Dagens PS
Dagensps.se
PS Studio

Gratis diamanter i Arkansas – om du själv hittar den

David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 12 nov. 2025Publicerad: 12 nov. 2025

I en park i Arkansas i USA är det öppet för vem som helst att åka och leta diamanter. Och det du hittar får du behålla.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Spela klippet
PS Studio

Kina har torrt krut och techbubblan kan snart smälla

11 nov. 2025
Carl Hamilton
Spela klippet
PS Studio

Otryggheten är en ekonomisk bomb – “bästa sättet är att vara väldigt rik”

10 nov. 2025
Bostadsmarknaden verkar ta fart igen men det är en spretig utveckling säger Hemnets expert Erik Holmberg.
Spela klippet
PS Studio

Bostadsmarknaden: "Liten ljusning men spretigt"

10 nov. 2025
Vänsterpartiet
Spela klippet
PS Studio

Vänsterpartiet: "Sverige har fått på sig en tvångströja"

08 nov. 2025
Spela klippet
Resor

Flyget lyfter igen – men Arlanda står kvar i kön

07 nov. 2025
ANNONS

Edvard Lundqvist, redaktionschef på Dagens PS, berättar mer om denna unika möjlighet för alla med diamantfeber.

Se även: Kina har torrt krut och techbubblan kan snart smälla – Dagens PS

Jättefynd av turist

Crater of Diamonds State Park ligger på en gammal vulkan i Arkansas i USA.

“I det här området har för länge sen varma gaser pressat upp diamanter från jordens inre upp mot ytan, tillräckligt fort för att de inte ska omvandlas till grafit”, beskriver Dagens PS råvaruexpert och fortsätter;

“När det kommer kraftiga regn i det här området sköljs lättare material bort och diamanter kommer upp till ytan”.

Och det var precis en sådan diamant som en lyckligt turist hittade för bara ett var veckor sedan.

ANNONS

Senaste nytt

PS – Linda Murray Wennberg_ Hur riskkapital kan stärka företagets tillväxtresa (SPONSRAD AV ALMI)
Spela klippet
PS Partner

Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest

28 okt. 2025

Reglerna du behöver följa

Diamanten som var på fyra karat var det största fyndet sedan 2024.

ANNONS

“Hittar du nånting får du inte bara hjälp med att ta reda på om det var en diamant, utan du får också ta med dig den hem förutsatt att du har följt några enkla regler”, förklarar Edvard Lundqvist.

Vad är det då för regler som gäller för den som vill ge sig ut på diamantjakt och vara säke rpå att behålla eventuella fynd?

“Du får bara leta för hand och med enkla verktyg som inte gör nån större inverkan på miljön. Och du måste också visa upp det du hittat för personalen. Annars räknas det som stöld”.

Priset på diamanter sjunker

Att leta diamanter kan låta lockande men det är inte säkert att det är något man blir rik på.

“Det är inte som guld, där du bara kollar halten och sen är det klart. Utan man måste titta på form, färg, hur klar diamanterna är”, förklarar Edvard Lundqvist värderingsprocessen.

Samtidigt har diamanter faktiskt tappat i värde under senare år till skillnad mot guld och många andra glimrande råvaror.

“Det här beror dels på labbdiamanterna som blir bättre och bättre, dels har diamantpriset blivit väldigt osäkert”.

Men för den som ändå vill ta chansen till ett klipp så är det alltså bara att packa väskan till USA och ge sig ut på jakt i parken i Arkansas.

ANNONS

Se även: Börsen går som tåget – men småspararna riskerar att spåra ur – Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
DiamantEkonomiRåvararorUSA
David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.

ANNONS
BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet

Räkna ut ditt pris!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS