Ökad svensk konsumtion och hajpade försvarsaktier

Det är snart ett år sedan USA:s centralbank Fed senast sänkte styrräntan. Nästa besked väntas inom några veckor och enligt David Ingnäs är det kanske den minst överraskande räntesänkningen på länge.

“Alla förväntar sig att Fed sänker igen, frågan är bara om det blir 0,25 eller 0,5 procent”, säger han i veckans Börsbarometern.

Även i Sverige lutar det åt en ny räntesänkning i september. Men den verkliga nyheten, menar duon, är hur mycket förhoppningar som nu knyts till just räntesänkningar.

“Det är som att hela börsen, hushållen och politikerna sätter sitt hopp till räntan. Den ska få igång konsumtionen, sänka guldet och lyfta börsen”, säger Edvard Lundkvist.

Svensk konsumtion visar livstecken

Samtidigt kommer positiva signaler från hemmaplan. Konsumtionen i Sverige har börjat röra sig uppåt igen, även om SCB:s rubrik, att hushållens konsumtion låg still, kanske inte berättade hela sanningen.

“Ser man på siffrorna från år till år syns en tydlig ökning”, säger Ingnäs.

Kreditkortsdata och preliminära augustisiffror pekar också mot fortsatt ökad aktivitet bland svenska konsumenter. Den inhemska efterfrågan beskrivs som motorn för den återhämtning alla väntar på.

“Vi har inte så mycket tilltro till omvärlden just nu. Det är här hemma det måste börja hända”, säger Lundkvist.