Oljepriset faller delvis drivet av förväntningar om vapenvila i Ukraina och minskad geopolitisk osäkerhet. Vad betyder det här egentligen för konsumenter och investerare?
Oljepriset faller – vad betyder det för investerare?
Mest läst i kategorin
Största genombrottet för elbilar – lättare, billigare och bättre
En europeisk forskningssatsning har tagit fram en banbrytande batteriteknik som kan avgöra framtiden för elbilar. Med nya, miljövänliga material och samma produktionslinjer som idag kan både pris, räckvidd och laddtid förbättras radikalt. Vi bad Åsa Wallenrud, motorjournalist på Dagens PS, förklara varför tekniken väcker så stor uppmärksamhet. Nytt material till elbilar – utan nya fabriker …
Sparpsykologens bästa tips: Så hanterar du oron på börsen i höst
Inför hösten finns det många osäkerheter gällande börsen. Det kan skapa stress och leda till fel beslut om man inte tänker till kring risk. Niklas Laninge, sparpsykolog på Opti, delar med sig av sina bästa råd. Se även: Ekonomisk ångest efter semestern? Här är psykologens tre steg ut – Dagens PS Två risktyper – både är …
Elbilarna du bör undvika: "Folk har blivit inlåsta i sina bilar"
Allt fler väljer elbil, men vissa modeller gör sina ägare rejält frustrerade. I en ny rapport pekas flera elbilar ut som särskilt problemtyngda. Vi bad Åsa Wallenrud, motorjournalist på Dagens PS, reda ut vilka som bör undvikas. Dålig mjukvara ger dålig elbil “En elbil är så beroende av mjukvaran att allting måste funka smidigt”, säger …
Nya rekord för guld: "Tullarna har gett en dubbeleffekt"
Priset på guld har under sommaren återigen nått nya rekordnivåer och är nu upp drygt 28 procent sedan årsskiftet. Osäkerheten kring tullar bidrar på flera olika sätt att elda på priset menar Dagens PS redaktionschef Edvard Lundqvist. Se även: Därför rusar Oslobörsen: “En högborg för kassaflöden” – Dagens PS Tullar på guldtackor? Nya besked kring …
Därför rusar Oslobörsen: "En högborg för kassaflöden"
Norge springer ifrån Sverige på börsen. Under 2025 har Oslobörsen utklassat Stockholmsbörsen – och det är ingen tillfällighet. Dagens PS ekonomiskribent David Ingnäs rapporterar direkt från Oslo om vad som ligger bakom börslyftet. En femårsresa uppåt för Oslobörsen Medan Stockholmsbörsen stått och stampat har Oslos motsvarighet gått som tåget. Faktum är att den norska börsen …
Edvard Lundqvist, redaktionschef på Dagens PS, förklarar och reder ut.
Se även: Största genombrottet för elbilar – lättare, billigare och bättre – Dagens PS
Lägre prisnivå än vid årsskiftet
“Det vi såg kanske framför allt i slutet på veckan var ju att fredssamtalen mellan Ryssland och USA pressade ner oljepriset. Det handlar om efterfrågan och tillgång att Ryssland är en väldigt stor aktör på oljemarknaden”, säger han om orsaken till den senaste tidens utveckling av oljepriset.
I slutet av juli handlades oljan för 72,5 US dollar per fat, en siffra som nu har fallit till strax över 67 US dollar.
Oljepriset imploderar – för andra gången
Efter veckor av uppgångar och en återgång till de höga priserna innan Liberation Day och handelskrigets början har oljepriset landat en bra bit under 70 dollar.
Sedan årsskiftet är oljepriset ned runt 9 procent.
“En vapenvila skulle kunna innebära hävda sanktioner och då reagerar marknaden också.”
Senaste nytt
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 4 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Positivt för Sverige
Hur påverkar då de lägre priserna konsumenter, företagare och energimarknaden?
“På väldigt kort sikt påverkar det kanske för svensk del i första hand positivt”, säger Edvard Lundqvist och utvecklar;
“Vi köper ju i princip bara olja. Här finns det ingen egen oljeproduktion, så här märks det av i form av lägre kostnader. Du behöver inte betala lika mycket nu. Tankar företagen som du handlar av får sänkta transportkostnader.”
För länder som är oljeproducenter kan effekten bli mer negativ. Där blir oljan mindre värd vilken påverkar länder som till exempel Norge, Saudiarabien och Ryssland.
Oljepriset könsligt för rykten
Som investerare tycker Edvard Lundqvist det är framförallt två saker man bör ha i åtanke med koppling till oljepriset.
“Dels att den här prisnivån som vi ser i dag fortfarande är en ganska hög nivå om man tar ett större perspektiv. Och om du tittar på vad de stora analysorganen säger, som IEA, så säger de att det här priset som vi har i dag egentligen är priset man har förväntat sig för i år.”
Det andra perspektivet som redaktionschefen vill lyfta är att tillgången är väldigt volatil och känslig för spekulation och rykten
“Blir det exempelvis prat om upptrappningar i Mellanöstern då ökar priset dramatiskt. Blir det prat om en vapenvilja i Ukraina så sjunker oljepriset.”
Se även: Därför rusar Oslobörsen: “En högborg för kassaflöden” – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
Senaste nytt
Veckans börsprofil: "Vi står inför en större uppgång"
Intresset för grafer och börspsykologi föddes som 14-åring i samband med aktie-SM. Just den tävlingen blev ingen framgång men i dag försörjer han sig på börsen, är en av Sveriges mest uppmärksammade börsprofeter med över 47 000 följare på X och vd för Marketmate, "ett Pricerunner för investeringar". För Dagens PS läsare avslöjar David "Tenbagger" …
Oljepriset faller – vad betyder det för investerare?
Oljepriset faller delvis drivet av förväntningar om vapenvila i Ukraina och minskad geopolitisk osäkerhet. Vad betyder det här egentligen för konsumenter och investerare? Edvard Lundqvist, redaktionschef på Dagens PS, förklarar och reder ut. Se även: Största genombrottet för elbilar – lättare, billigare och bättre – Dagens PS Lägre prisnivå än vid årsskiftet "Det vi såg kanske framför …
Så kan din partner förstöra din karriär
Vill du lyckas i karriären? Då finns en riskfaktor du kanske inte tänkt på – din partner kan avgöra om du tar nästa steg eller inte. Det pratas om nätverk, chefer och utbildning. Men den största påverkan på din karriär kan i själva verket ske hemma. Experter pekar ut relationen som en avgörande faktor för …
Var tredje ljuger när de söker jobb – så avslöjas bluffen
Konkurrensen om jobben är stenhård. För vissa blir lösningen att tänja på sanningen – eller rent av ljuga – för att öka sina chanser. En färsk rapport från FlexJobs visar att var tredje amerikansk arbetstagare erkänner att de ljugit i sina cv:n. Svenskarna är snäppet värre. Enligt Sveriges Radio söker hälften av oss jobb med …
Revolution: Dörr-till-dörr-leverans av elbil direkt från Kina
Att köpa en ny bil har länge varit en process som krävt ett besök hos en bilhandlare. Men nu utmanas den traditionella modellen. Ett kinesiskt e-handelsföretag lanserar en ny tjänst som gör det möjligt att beställa en väglegal elbil online och få den hemlevererad, direkt från Kina. Denna utveckling kan förändra hur vi ser på …