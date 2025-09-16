Handlare förbereder sig på en räntesänkning från USA:s centralbank Federal Reserve, det får euron att närma sig den starkaste nivån på fyra år.
Euron närmar sig högsta nivån på fyra år
Bloomberg rapporterar att euron tidigare på tisdagen stängde mot sin högsta nivå på fyra år när investerarna räknar med att den amerikanska centralbanken Fed kommer in med en ny räntesänkning.
Om Federal Reserve sänker räntan som väntat står det i bjärt kontrast till Europeiska centralbankens linje där räntorna lämnats oförändrade två möten i rad.
Så mycket har euron stigit i dag
Euron steg i dag, tisdag, med 0,3 procent till 1,1791 dollar, vilket uppges vara den högsta nivån sedan 3 juli och nära fyraårshögsta, enligt Bloomberg.
Läs också: Strateger varnar för tillfällig tvärnit i börsrallyt DagensPS
Den gemensamma valutan är upp med nästan 14 procent hittills i år, konstaterar nyhetsbyrån och berättar att det är den bästa period på nio månader som euron upplevt någonsin.
Om euron fortsätter klättra över 1,1829 dollar, som den noterade i juli månad i år, skulle det innebära att den europeiska växelkursen når sin starkaste nivå sedan september 2021, framgår det.
Det väntas ge växelkursen mer bränsle
Euron stiger på förväntan att ECB inte petar på räntorna vid sidan av Feds penningpolitiska lättnader.
Det hela förstärks av utsikter om att Fed sänker räntorna med 25 punkter vid tre tillfällen innan årets slut.
Efterfrågan ökar på optioner som ger rätt att köpa euron, även optimism kännetecknar dollaroptionerna och det finns, skriver Bloomberg, ”en betydande aptit för strike-optioner över 1,20 dollar”.
Samtidigt uppges hedgefonder nu positionera sig mot ”enkla satsningar på vinster” från tidigare hausseartade exponeringar. Deutsche Bank konstaterar att investerare tar ner sin horisont mot dollarn i vad som beskrivs vara ”rekordfart”.
Morgan Stanley konstaterar, enligt nyhetsbyrån, att den taktiska dollarpositioneringen är “neutral inför Fed-beslutet” vilket kan bana väg för ytterligare uppgångar i euron.
Läs även: ECB-topp: Inga skäl att sänka räntan nu DagensPS
Missa inte: Raset fortsätter: Marknaden flyr från dollarn DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
