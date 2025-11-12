I en park i Arkansas i USA är det öppet för vem som helst att åka och leta diamanter. Och det du hittar får du behålla.
Gratis diamanter i Arkansas – om du själv hittar den
Mest läst i kategorin
Kina har torrt krut och techbubblan kan snart smälla
Starka dollarn, stigande oro för techsektorn och ett Kina som laddar för comeback. Det är några av spaningarna i veckans avsnitt av Börsbarometern. Börshumöret är fortsatt ljust, trots att både guld och bitcoin backat under oktober. Edvard Lundkvist, redaktionschef på Dagens PS, konstaterar att dollarn återtagit sin status som trygg hamn till skillnad från guldet, …
Otryggheten är en ekonomisk bomb – “bästa sättet är att vara väldigt rik”
Otryggheten har blivit en hård ekonomisk faktor i Sverige. När våldet ökar påverkas bostadspriser, företagskostnader och i förlängningen hela samhällsekonomin. Författaren och samhällsdebattören Carl Hamilton menar att landet underskattar vad otryggheten faktiskt kostar. “Det är sådana stora sociala förändringar som påverkar vår vardag som jag i första hand har tagit upp i min bok”, säger …
Bostadsmarknaden: "Liten ljusning men spretigt"
“Lite ljusare än vad som var i våras, men det är inte den här tydliga återhämtningen”, säger Erik Holmberg analytiker på Hemnet om läget på svenska bostadsmarknaden just nu. Samtidigt är det stora skillnader mellan olika bostadstyper och delar av landet förklarar experten när han gästar PS Studio och beskriver de aktuella trenderna på marknaden …
Vänsterpartiet: "Sverige har fått på sig en tvångströja"
Fyra år utan tillväxt och en ekonomi på sparlåga. Nu pekar Ida Gabrielsson, ekonomiskpolitisk talesperson för Vänsterpartiet, ut investeringar, höjda barnbidrag och ett nytt ekonomiskt ramverk som vägen ut. Det är genom fler jobb och starkare tillväxt som Sverige kan få fart på ekonomin igen, menar Ida Gabrielsson. Och för att lyckas krävs ett tydligt …
Flyget lyfter igen – men Arlanda står kvar i kön
Framtiden för flyget ser faktiskt ljus ut, säger Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling i detta tv-inslag om bland annat Arlanda. Människor älskar att resa, och trots pandemins härdsmälta är vi nu tillbaka på 95 procent av de gamla volymerna. Globalt fördubblas flygandet vart tjugonde år. I Indien bygger man tusen nya flygplatser, i Kina rullar …
Edvard Lundqvist, redaktionschef på Dagens PS, berättar mer om denna unika möjlighet för alla med diamantfeber.
Se även: Kina har torrt krut och techbubblan kan snart smälla – Dagens PS
Jättefynd av turist
Crater of Diamonds State Park ligger på en gammal vulkan i Arkansas i USA.
“I det här området har för länge sen varma gaser pressat upp diamanter från jordens inre upp mot ytan, tillräckligt fort för att de inte ska omvandlas till grafit”, beskriver Dagens PS råvaruexpert och fortsätter;
“När det kommer kraftiga regn i det här området sköljs lättare material bort och diamanter kommer upp till ytan”.
Och det var precis en sådan diamant som en lyckligt turist hittade för bara ett var veckor sedan.
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest
Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Reglerna du behöver följa
Diamanten som var på fyra karat var det största fyndet sedan 2024.
“Hittar du nånting får du inte bara hjälp med att ta reda på om det var en diamant, utan du får också ta med dig den hem förutsatt att du har följt några enkla regler”, förklarar Edvard Lundqvist.
Vad är det då för regler som gäller för den som vill ge sig ut på diamantjakt och vara säke rpå att behålla eventuella fynd?
“Du får bara leta för hand och med enkla verktyg som inte gör nån större inverkan på miljön. Och du måste också visa upp det du hittat för personalen. Annars räknas det som stöld”.
Priset på diamanter sjunker
Att leta diamanter kan låta lockande men det är inte säkert att det är något man blir rik på.
“Det är inte som guld, där du bara kollar halten och sen är det klart. Utan man måste titta på form, färg, hur klar diamanterna är”, förklarar Edvard Lundqvist värderingsprocessen.
Samtidigt har diamanter faktiskt tappat i värde under senare år till skillnad mot guld och många andra glimrande råvaror.
“Det här beror dels på labbdiamanterna som blir bättre och bättre, dels har diamantpriset blivit väldigt osäkert”.
Men för den som ändå vill ta chansen till ett klipp så är det alltså bara att packa väskan till USA och ge sig ut på jakt i parken i Arkansas.
Se även: Börsen går som tåget – men småspararna riskerar att spåra ur – Dagens PS
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Den är elegant, tyst och helt genial – Årets Pryl 2026
Något litet, runt och nästan osynligt har fångat teknikvärldens uppmärksamhet. En pryl som lovar lugn i en tid när allt snurrar snabbare. Branschorganisationen ElektronikBranschen har korat den smarta ringen till Årets Pryl 2026 – ett pris som varje år lyfter fram teknik som fångar sin samtid och pekar mot framtiden. I år föll valet på …
Tusentals svenska bilister drabbade: Riskerar böter och ombesiktning
Felaktiga extraljus blir dyrt nöje. Tusentals bilägare riskerar både böter och ombesiktning om de inte följer reglerna. Allt fler bilägare i Sverige får oönskad uppmärksamhet från trafiksäkerhetsmyndigheterna. En växande användning av så kallade “glimmers”, positionsljus integrerade i extraljus som lyser trots att helljuset är avstängt, sätter bilister i ett juridiskt och säkerhetsmässigt riskfack skriver flera …
Stulna svenska betalkort är heta på darknet
Stulna svenska betalkort är populära när det gäller att säljas vidare. Det visar en undersökning från Nord VPN. Det finns en marknad för stulna betalkort. Och Sverige betraktas som ett av de mest eftertraktade länderna för brottsligheten. Priset för ett stulet svensk betalkort är 95 kronor på darknet. Det framgår av en studie från Nord …
EU vill höja våra lägsta löner: Sverige säger nej
Sverige och Danmark har fått delvis rätt om EU:s regler för minimilöner. Den framgår av en dom i EU-domstolen som kom under tisdagen. EU:s omdiskuterade nya regler om minimilöner drevs igenom 2022. Syftet var att ge arbetstagare en lön som möjliggör en anständig levnadsstandard. Men Sverige och Danmark röstade mot reglerna. Värnar den svenska modellen …
Windows 11-användare varnas: Gör det här innan det är för sent
Många datorer riskerar att blockeras från framtida uppdateringar, så här ser du om din Windows 11-installation är i fara. För dig som regelbundet arbetar med flera datorer eller har ett företag där flera maskiner ansluts till samma konto är det dags att agera. Enligt Microsoft Store har ett vanligt konsumentkonto en gräns på tio anslutna …