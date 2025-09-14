Dagens PS
Dagensps.se
PS Studio

Kraftigt bakslag för Rysslands handel med Kina

Mikael Gullström
Mikael Gullström
Uppdaterad: 14 sep. 2025Publicerad: 14 sep. 2025

Samarbetet mellan Kina och Ryssland har setts som en nödvändig räddningsplanka för Moskva efter invasionen av Ukraina. Men färska siffror pekar på ett tydligt trendbrott.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

David Ingnäs i studion
Spela klippet
PS Studio

Investerare flockas till AI-fonderna – expert varnar för fälla

13 sep. 2025
Krypto blir vardagsekonomi
Spela klippet
PS Studio

Krypto blir en del av Sveriges vardagsekonomi

12 sep. 2025
Edvard Lundkvist och David Ingnäs
Spela klippet
PS Studio

Het AI, iskallt barnafödande och Klarna till börsen

10 sep. 2025
Matilda Karlsson om att hitta rätt småbolag
Spela klippet
PS Studio

Därför jagar hon börsens småbolag

09 sep. 2025
David Ingnäs om den eventuella höjningen av ISK-skatten
Spela klippet
PS Studio

ISK-skatt 2026: Så maxar du skattefriheten

08 sep. 2025

Efter två år av explosiv tillväxt backar Kinas export till Ryssland med över 16 procent på årsbasis. Den totala handeln mellan länderna har fallit i augusti – det största tappet i handeln sedan februari i år.

Vad ligger bakom avmattningen, och hur påverkas balansen mellan öst och väst?

ANNONS

Ryssland mättat på kinesiska varor

Att exporten minskar just nu handlar i första hand om att volymerna redan skjutit i höjden, menar Edvard Lundkvist, redaktionschef på Dagens PS.

Dessutom har den ryska ekonomin börjat hacka rejält. Inflationen stiger, konsumtionen minskar och efterfrågan på kinesiska produkter mattas av. Marknaden är med andra ord nära mättad, åtminstone tillfälligt.

Sanktionerna gav Kina ett guldläge

Västvärldens hårda sanktionspaket har gjort Ryssland allt mer beroende av alternativa handelsvägar. Kina – tillsammans med länder som Indien och Turkiet – har snabbt fyllt tomrummet.

“Sanktionerna skapade nästan förutsättningarna för att handeln mellan Kina och Ryssland skulle explodera”, säger Edvard Lundkvist.

Kina har såväl teknologin som industrikapaciteten Ryssland behöver, och i takt med att EU och USA slutit sina dörrar har de östliga banden stärkts.

ANNONS

Ett nytt ekonomiskt block i vardande

Samtidigt är utvecklingen ett tecken på en bredare geopolitisk omställning, där Kina och Ryssland försöker bryta sig loss från västs dominans över världshandeln.

“Många trodde att Rysslands ekonomi skulle kollapsa utan väst. Men genom att vända sig österut har landet lyckats hålla sig över ytan – i alla fall hittills”, säger Lundkvist.

Nu hotar dock inhemska problem att sätta stopp för det ryska ekonomiska undret. Minskad efterfrågan på varor från Kina, kraftig inflation och höjda räntor skakar om marknaden.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
EkonomiKinaRyssland
Mikael Gullström
Mikael Gullström

Chefredaktör och ansvarig utgivare för Dagens PS och Realtid. Bevakar främst politik, världshändelser och makro. Har drivit Dagens PS sedan 2018.

Mikael Gullström
Mikael Gullström

Chefredaktör och ansvarig utgivare för Dagens PS och Realtid. Bevakar främst politik, världshändelser och makro. Har drivit Dagens PS sedan 2018.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Edvard Lundkvist och Emma Fällman i studion
Spela klippet
PS Studio

Kraftigt bakslag för Rysslands handel med Kina

14 sep. 2025
ANNONS
ANNONS