Norge springer ifrån Sverige på börsen. Under 2025 har Oslobörsen utklassat Stockholmsbörsen – och det är ingen tillfällighet.
Därför rusar Oslobörsen: "En högborg för kassaflöden"
Mest läst i kategorin
Ekonomisk ångest efter semestern? Här är psykologens tre steg ut
Semestern är slut men spåren efter de höga utgifterna hänger kvar. Många kliver in i hösten med en gnagande känsla av ekonomisk obalans. Hur vänder man på det? Vi träffar Niklas Laninge, sparpsykolog på Opti, som guidar oss genom höstens ekonomiska uppvaknande. Läs även:Säljer fonder för att semestra: ”Tar från sitt framtida jag”. Dagens PS …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. “Det har varit mer utmanande än vad vi trott”, säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Ekobrott för miljarder – svenskarna litar inte på politikerna
Många svenskar är beredda att acceptera ökad övervakning om det leder till att ekobrotten minskar. Det visar “Veckans fråga” som tidningen Realtid har ställt till sina läsare. Läs även: Brottsligheten växer – här sker flest ekobrott – Dagens PS Ekobrott för 150 miljarder “Resultaten är anmärkningsvärda. Hela 9 av 10 är beredda att acceptera mer övervakning om …
Därför har äldre entreprenörer större chans att lyckas
Sedan 2015 har Günther Mårder följt hundratals svenska entreprenörer i rollen som juryordförande och programledare för EY:s Entreprenour of the Year. I PS Studio delar han med sig av vad som faktiskt avgör vilka som når hela vägen – och varför en äldre entreprenör oftare lyckas. EY:s Entreprenör of the Year är ett av världens …
Företag jagar talang – men lyckas inte behålla den
Miljoner läggs på rekrytering, men för lite på att få människor att trivas. I PS Studio förklarar Stefan Engeseth varför kortsiktigt ledarskap får företagets talang att fly – och hur det kan brytas. Rekryteringsannonserna är många. Karriärsajterna kokar. Men när nyanställda väl kliver in genom dörren är det ofta början på ett kortvarigt förhållande. “Man …
Dagens PS ekonomiskribent David Ingnäs rapporterar direkt från Oslo om vad som ligger bakom börslyftet.
En femårsresa uppåt för Oslobörsen
Medan Stockholmsbörsen stått och stampat har Oslos motsvarighet gått som tåget. Faktum är att den norska börsen har fördubblat sitt värde på fem år.
“Det sa Roger Berntsen på Nordnet när jag pratade med honom”, säger David Ingnäs.
Han lyfter fram att Oslobörsen domineras av sektorer som är mindre räntekänsliga som energi, finans, olja och telekom till skillnad från Stockholmsbörsen där fastigheter och tillväxtbolag tyngs av högre räntor.
Senaste nytt
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Norrvidden flyger högt
“Uppgången är bred vilket är ett hälsotecken för en börs”, säger Berntsen enligt Ingnäs.
Bäst i år? Flygbolaget Norrvidden, upp 50 procent. Försäkringsbolaget Gjensidige är upp 40 procent, och försvarsbolaget Kongsberg är ännu en vinnare i takt med det ökade intresset för säkerhet.
“Man brukar säga att det snabbaste sättet att bli miljonär är att vara miljardär och köpa ett flygbolag, men det stämmer inte i Norge i år”, säger Ingnäs med ett skratt.
Kassaflödenas högborg
Norges börs är just nu det raka motståndet till den danska, där Novo Nordisks fall dragit med sig hela marknaden. Norge å andra sidan glänser med starka kassaflöden och en bredd av lönsamma sektorer.
“Berntsen kallar det kassaflödenas högborg”, berättar Ingnäs.
Här hittar man energi, shipping och en rad laxbolag, den så kallade “sjömaten”, vilket visar vikten av att sprida risker även inom Norden.
Även om aktier inte är en lika utbredd folksport i Norge som i Sverige har årets uppgångar satt spår.
“Det märks ett ökat intresse för både norska och utländska aktier”, säger Ingnäs.
Se även:
Ekonomisk ångest efter semestern? Här är psykologens tre steg ut
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Senaste nytt
Zelenskyj reser till Washington – ska träffa Trump
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj bekräftar att han åker till USA på måndag för att möta president Donald Trump. Resan går till Washington, där Zelenskyj och Trump ska hålla samtal. Det uppger han själv på Telegram, skriver SVT. Bekräftar resan Missa inte: Tullarna Trump talade om – men aldrig införde. Dagens PS ”Tack för inbjudan”, skriver …
Expert: Riksbanken pausar – men sänkning väntar
Svensk ekonomi rör sig framåt i snigelfart. Därför väntas Riksbanken hålla räntan still i augusti. Men hösten kan bli annorlunda. Inflationen ligger kvar över prognos och konjunkturen stampar. På onsdag väntas Riksbanken hålla styrräntan oförändrad men redan i höst ser SEB:s seniorekonom Robert Bergqvist en sänkning som sannolik. Missa inte: Tullarna Trump talade om – …
Högsta domstolen avgör motionstävling
Många ärenden har passerat Högsta domstolen, HD. Men det här kan vara första gången vår högsta juridiska instans avgör en idrottstävling. Det handlar om Göteborgsvarvet, den halvmara i Göteborg där KO har varit i strid med arrangörerna. Nu ger Högsta domstolen KO rätt. Det var ”oskäligt” av Göteborgs friidrottsförbund att behålla konsumenternas pengar när Göteborgsvarvet …
Därför rusar Oslobörsen: "En högborg för kassaflöden"
Norge springer ifrån Sverige på börsen. Under 2025 har Oslobörsen utklassat Stockholmsbörsen – och det är ingen tillfällighet. Dagens PS ekonomiskribent David Ingnäs rapporterar direkt från Oslo om vad som ligger bakom börslyftet. En femårsresa uppåt för Oslobörsen Medan Stockholmsbörsen stått och stampat har Oslos motsvarighet gått som tåget. Faktum är att den norska börsen …
Guldsmed gripen - penningtvätt för 55 miljoner
En guldsmed åtalas för penningtvätt via guldtransaktioner mellan Danmark och Dubai. På fredag ställs han inför rätta. Den 28-åriga guldsmeden greps på torsdagen vid tullporten på Köpenhamns flygplats. I bagaget fanns 12 kilo guld och nu misstänks han ha tvättat pengar för över 55 miljoner kronor. Missa inte: Tiny House från Sverige tar världen med …