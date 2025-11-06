Dagens PS
Lotta Faxén inför fond-comebacken: "Här letar jag aktier nu"

David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 06 nov. 2025Publicerad: 06 nov. 2025

Lotta Faxén gör comeback som småbolagsförvaltare på Aktie-Ansvar efter att ha lämnat Lannebo vid årsskiftet.

Som gäst i PS Studio berättar hon nu hur hon ser på det sargade småbolagssegmentet, var hon letar investeringar till fonden och vilken småländsk aktiefavorit hon just nu föredrar.

Flera tuffa år för småbolag

Småbolag har underpresterat börsen som helhet i nära tre år. Något som inte hör till vanligheterna.

“Jag började jobba år 2000 och jag har faktiskt aldrig varit med om något liknande. Nästan varje år har ju småbolag överpresterat börsen som helhet”, säger Lotta Faxén om de senaste årens svaga kursgrafer för börsens mindre bolag.

“Om vi ska backa bandet till varför jag tror att småbolag som grupp gått lite sämre så är det exempelvis så att många av dem har väldigt mycket byggexponering. Och det vet ju alla att bostadsbyggandet har ju i princip stannat av helt och hållet”, resonerar hon och pekar samtidigt på kapitalutflödet från småbolagen.

Men kan det då vara den perfekta tajmingen att starta en småbolagsfond nu som Lotta Faxen ska göra i slutet av november?

Senaste nytt

Ser goda förutsättningar 2026

Ja, flera faktorer talar faktiskt för det.

“Jag tror att det finns ganska goda förutsättningar för att konsumenten i Sverige ska må lite bättre nästa år. Man sänker matmomsen, räntorna har ju kommit ned för alla som betalar bolåneräntor och de som jobbar får skattelättnader om man jobbar”, lyfter hon men tillägger också;

“Sen om de pengarna kommer gå till konsumtion eller till sparande, det vet man ju inte riktigt”.

Lotta Faxen kan inte avslöja några konkreta innehav ännu eftersom fonden formellt inte har startat – däremot kan hon berätta var hon kikar lite extra.

Här letar hon aktier nu

“Jag var ju faktiskt varit ledig i sju och en halv månad. Så jag har haft gott om tid på mig att titta på bolag”, säger hon med ett skratt.

Hon beskriver att hon letar brett, gärna bolag som haft det lite extra tufft och fått sig en törn under årets volatila börs.

“Men även bolag som klarar sig ganska bra trots en väldigt knepig omvärld”, säger hon och nämner både bygg- och fastighetssektorn samt konsumentsektorn givet grundanalysen att hushållen får mer i plånboken.

I början av året var småländska Lotta Faxén Veckans börsprofil i Dagens PS och berättade då att Inwido (börskurs Inwido) var hennes favorit-aktie från hembygden.

Fönsterbolaget har haft ett tufft 2025 men förvaltar-veteranen ser ändå ljusglimtar;

“Det jag tycker är positivt med Inwido ändå är att de lyckas hålla sina marginaler på relativt höga nivåer. Så Inwido är väl fortfarande lite av en favorit, trots att omständigheterna för bolaget kanske inte är de roligaste just nu”.

