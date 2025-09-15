Börsbarometern är tillbaka, och det med nya spaningar från makro till aktier. Redaktionschef Edvard Lundkvist och ekonomiskribent David Ingnäs växlar perspektiv mellan räntebesked, konsumtion och ett Europa i gungning.
Ökad svensk konsumtion och hajpade försvarsaktier
Kraftigt bakslag för Rysslands handel med Kina
Samarbetet mellan Kina och Ryssland har setts som en nödvändig räddningsplanka för Moskva efter invasionen av Ukraina. Men färska siffror pekar på ett tydligt trendbrott. Efter två år av explosiv tillväxt backar Kinas export till Ryssland med över 16 procent på årsbasis. Den totala handeln mellan länderna har fallit i augusti – det största tappet …
Investerare flockas till AI-fonderna – expert varnar för fälla
AI är det hetaste temat på börsen just nu – men samtidigt varnar experterna för att sparare kan vara på väg in i en bubbla. I studion berättar Dagens PS-ekonomiskribent David Ingnäs varför uppgången kan bli farlig. På kort tid har AI-fonderna gått från nischfenomen till ett globalt spararfavorit. Enligt en ny rapport från Morningstar …
Krypto blir en del av Sveriges vardagsekonomi
Kryptovaluta tar ett ordentligt steg närmare vardagsekonomin. Med Bybits nya Mastercard-kopplade betalkort, som nu lanseras i Norden, blir det möjligt för svenska konsumenter att betala med krypto i butik och online, lika enkelt som med ett vanligt bankkort. Krypto möter vardagsekonomi ”Krypto har länge varit en egen värld, vid sidan av den traditionella finansbranschen. Nu …
Het AI, iskallt barnafödande och Klarna till börsen
Det är mycket som rör sig på marknaden i höst. I första avsnittet av Börsbarometern efter sommaren spanar redaktionschef Edvard Lundkvist och ekonomijournalist David Ingnäs in både högtryck och lågtryck på börshimmeln – från AI-investeringar till demografisk kris. Enligt en ny global undersökning från Salesforce är AI inte längre bara ett verktyg för kostnadsjakt. Nu …
Därför jagar hon börsens småbolag
Att investera i småbolag är inte för alla men rätt hanterat kan det ge stor avkastning. Förvaltaren Matilda Karlsson vet vad hon letar efter. Små bolag har pressats hårt av marknadsläget de senaste åren, men historiskt har de utklassat storbolagen. Nu kan ett nytt fönster öppnas för investerare med tålamod. “Vi tror att gapet kommer …
Det är snart ett år sedan USA:s centralbank Fed senast sänkte styrräntan. Nästa besked väntas inom några veckor och enligt David Ingnäs är det kanske den minst överraskande räntesänkningen på länge.
“Alla förväntar sig att Fed sänker igen, frågan är bara om det blir 0,25 eller 0,5 procent”, säger han i veckans Börsbarometern.
Även i Sverige lutar det åt en ny räntesänkning i september. Men den verkliga nyheten, menar duon, är hur mycket förhoppningar som nu knyts till just räntesänkningar.
“Det är som att hela börsen, hushållen och politikerna sätter sitt hopp till räntan. Den ska få igång konsumtionen, sänka guldet och lyfta börsen”, säger Edvard Lundkvist.
Svensk konsumtion visar livstecken
Samtidigt kommer positiva signaler från hemmaplan. Konsumtionen i Sverige har börjat röra sig uppåt igen, även om SCB:s rubrik, att hushållens konsumtion låg still, kanske inte berättade hela sanningen.
“Ser man på siffrorna från år till år syns en tydlig ökning”, säger Ingnäs.
Kreditkortsdata och preliminära augustisiffror pekar också mot fortsatt ökad aktivitet bland svenska konsumenter. Den inhemska efterfrågan beskrivs som motorn för den återhämtning alla väntar på.
“Vi har inte så mycket tilltro till omvärlden just nu. Det är här hemma det måste börja hända”, säger Lundkvist.
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Från konsumtion till ett svagt Europa
På andra sidan Östersjön ser det betydligt dystrare ut. Europa dras med krig, energiberoende, och nu också ett politiskt landskap där mitten krymper.
“Titta på Frankrike, där mittenpartierna har förlorat sin förmåga att driva igenom reformer. Eller på Norge, där blockpolitiken polariseras ytterligare”, säger Lundkvist.
Den ekonomiska osäkerheten i Europa väcker oro, inte minst eftersom svensk export är starkt beroende av just den europeiska marknaden.
“Europa är en skakig plats just nu. Och vi vet att marknaden ogillar osäkerhet”, konstaterar Ingnäs.
Är försvarssektorn nästa AI-bubbla?
Samtidigt som Europa rustar upp har försvarsaktier blivit småspararnas favorit. Saab har seglat upp som det mest köpta bolaget hos många nätmäklare, och fondförvaltare har sett kapitalflöden i miljarder.
Men det kan finnas skäl att nyansera bilden.
“Det är en kapplöpning bland analyshus att hinna sänka riktkurserna först. Många bolag i sektorn har rusat väldigt snabbt”, säger Ingnäs.
Förvaltaren Joakim Agerbeck, som intervjuades nyligen av Dagens PS, pekade på att försvarssektorn präglas av långa investeringscykler – vilket gör att hajpen kan slå fel om man stirrar sig blind på kortsiktig kursutveckling.
“Det här påminner om AI. Det är inte en fråga om det blir stort, utan när och till vilket pris”, säger Lundkvist.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Historiskt: Alphabet tar plats i exklusiv börsklubb
Alphabet har som fjärde bolag i historien anslutit sig till 3 biljoner dollar-klubben under måndagen. God nyheter i rätten och bra förutsättningar för AI la grunden. Aktierna i sökjätten steg med mer än 4 procent på börsen under måndagen, skriver bland annat CNBC. Därmed har bolaget anslutit sig till en exklusiv klubb av företag med …
AI-bolaget kan bli historiens största börsnotering
Världen största börsnotering kan vara på väg när OpenAI förbereder sig för att för "go public". Men det finns flera frågor att reda ut innan det blir verklighet. OpenAI kan stå inför en kapitalmarknadsmässig milstolpe. I förra veckan meddelade bolaget att de har ingått ett preliminärt avtal med Microsoft som kan bana väg för en …
Här slår staten ner på två guldlägen
Ett guldläge. Kanske två. Men i båda fallen agerar Konkurrensverket och ser till att smakar det, så kostar det både i Ovanåker och Ludvika. När Konkurrensverket inte får anmälningar att nagelfara ägnar man sig åt vad man kallar ”sin löpande omvärldsbevakning”. Den här gången har bevakningen drabbat kommunerna Ludvika och Ovanåker, som nu får varsin …
Ett litet slott nära Uppsala, kanske?
Som ett litet slott. Men inte så litet ändå. 600 kvadratmeter boyta räcker för de flesta. Nu är Jällsta herrgård nära Uppsala till salu. En slottsliknande gård med anor från 1700-talet, kan det vara något? Det tycker uppenbarligen många, för Jällsta herrgård i Björklinge är en klickraket hos Hemnet (börskurs Hemnet Group). Herrgården ligger norr …
Pension vid 40? Så mycket måste du spara
Vid 40 väljer många karriärkliv, andra vill checka ut tidigt. För en växande grupp handlar det om att spara sig fri före pensionsåldern. Att lämna arbetslivet långt före pensionsåldern kräver stenhårt sparande, smarta investeringar och en livsstil som många inte är beredda att leva. Så hur mycket måste man egentligen spara? En expert förklarar hur …