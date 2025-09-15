Dagens PS
Ökad svensk konsumtion och hajpade försvarsaktier

Uppdaterad: 15 sep. 2025

Börsbarometern är tillbaka, och det med nya spaningar från makro till aktier. Redaktionschef Edvard Lundkvist och ekonomiskribent David Ingnäs växlar perspektiv mellan räntebesked, konsumtion och ett Europa i gungning.

Det är snart ett år sedan USA:s centralbank Fed senast sänkte styrräntan. Nästa besked väntas inom några veckor och enligt David Ingnäs är det kanske den minst överraskande räntesänkningen på länge.

“Alla förväntar sig att Fed sänker igen, frågan är bara om det blir 0,25 eller 0,5 procent”, säger han i veckans Börsbarometern.

Även i Sverige lutar det åt en ny räntesänkning i september. Men den verkliga nyheten, menar duon, är hur mycket förhoppningar som nu knyts till just räntesänkningar.

“Det är som att hela börsen, hushållen och politikerna sätter sitt hopp till räntan. Den ska få igång konsumtionen, sänka guldet och lyfta börsen”, säger Edvard Lundkvist.

Svensk konsumtion visar livstecken

Samtidigt kommer positiva signaler från hemmaplan. Konsumtionen i Sverige har börjat röra sig uppåt igen, även om SCB:s rubrik, att hushållens konsumtion låg still, kanske inte berättade hela sanningen.

“Ser man på siffrorna från år till år syns en tydlig ökning”, säger Ingnäs.

Kreditkortsdata och preliminära augustisiffror pekar också mot fortsatt ökad aktivitet bland svenska konsumenter. Den inhemska efterfrågan beskrivs som motorn för den återhämtning alla väntar på.

“Vi har inte så mycket tilltro till omvärlden just nu. Det är här hemma det måste börja hända”, säger Lundkvist.

Från konsumtion till ett svagt Europa

På andra sidan Östersjön ser det betydligt dystrare ut. Europa dras med krig, energiberoende, och nu också ett politiskt landskap där mitten krymper.

“Titta på Frankrike, där mittenpartierna har förlorat sin förmåga att driva igenom reformer. Eller på Norge, där blockpolitiken polariseras ytterligare”, säger Lundkvist.

Den ekonomiska osäkerheten i Europa väcker oro, inte minst eftersom svensk export är starkt beroende av just den europeiska marknaden.

“Europa är en skakig plats just nu. Och vi vet att marknaden ogillar osäkerhet”, konstaterar Ingnäs.

Är försvarssektorn nästa AI-bubbla?

Samtidigt som Europa rustar upp har försvarsaktier blivit småspararnas favorit. Saab har seglat upp som det mest köpta bolaget hos många nätmäklare, och fondförvaltare har sett kapitalflöden i miljarder.

Men det kan finnas skäl att nyansera bilden.

“Det är en kapplöpning bland analyshus att hinna sänka riktkurserna först. Många bolag i sektorn har rusat väldigt snabbt”, säger Ingnäs.

Förvaltaren Joakim Agerbeck, som intervjuades nyligen av Dagens PS, pekade på att försvarssektorn präglas av långa investeringscykler – vilket gör att hajpen kan slå fel om man stirrar sig blind på kortsiktig kursutveckling.

“Det här påminner om AI. Det är inte en fråga om det blir stort, utan när och till vilket pris”, säger Lundkvist.

