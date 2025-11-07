Starka börsuppgångar har lockat in nya investerare och fått gamla att ta i från tårna. Nu varnar Morningstar för att många drabbats av farlig självöverskattning, just när riskerna är på väg att öka.
Börsen går som tåget – men småspararna riskerar att spåra ur
Stureplan kokar – miljardregn över Stockholms nya krogar
Stockholm är en stad som aldrig slutar att förändras, och just nu är Stureplan epicentrum för en gastronomisk explosion. Grävskoporna har ersatt champagneglasen – men bara tillfälligt. För bakom byggdammet växer framtidens nöjeskvarter fram. En ny era i betong och biff “Det som händer nu kommer att förändra krogvärlden i decennier framåt, fastighetsägarna investerar miljarder …
Lotta Faxén inför fond-comebacken: "Här letar jag aktier nu"
Lotta Faxén gör comeback som småbolagsförvaltare på Aktie-Ansvar efter att ha lämnat Lannebo vid årsskiftet. Som gäst i PS Studio berättar hon nu hur hon ser på det sargade småbolagssegmentet, var hon letar investeringar till fonden och vilken småländsk aktiefavorit hon just nu föredrar. Se även: Sparkonto utan ränta? “Som falukorv utan kött” – Dagens …
Vilken bildel stjäls mest – och varför?
Trots att bildelsstölderna minskar kraftigt i Sverige är vissa delar fortfarande heta byten – särskilt airbags. Efter flera år av ökande bildelsstölder kommer nu en positiv vändning. Enligt Larmtjänst har antalet anmälningar minskat med hela 46 procent under årets tre första kvartal. Det betyder 862 rapporterade stölder – en halvering jämfört med samma period i …
Bakslaget för elbilsägare: Nu införs ny moms
Norge inför moms på elbilar, vilket förändrar både nybilsmarknaden och andrahandsvärdet. Frågan är om Sverige borde göra tvärtom. Norge har länge varit ett föregångsland för elbilar. Nu tar regeringen ett steg tillbaka – eller åtminstone ett nytt steg. Från och med 2026 ska norrmännen börja betala moms på elbilar, men bara på den del av …
Tidigare toppchefen – därför kan Tesla vara borta om 10 år
Bilkoncernen Stellantis före detta vd Carlos Tavares spekulerar kring att Elon Musks Tesla skulle kunna tänkas vara helt borta från marknaden inom 10 år. “BYD från Kina tar jättestora marknadsandelar från Tesla just nu”, säger Edvard Lundqvist, redaktionschef på Dagens PS i en kommentar till den tidigare toppchefens förutsägelse. Se även: Sparkonto utan ränta? “Som …
Efter raset i april, som sammanföll med Trumps “Liberation Day”, har börserna världen över återhämtat sig kraftigt. Den svenska börsen är upp över 10 procent hittills i år.
“Morningstar varnar för att investerare blivit för självsäkra, säger David Ingnäs, ekonomijournalist på Dagens PS. Han fortsätter:
“Många tror plötsligt att de är proffs. Då ökar risken för dyra misstag.”
Riskaptiten skyhög på börsen
Enligt Morningstar är det vanligt att man börjar investera större summor än planerat, och placerar dem i högriskaktier utan tillräcklig eftertanke. Det handlar inte om att en viss sektor är övervärderad, ett börsfall slår oftast brett.
“Men man kan tänka sig att det blir extra kännbart i till exempel försvars- eller råvarusektorn, som gått väldigt starkt i år”, säger Ingnäs.
Lundin Gold är ett exempel, aktien föll 25 procent från toppen efter guldprisets nedgång, men har nu återhämtat sig med ny riskaptit på marknaden.
Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest
Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Så skyddar du dig
Vad ska småsparare göra?
“Nyckeln är att ha principer för hur man bygger sin portfölj. Till exempel att ingen enskild aktie får väga mer än tio procent, eller att alltid ha viss andel i kassa”, säger Ingnäs.
Han betonar att långsiktigt sparande tål börsras, men pengar man behöver inom ett år, till exempel för bostad, hör inte hemma på börsen.
“Annars är det som alltid: börsen går upp och ner. Men det gäller att vara förberedd när det vänder.”
Fakta: Morningstars råd till sparare
- Sätt gränser för hur stor andel en aktie får utgöra av portföljen
- Håll en kassa för att kunna agera vid nedgång
- Justera portföljen regelbundet om vissa innehav väger för tungt
- Undvik att investera pengar du kan behöva inom ett år
“Sparkonto borde namnskyddas som falukorv”. Dagens PS
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
DNB Carnegie: Därför ska du köpa aktien
En hög vinsttillväxt kör aktien i Beijer Ref köpvärd till riktkursen 180 kronor, anser DNB Carnegie. Aktien i bolaget har rört sig i sidled under hela fyra års tid, men nu finns det potential att den vänder upp, anser DNB Carnegie och pekar på bolagets höga vinsttillväxt, skriver Aktiespararnas tidning. Riktkursen är som nämnts satt …
New York får stryk – här är det ännu bättre att bo
Har du mycket pengar? Då kan den här staden vara intressant för dig. Enligt en ny studie är Dubai den bästa platsen att bo på för förmögna personer. New York har ofta nämnts som den mest attraktiva staden för världens förmögna. Men det finns en ny stad på tronen. Enligt en ny rapport från fastighetsrådgivaren …
Orbán till Vita huset – hoppas på undantag från sanktioner
Ungerns premiärminister Viktor Orbán reser till Vita huset för att diskutera USA:s nya sanktioner mot rysk olja – och hoppas få stöd från president Donald Trump. Ungerns premiärminister Viktor Orbán vägrar släppa taget om den ryska oljan. Nu reser han till Vita huset för att be president Donald Trump om undantag från USA:s sanktioner, ett …
Viggos topplista: Sju oförglömliga upplevelser i Egypten
Att resa i Egypten är som att kliva in i världens mest överväldigande historielektion – men utan lärare, prov och trist klassrum. Här är allt på riktigt: pyramiderna finns där, Nilen flyter än, och templen viskar fortfarande berättelser om gudar, kärlek och makt. Här är de sju upplevelser du bara inte får missa. 1. Pyramiderna …