i dag fortfarande är en ganska hög nivå om man tar ett större perspektiv. Och om du tittar på vad de stora analysorganen säger, som IEA, så säger de att det här priset som vi har i dag egentligen är priset man har förväntat sig för i år.”

Det andra perspektivet som redaktionschefen vill lyfta är att tillgången är väldigt volatil och känslig för spekulation och rykten

“Blir det exempelvis prat om upptrappningar i Mellanöstern då ökar priset dramatiskt. Blir det prat om en vapenvilja i Ukraina så sjunker oljepriset.”

