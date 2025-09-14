Samarbetet mellan Kina och Ryssland har setts som en nödvändig räddningsplanka för Moskva efter invasionen av Ukraina. Men färska siffror pekar på ett tydligt trendbrott.
Kraftigt bakslag för Rysslands handel med Kina
Efter två år av explosiv tillväxt backar Kinas export till Ryssland med över 16 procent på årsbasis. Den totala handeln mellan länderna har fallit i augusti – det största tappet i handeln sedan februari i år.
Vad ligger bakom avmattningen, och hur påverkas balansen mellan öst och väst?
Ryssland mättat på kinesiska varor
Att exporten minskar just nu handlar i första hand om att volymerna redan skjutit i höjden, menar Edvard Lundkvist, redaktionschef på Dagens PS.
Dessutom har den ryska ekonomin börjat hacka rejält. Inflationen stiger, konsumtionen minskar och efterfrågan på kinesiska produkter mattas av. Marknaden är med andra ord nära mättad, åtminstone tillfälligt.
Sanktionerna gav Kina ett guldläge
Västvärldens hårda sanktionspaket har gjort Ryssland allt mer beroende av alternativa handelsvägar. Kina – tillsammans med länder som Indien och Turkiet – har snabbt fyllt tomrummet.
“Sanktionerna skapade nästan förutsättningarna för att handeln mellan Kina och Ryssland skulle explodera”, säger Edvard Lundkvist.
Kina har såväl teknologin som industrikapaciteten Ryssland behöver, och i takt med att EU och USA slutit sina dörrar har de östliga banden stärkts.
Ett nytt ekonomiskt block i vardande
Samtidigt är utvecklingen ett tecken på en bredare geopolitisk omställning, där Kina och Ryssland försöker bryta sig loss från västs dominans över världshandeln.
“Många trodde att Rysslands ekonomi skulle kollapsa utan väst. Men genom att vända sig österut har landet lyckats hålla sig över ytan – i alla fall hittills”, säger Lundkvist.
Nu hotar dock inhemska problem att sätta stopp för det ryska ekonomiska undret. Minskad efterfrågan på varor från Kina, kraftig inflation och höjda räntor skakar om marknaden.
Chefredaktör och ansvarig utgivare för Dagens PS och Realtid. Bevakar främst politik, världshändelser och makro. Har drivit Dagens PS sedan 2018.
