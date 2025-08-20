Sedan början på kriget i Ukraina har Ryssland mer än fördubblat handeln med Kina. Men under första halvan av 2025 minskar handelsvolymen mellan länderna.
Rysslands viktiga handel med Kina tappar fart
Den för Moskva viktiga handelsrelationen med Peking har börjat knaka i fogarna. Den snabba expansionen i handeln mellan de två stormakterna har plötsligt fått en oväntad inbromsning.
För bara ett år sedan talades det om rekordnivåer och om att den ryska ekonomin funnit en livlina i Kina. Men nu syns sprickorna: handeln viker, exporten tappar fart och optimismen byts mot försiktighet.
Att det sker just nu är inte en slump. Västerländska sanktioner pressar, samtidigt som kinesiska marknaden börjar mättas. Resultatet blir ett tydligt trendbrott i relationen som på kort tid framställts som ”utan gränser”.
Sanktioner mot Ryssland och mättnad
Enligt Rysslands industriminister Anton Alikhanov dämpas nu handeln av tre faktorer: västliga sanktioner, lägre råvarupriser och en mättad rysk marknad för kinesiska varor, skriver regimkritiska Moscow Times.
Efter att västerländska företag lämnat Ryssland fyllde kinesiska biltillverkare och konsumentvaror snabbt tomrummet. Men efterfrågan har svalnat. I juli stoppade ryska myndigheter dessutom importen från fyra kinesiska lastbilstillverkare, samtidigt som ryska fabriker drog ner på arbetstiden.
Siffrorna talar sitt tydliga språk: mellan januari och juli i år föll handeln med Kina med 8,1 procent jämfört med 2024, till ett värde av 125,8 miljarder dollar.
Inte första exporttappet
Det är inte första gången handeln mellan länderna backar sedan invasionen. Redan sommaren 2023 såg man det första tappet i ryska exporten till Kina sedan invasionen av Ukraina. Enligt kinesiska tulluppgifter minskade importen från Ryssland med 8 procent i juli det året.
Handelsvärdet mellan länderna sjönk då från 20,8 miljarder dollar i juni till 19,5 miljarder i juli. Ett trendbrott som bröt två års stadig tillväxt och signalerade att även Peking ser begränsningar i samarbetet.
Samtidigt växte Kinas export till Ryssland kraftigt, särskilt på bilmarknaden. Men även här har tillväxten mött sina gränser, och Ryssland svarar fortfarande bara för tre procent av Kinas totala export.
En mer begränsad framtid
Trots att man fortsatt slå nya rekord är det tydligt att handeln inte kan fortsätta i samma takt. Ryska ministrar pekar nu på teknologiska samarbeten och gemensamma industriprojekt som vägen framåt, snarare än råvaruexport och konsumentprodukter.
Men Kina satsar en bråkdel i Ryssland jämfört med sina investeringar i Sydostasien. Analytiker påminner om att relationen mellan länderna bygger mer på nödvändighet än på ömsesidig tillit.
Det som en gång lyftes fram som en evig allians riskerar därmed att utvecklas till en mer kylig affärsrelation, med fler hinder än möjligheter.
Fakta: Handeln mellan Ryssland och Kina
- 2022: Handeln ökade 30 procent till rekordnivån 191 miljarder dollar.
- 2023: Målet sattes till 200 miljarder dollar.
- 2024: Omsättningen steg till 245 miljarder dollar.
- 2025: Mellan januari–juli föll handeln 8,1 procent till 125,8 miljarder dollar
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Sedan början på kriget i Ukraina har Ryssland mer än fördubblat handeln med Kina. Men under första halvan av 2025 minskar handelsvolymen mellan länderna. Den för Moskva viktiga handelsrelationen med Peking har börjat knaka i fogarna. Den snabba expansionen i handeln mellan de två stormakterna har plötsligt fått en oväntad inbromsning.
