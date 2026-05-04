Det är inte särskilt komplicerat att flyga från Sveriges största flygplats Arlanda eller någon annan flygplats i Sverige. Men det finns en tydlig gräns. Kliver du över den, stannar du kvar på marken.
Så stoppas du på Arlanda – misstagen som kostar resan
Fullt plan – men inte för alla
Varje dag passerar tiotusentals resenärer genom Arlanda. De flesta gör exakt det som krävs: checkar in, går igenom säkerhetskontrollen och sätter sig vid gaten i tid. Sen finns resten.
Flygplatser och flygbolag i Sverige ser samma mönster som i övriga Europa. Störande beteende ökar, och det handlar nästan alltid om samma saker: alkohol, stress och en övertro på den egna betydelsen.
Det här får dig stoppad direkt
Listan är varken lång eller överraskande:
- Du är för berusad
- Du beter dig hotfullt eller aggressivt
- Du vägrar följa instruktioner
- Du hamnar i bråk
Det räcker. Personalen behöver inte diskutera saken.
Hos SAS slås det fast i bolagets rese- och transportvillkor att säkerheten kommer först och att passagerare som utgör en risk – till exempel genom berusning eller störande beteende – kan nekas ombordstigning eller avlägsnas från flygplanet. Efter flera incidenter med överförfriskade passagerare har SAS även skärpt sina riktlinjer för alkoholservering ombord, just för att ge kabinpersonalen stöd att säga stopp när någon blir för full.
Norwegian är lika tydliga. I deras riktlinjer för en trygg resa framgår att bolaget har nolltolerans mot beteende som strider mot besättningens instruktioner, och att kaptenen kan varna, begränsa eller låta avvisa passagerare som stör flygningen – med polisanmälan och ekonomiskt ansvar som möjlig följd.
Och det är inte bara de skandinaviska bolagen. Ryanair lyfter i sin information om passagerarrättigheter fram både nekad ombordstigning vid överbokning och situationer där du själv bär ansvaret – till exempel om du dyker upp för sent eller saknar korrekta dokument. Ingenstans utlovas att planet väntar på den som inte sköter sig.
Bedömningen sker i realtid
Det finns inget enskilt “test” du klarar eller misslyckas med. Bedömningen görs löpande.
Vid incheckning.
Vid gaten.
Och i sista hand inne i kabinen.
Personalen tittar på helheten: hur du mår, hur du uppför dig och hur du reagerar på instruktioner. Vid behov kan medicinsk expertis kopplas in. Det är i slutänden alltid befälhavaren ombord som har sista ordet om vem som får följa med, något som också stöds av flygbolagens transportvillkor och EU:s regelverk om passagerares rättigheter.
Det är inte en förhandling. Det är ett beslut.
Små saker som skapar stora problem
Det är lätt att tro att det bara handlar om fylla. Det gör det inte.
Konflikter uppstår varje dag i säkerhetskontrollen. Väskor som måste packas om. Vätskor som slängs. Passagerare som tycker att regler är flexibla.
Och så den eviga klassikern: personen som dyker upp sent och förväntar sig att planet ska vänta. Ibland gör det det. Oftast inte. I både EU-förordning 261/2004 och bolagens egen information framgår dessutom att du kan förlora rätten till ersättning om du själv orsakar den nekade ombordstigningen – till exempel genom att komma för sent till gaten.
En flygplats är ett logistiskt system, inte en individuell upplevelse. När alla gör ungefär rätt flyter det på. När någon bryter mönstret uppstår friktion.
Och friktion kostar tid. Tid kostar pengar. Pengar gör flygbolag korta i tonen.
Slutsats
Vill du komma ombord: håll dig i skick att resa, följ instruktioner och kom i tid. Det är inte svårare än så – oavsett om du flyger med SAS, Norwegian, Ryanair eller någon annan.
