Svenska börsen släpar, bankerna glänser och AI har en baksmälla

I Börsbarometern denna vecka synar redaktionschef Edvard Lundkvist och ekonomijournalist David Ingnäs både glasets halvfulla och halvtomma sidor.

“Svenska börsen är upp fem till sex procent i år, och det är egentligen ganska bra”, säger David Ingnäs. “Men jämfört med USA, Tyskland eller Finland ligger vi efter.”

USA-börserna har rusat över 40 procent sedan botten i april. Även grannländer som Finland och Norge springer ifrån Sverige. Det skaver – särskilt när svenska börsen tycks hänga med i nedgångar, men sällan i uppgångar.

Börsen: “Det är alltid vi som ligger steget efter”

“Vid varje nedställ är vi med, men när det vänder uppåt ligger vi steget bakom”, säger Lundkvist. “Det väcker frågan, varför sticker inte Stockholmsbörsen upp mer?”

Sverige beskrivs ofta som omvärldsberoende, men det är ett argument som inte längre biter fullt ut. Även andra länder lever med osäker omvärld men deras börser går starkare.

Samtidigt kan det finnas en fördel: kanske har svenska börsen redan prissatt en del av oron. I så fall kan nedsidan bli mer begränsad vid en global sättning.