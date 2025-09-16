Euron närmar sig högsta nivån på fyra år

Bloomberg rapporterar att euron tidigare på tisdagen stängde mot sin högsta nivå på fyra år när investerarna räknar med att den amerikanska centralbanken Fed kommer in med en ny räntesänkning.

Om Federal Reserve sänker räntan som väntat står det i bjärt kontrast till Europeiska centralbankens linje där räntorna lämnats oförändrade två möten i rad.

ANNONS

Så mycket har euron stigit i dag

Euron steg i dag, tisdag, med 0,3 procent till 1,1791 dollar, vilket uppges vara den högsta nivån sedan 3 juli och nära fyraårshögsta, enligt Bloomberg.

Läs också: Strateger varnar för tillfällig tvärnit i börsrallyt DagensPS

Den gemensamma valutan är upp med nästan 14 procent hittills i år, konstaterar nyhetsbyrån och berättar att det är den bästa period på nio månader som euron upplevt någonsin.

Om euron fortsätter klättra över 1,1829 dollar, som den noterade i juli månad i år, skulle det innebära att den europeiska växelkursen når sin starkaste nivå sedan september 2021, framgår det.