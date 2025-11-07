Dagens PS
Börsen går som tåget – men småspararna riskerar att spåra ur

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 07 nov. 2025Publicerad: 07 nov. 2025

Starka börsuppgångar har lockat in nya investerare och fått gamla att ta i från tårna. Nu varnar Morningstar för att många drabbats av farlig självöverskattning, just när riskerna är på väg att öka.

Efter raset i april, som sammanföll med Trumps “Liberation Day”, har börserna världen över återhämtat sig kraftigt. Den svenska börsen är upp över 10 procent hittills i år.

Morningstar varnar för att investerare blivit för självsäkra, säger David Ingnäs, ekonomijournalist på Dagens PS. Han fortsätter:

“Många tror plötsligt att de är proffs. Då ökar risken för dyra misstag.”

Riskaptiten skyhög på börsen

Enligt Morningstar är det vanligt att man börjar investera större summor än planerat, och placerar dem i högriskaktier utan tillräcklig eftertanke. Det handlar inte om att en viss sektor är övervärderad, ett börsfall slår oftast brett.

“Men man kan tänka sig att det blir extra kännbart i till exempel försvars- eller råvarusektorn, som gått väldigt starkt i år”, säger Ingnäs.

Lundin Gold är ett exempel, aktien föll 25 procent från toppen efter guldprisets nedgång, men har nu återhämtat sig med ny riskaptit på marknaden.

Så skyddar du dig

Vad ska småsparare göra?

“Nyckeln är att ha principer för hur man bygger sin portfölj. Till exempel att ingen enskild aktie får väga mer än tio procent, eller att alltid ha viss andel i kassa”, säger Ingnäs.

Han betonar att långsiktigt sparande tål börsras, men pengar man behöver inom ett år, till exempel för bostad, hör inte hemma på börsen.

“Annars är det som alltid: börsen går upp och ner. Men det gäller att vara förberedd när det vänder.”

Fakta: Morningstars råd till sparare

  • Sätt gränser för hur stor andel en aktie får utgöra av portföljen
  • Håll en kassa för att kunna agera vid nedgång
  • Justera portföljen regelbundet om vissa innehav väger för tungt
  • Undvik att investera pengar du kan behöva inom ett år

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

