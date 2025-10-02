Därför vill Sverigedemokraterna radera elskatten

Sveriges ekonomi har bromsat in, men Oscar Sjöstedt (SD) tycker inte att läget är så illa som det ofta framställs: “Det är inte nattsvart. Sverige har haft högre tillväxt än euroområdet, och både KI, Riksbanken och Finansdepartementet spår återhämtning nästa år”, säger han.

Han lyfter fram Sverigedemokraternas roll i att inflationen kommit ner. Något som gjort det möjligt för Riksbanken att sänka räntan.

“Riksbanken skriver själva att det är vår budgetpolitik som möjliggjort räntesänkningen”, menar han.

Om intervjun Dagens PS har bjudit in samtliga riksdagspartier till studion för att prata om partiets ekonomiska politik. De får besvara liknande frågor och gess tillfälle att berätta hur de ser på svensk ekonomi inför valet 2026. Intervjuer med partierna publiceras löpande.

För att få fart på ekonomin pekar Sjöstedt på en rad skattesänkningar som redan lagts fram.

“Vi går fram med sänkt matmoms, lägre elskatt och minskade förskoleavgifter, säger han. Det ska ge hushållen mer i plånboken så att konsumtionen ökar.”

För företagen vill partiet bland annat utöka växa-stödet och sänka arbetsgivaravgifterna för unga.

“Företag vågar inte anställa om efterfrågan är svag. Därför måste vi också stimulera hushållen”, säger Sjöstedt.