Rysslands viktiga handel med Kina tappar fart

Den för Moskva viktiga handelsrelationen med Peking har börjat knaka i fogarna. Den snabba expansionen i handeln mellan de två stormakterna har plötsligt fått en oväntad inbromsning.

För bara ett år sedan talades det om rekordnivåer och om att den ryska ekonomin funnit en livlina i Kina. Men nu syns sprickorna: handeln viker, exporten tappar fart och optimismen byts mot försiktighet.

Att det sker just nu är inte en slump. Västerländska sanktioner pressar, samtidigt som kinesiska marknaden börjar mättas. Resultatet blir ett tydligt trendbrott i relationen som på kort tid framställts som ”utan gränser”.

Sanktioner mot Ryssland och mättnad

Enligt Rysslands industriminister Anton Alikhanov dämpas nu handeln av tre faktorer: västliga sanktioner, lägre råvarupriser och en mättad rysk marknad för kinesiska varor, skriver regimkritiska Moscow Times.

Efter att västerländska företag lämnat Ryssland fyllde kinesiska biltillverkare och konsumentvaror snabbt tomrummet. Men efterfrågan har svalnat. I juli stoppade ryska myndigheter dessutom importen från fyra kinesiska lastbilstillverkare, samtidigt som ryska fabriker drog ner på arbetstiden.

Siffrorna talar sitt tydliga språk: mellan januari och juli i år föll handeln med Kina med 8,1 procent jämfört med 2024, till ett värde av 125,8 miljarder dollar.