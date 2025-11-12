Gratis diamanter i Arkansas – om du själv hittar den

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …

Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

Reglerna du behöver följa

Diamanten som var på fyra karat var det största fyndet sedan 2024.

ANNONS

“Hittar du nånting får du inte bara hjälp med att ta reda på om det var en diamant, utan du får också ta med dig den hem förutsatt att du har följt några enkla regler”, förklarar Edvard Lundqvist.

Vad är det då för regler som gäller för den som vill ge sig ut på diamantjakt och vara säke rpå att behålla eventuella fynd?

“Du får bara leta för hand och med enkla verktyg som inte gör nån större inverkan på miljön. Och du måste också visa upp det du hittat för personalen. Annars räknas det som stöld”.

Priset på diamanter sjunker

Att leta diamanter kan låta lockande men det är inte säkert att det är något man blir rik på.

“Det är inte som guld, där du bara kollar halten och sen är det klart. Utan man måste titta på form, färg, hur klar diamanterna är”, förklarar Edvard Lundqvist värderingsprocessen.

Samtidigt har diamanter faktiskt tappat i värde under senare år till skillnad mot guld och många andra glimrande råvaror.

“Det här beror dels på labbdiamanterna som blir bättre och bättre, dels har diamantpriset blivit väldigt osäkert”.

Men för den som ändå vill ta chansen till ett klipp så är det alltså bara att packa väskan till USA och ge sig ut på jakt i parken i Arkansas.

ANNONS

Se även: Börsen går som tåget – men småspararna riskerar att spåra ur – Dagens PS