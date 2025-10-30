Det svenska året på börsen 2025 har varit gynnsamt, men i en global jämförelse börjar tålamodet tryta.
Svenska börsen släpar, bankerna glänser och AI har en baksmälla
I Börsbarometern denna vecka synar redaktionschef Edvard Lundkvist och ekonomijournalist David Ingnäs både glasets halvfulla och halvtomma sidor.
“Svenska börsen är upp fem till sex procent i år, och det är egentligen ganska bra”, säger David Ingnäs. “Men jämfört med USA, Tyskland eller Finland ligger vi efter.”
USA-börserna har rusat över 40 procent sedan botten i april. Även grannländer som Finland och Norge springer ifrån Sverige. Det skaver – särskilt när svenska börsen tycks hänga med i nedgångar, men sällan i uppgångar.
Börsen: “Det är alltid vi som ligger steget efter”
“Vid varje nedställ är vi med, men när det vänder uppåt ligger vi steget bakom”, säger Lundkvist. “Det väcker frågan, varför sticker inte Stockholmsbörsen upp mer?”
Sverige beskrivs ofta som omvärldsberoende, men det är ett argument som inte längre biter fullt ut. Även andra länder lever med osäker omvärld men deras börser går starkare.
Samtidigt kan det finnas en fördel: kanske har svenska börsen redan prissatt en del av oron. I så fall kan nedsidan bli mer begränsad vid en global sättning.
Bankerna och Investor håller fanan högt
Mitt i dysterheten sticker vissa sektorer ut. Bankerna har haft ett rekordår, med flera kursrekord och låga kreditförluster trots tuffare ekonomiskt läge.
“Folk verkar prioritera att betala bolån och företagslån”, säger Ingnäs. “Det är något som överraskat marknaden positivt.”
Även Investor är på väg tillbaka. Folkaktien med över 750 000 ägare har slagit index 14 år i rad, en trend som såg ut att brytas i somras, men som nu fått nytt liv.
“Senaste månaden har Investor börjat knappa in”, säger Ingnäs. “Och bolaget passerade drömgränsen nyligen 1 000 miljarder kronor i substansvärde.”
Gapet mellan börsvärde och verkligt värde är fortfarande omkring tio procent, men skulle det minska, kan Investor mycket väl slå index för 15:e året i rad.
“AI:s baksidor kan bli nästa börschock”
Avslutningsvis pekar Lundkvist ut sitt lågtryck och det handlar om tekniksektorn. Inte om hypen, utan om vad som döljer sig bakom den.
“Vi pratar aldrig om AI-teknikens baksidor, som klimatpåverkan, bristande etik och det mänskliga lidandet bakom dataträningen”, säger han.
Trenden att bara fokusera på potential kan slå tillbaka, menar han. Användare har redan börjat backa: i Europa har antalet betalande ChatGPT-användare minskat fyra månader i rad.
“Här finns stoff som kan spränga bubblan på börsen”, säger Lundqvist. “Och då kommer vi ha mycket att prata om i Börsbarometern framöver.”
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Det svenska året på börsen 2025 har varit gynnsamt, men i en global jämförelse börjar tålamodet tryta. I Börsbarometern denna vecka synar redaktionschef Edvard Lundkvist och ekonomijournalist David Ingnäs både glasets halvfulla och halvtomma sidor. "Svenska börsen är upp fem till sex procent i år, och det är egentligen ganska bra", säger David Ingnäs. "Men …