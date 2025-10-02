Dagens PS
Dagensps.se
PS Studio

Därför vill Sverigedemokraterna radera elskatten

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 02 okt. 2025Publicerad: 02 okt. 2025

Trots flera år av låg tillväxt och pressade hushållskassor ser Oscar Sjöstedt hopp i horisonten. Han är Sverigedemokraternas ekonomiskpolitiske talesperson och han pekar ut elskatten som sin viktigaste reform och lovar fortsatt press nedåt på skatter och kostnader.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

David Ingnäs och Emma Fällman
Spela klippet
PS Studio

Ny noteringsvåg sköljer över börsen

01 okt. 2025
Författaren Stefan Engeseth tycker att arbetsmarknaden är som en trasig dejting-app.
Spela klippet
PS Studio

"Arbetsmarknaden är som en trasig dejting-app"

30 sep. 2025
Cecilia Rönn
Spela klippet
PS Studio

Liberalerna om vägen till svensk tillväxt: "Vi behöver byta valuta"

29 sep. 2025
David Ingnäs om aktier som förväntas leverera utdelning i början av nästa år.
Spela klippet
PS Studio

Nästa års högutdelare – flera aktier att hålla koll på

28 sep. 2025
David och Emma
Spela klippet
PS Studio

Globala fonder är inte så globala som du tror

24 sep. 2025

Sveriges ekonomi har bromsat in, men Oscar Sjöstedt (SD) tycker inte att läget är så illa som det ofta framställs: “Det är inte nattsvart. Sverige har haft högre tillväxt än euroområdet, och både KI, Riksbanken och Finansdepartementet spår återhämtning nästa år”, säger han.

Han lyfter fram Sverigedemokraternas roll i att inflationen kommit ner. Något som gjort det möjligt för Riksbanken att sänka räntan.

ANNONS

“Riksbanken skriver själva att det är vår budgetpolitik som möjliggjort räntesänkningen”, menar han.

Om intervjun

Dagens PS har bjudit in samtliga riksdagspartier till studion för att prata om partiets ekonomiska politik. De får besvara liknande frågor och gess tillfälle att berätta hur de ser på svensk ekonomi inför valet 2026.

Intervjuer med partierna publiceras löpande.

Sverigedemokraterna vill stimulera konsumtion och företagsklimat

För att få fart på ekonomin pekar Sjöstedt på en rad skattesänkningar som redan lagts fram.

“Vi går fram med sänkt matmoms, lägre elskatt och minskade förskoleavgifter, säger han. Det ska ge hushållen mer i plånboken så att konsumtionen ökar.”

För företagen vill partiet bland annat utöka växa-stödet och sänka arbetsgivaravgifterna för unga.

“Företag vågar inte anställa om efterfrågan är svag. Därför måste vi också stimulera hushållen”, säger Sjöstedt.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025

Elskatt, inkomstklyftor – och en eldig vision

På frågan om vilken reform han helst skulle vilja genomföra efter valet 2026 tvekar han inte.

“Jag skulle ta bort elskatten helt. Det är orimligt att vi talar om elektrifiering och samtidigt straffbeskattar el”, säger han.

När samtalet glider in på Sveriges ökande ekonomiska klyftor vill han nyansera bilden.

“Inkomstklyftor är inte nödvändigtvis något dåligt. Det viktiga är om människor rör sig mellan grupper över tid. Sverige erbjuder gratis utbildning, ansvaret ligger också på individen”, säger Sjöstedt.

Stoltast är han över Sverigedemokraternas påverkan på bränslepolitiken:

“Vi har sänkt skatterna på drivmedel, pressat ner priserna och lagt om reduktionsplikten. Det var ett tydligt vallöfte och vi har levererat.”

Se även intervjun med Liberalernas ekonomiskpolitiska talesperson Cecilia Rönn.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ElskattIntervjupolitikSverigedemokraterna
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Oscar Sjöstedt gästar studion
Spela klippet
Politik

Därför vill Sverigedemokraterna radera elskatten

02 okt. 2025
ANNONS
ANNONS