Börsen går som tåget – men småspararna riskerar att spåra ur

Efter raset i april, som sammanföll med Trumps “Liberation Day”, har börserna världen över återhämtat sig kraftigt. Den svenska börsen är upp över 10 procent hittills i år.

“Morningstar varnar för att investerare blivit för självsäkra, säger David Ingnäs, ekonomijournalist på Dagens PS. Han fortsätter:

“Många tror plötsligt att de är proffs. Då ökar risken för dyra misstag.”

Riskaptiten skyhög på börsen

Enligt Morningstar är det vanligt att man börjar investera större summor än planerat, och placerar dem i högriskaktier utan tillräcklig eftertanke. Det handlar inte om att en viss sektor är övervärderad, ett börsfall slår oftast brett.

“Men man kan tänka sig att det blir extra kännbart i till exempel försvars- eller råvarusektorn, som gått väldigt starkt i år”, säger Ingnäs.

Lundin Gold är ett exempel, aktien föll 25 procent från toppen efter guldprisets nedgång, men har nu återhämtat sig med ny riskaptit på marknaden.