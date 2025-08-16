Dagens PS
Därför rusar Oslobörsen: "En högborg för kassaflöden"

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 16 aug. 2025Publicerad: 16 aug. 2025

Norge springer ifrån Sverige på börsen. Under 2025 har Oslobörsen utklassat Stockholmsbörsen – och det är ingen tillfällighet.

Dagens PS ekonomiskribent David Ingnäs rapporterar direkt från Oslo om vad som ligger bakom börslyftet.

En femårsresa uppåt för Oslobörsen

Medan Stockholmsbörsen stått och stampat har Oslos motsvarighet gått som tåget. Faktum är att den norska börsen har fördubblat sitt värde på fem år.

“Det sa Roger Berntsen på Nordnet när jag pratade med honom”, säger David Ingnäs.

Han lyfter fram att Oslobörsen domineras av sektorer som är mindre räntekänsliga som energi, finans, olja och telekom till skillnad från Stockholmsbörsen där fastigheter och tillväxtbolag tyngs av högre räntor.

Norrvidden flyger högt

“Uppgången är bred vilket är ett hälsotecken för en börs”, säger Berntsen enligt Ingnäs.

Bäst i år? Flygbolaget Norrvidden, upp 50 procent. Försäkringsbolaget Gjensidige är upp 40 procent, och försvarsbolaget Kongsberg är ännu en vinnare i takt med det ökade intresset för säkerhet.

“Man brukar säga att det snabbaste sättet att bli miljonär är att vara miljardär och köpa ett flygbolag, men det stämmer inte i Norge i år”, säger Ingnäs med ett skratt.

Kassaflödenas högborg

Norges börs är just nu det raka motståndet till den danska, där Novo Nordisks fall dragit med sig hela marknaden. Norge å andra sidan glänser med starka kassaflöden och en bredd av lönsamma sektorer.

“Berntsen kallar det kassaflödenas högborg”, berättar Ingnäs.

Här hittar man energi, shipping och en rad laxbolag, den så kallade “sjömaten”, vilket visar vikten av att sprida risker även inom Norden.

Även om aktier inte är en lika utbredd folksport i Norge som i Sverige har årets uppgångar satt spår.

“Det märks ett ökat intresse för både norska och utländska aktier”, säger Ingnäs.

EkonomiNorgeStockholmsbörsen
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

