Lotta Faxén inför fond-comebacken: "Här letar jag aktier nu"

Som gäst i PS Studio berättar hon nu hur hon ser på det sargade småbolagssegmentet, var hon letar investeringar till fonden och vilken småländsk aktiefavorit hon just nu föredrar.

Se även: Sparkonto utan ränta? “Som falukorv utan kött” – Dagens PS

Flera tuffa år för småbolag

Småbolag har underpresterat börsen som helhet i nära tre år. Något som inte hör till vanligheterna.

“Jag började jobba år 2000 och jag har faktiskt aldrig varit med om något liknande. Nästan varje år har ju småbolag överpresterat börsen som helhet”, säger Lotta Faxén om de senaste årens svaga kursgrafer för börsens mindre bolag.

“Om vi ska backa bandet till varför jag tror att småbolag som grupp gått lite sämre så är det exempelvis så att många av dem har väldigt mycket byggexponering. Och det vet ju alla att bostadsbyggandet har ju i princip stannat av helt och hållet”, resonerar hon och pekar samtidigt på kapitalutflödet från småbolagen.

Men kan det då vara den perfekta tajmingen att starta en småbolagsfond nu som Lotta Faxen ska göra i slutet av november?